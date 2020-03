Is de bodem al bereikt? Stem! Beurs vandaag Categorie: Overig

De maand maart ligt bijna achter ons, maar niet voordat we u gevraagd hebben naar uw verwachtingen. De beurzen wereldwijd staan al enige tijd zwaar onder druk vanwege de Covid-19 uitbraak. We zijn benieuwd of u denkt dat er al sprake is van bodemvorming of dat het daarvoor nog veel te vroeg is. We hebben daarom een extra vraag toegevoegd in de IEX Bull Bear Enquête: Denkt u dat de bodem bereikt is? Laat het ons weten en vul de IEX Bull Bear Enquête in (meedoen kost slechts 1 minuut van uw tijd). Stem nu in de IEX Bull/Bear Enquête

