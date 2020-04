TA: Herstel hapert

Na precies een maand van herstel lijken koopjesjagers een adempauze te hebben ingelast en moeten de aandelenbeurzen weer een stapje terug doen.

De Nederlandse beurs is op aanbod gestuit aan de onderkant van het koersgat van begin maart rond 514 punten. Eerste steun wacht nu rond de topjes van de afgelopen weken op 485 punten. Zodra de herstelbeweging daadwerkelijk wordt afgebroken, kan de index verder omlaag richting de recente dieptepunten.

Tech

Wat opvalt is dat vooral de technologieaandelen goed blijven presteren. Zij hebben tijdens de correctie relatief gezien het minste terrein hoeven prijsgeven en veren tijdens het huidige herstel het sterkst op.

In Amerika is dit duidelijk terug te zien in het koersverloop van de Nasdaq-index. Deze is de afgelopen weken hard opgeveerd en heeft de correctieve fase afgebroken. Volgende richtpunt ligt alweer op het oude all-time high.

Amazon

Van de techfondsen gaat Amazon.com aan kop. Online retailer Amazon weet als een van de weinige bedrijven wat te profiteren van de coronacrisis. Het concern was al een doorn in het oog van de traditionele retailer, maar nu iedereen thuiszit worden zelfs de meest simpele producten online besteld.

Sinds maart dit jaar is er ook een Nederlandse tak. Het wordt de komende tijd interessant om te zien of de Amerikaanse retailer ook in ons land voet aan de grond krijgt.

Het technische plaatje van Amazon.com oogt erg sterk. Het aandeel is na een beperkte correctie hard opgeveerd en is boven de oude all-time high van februari gebroken. Hiermee lijkt de oude langetermijn-stijgende trend weer te worden opgepakt.

Volgende koersdoel wacht rond 2.450 dollar. De oplopende moneyflow-indicator onderin de grafiek duidt erop dat er vers kapitaal naar het aandeel stroomt.