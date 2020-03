BeursVandaag: Tasten in duister

Sligro heeft de eerste, harde cijfers. Dit is bruut. Er is geen ex-dividend vandaag van €0,85, want dit moet de aandeelhoudersvergadering nog goedkeuren.

We gaan verschrikkelijke bedrijfscijfers zien in H1 en misschien lang daarna door de crisis. Buybacks kunnen we natuurlijk voorlopig ook naar fluiten en ik ben heel benieuwd wat er met dividenden gebeurt. Er wordt her en der al om een verbod geëist voor bedrijven die steun krijgen, zie bijvoorbeeld Elizabeth Warren in de VS.

Kortom, ik moet nog zien of de beurs in de loop van dit jaar het stof van zich af slaat en dan zo eventjes doorzoeft naar AEX 632,12, 703,18 en hoger. De jaren van het gemakkelijke geld verdienen op de beurs zitten er misschien wel even op, dan leren we weer om te bikkelen voor de basispunten.

Reuters dan maar weer met de laatste stand van zaken. Italië zou een lock-down tot 1 mei overwegen en China blijft worstelen met inreizende gevallen. Lees even het draadje van deze jongemeid van 20 die ziek is. Heftig.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/NaWwq4Cp5B — Reuters (@Reuters) March 20, 2020

Het is officieel lente en de futures vieren dat nu. Vanzelf zou ik bijna zeggen, want er is nu geen macro-data en amper bedrijfsnieuws. De dollar is sterk, olie gaat hard en bitcoin ging dat. Ik kan het niet zo gauw duiden, ik verbaas mij over de Amerikaanse rente die drie basispunten zakt en de Duitse acht.

Vandaag is het ook Quadruple Witching Day, alles optie-series expireren om 12:00 en 16:00 uur en het is de laatste handelsdag van de bestaande Euronext-indices. Maandag gaan de nieuwe in. Misschien is er extra koop- en verkoopdruk op het slot van de betreffende fondsen, maar of dat gaat opvallen..?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:48 China houdt leenrente onverwacht gelijk

07:25 IMCD vergroot en verlengt kredietfaciliteit

07:10 Positief beeld op Aziatische beurzen

06:47 CBS merkt nog geen coronadip in consumentenvertrouwen

19 mrt KLM laat vluchtschema steeds meer los

19 mrt Licht herstel op New Yorkse beurzen

19 mrt Recordstijging olieprijs na opmerking Trump

19 mrt Trump overweegt staatsbelang in door corona getroffen bedrijven

19 mrt Groen licht DNB voor overname Vivat door NN en Athora

19 mrt Swedbank krijgt grote boete voor gebrekkige aanpak witwassen

19 mrt Plusjes op beurzen in New York

19 mrt Tot driekwart minder omzet uit bezorgingen voor Sligro

Deze zal u interesseren en zeg maar wat de huizenprijzen dit jaar gaan doen. Als er al prijzen worden gemaakt.

Opvallend?

#Consumentenvertrouwen in maart niet veranderd. Het effect van de vergaande maatregelen tegen #corona zit waarschijnlijk nog niet in het gemeten consumentenvertrouwen van maart. Meerderheid respons in eerste week maart.https://t.co/YqJrnrTZM6 pic.twitter.com/mojHTPSWzc — CBS (@statistiekcbs) March 20, 2020

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €81 van €108 - HSBC

Just Eat Takeaway: naar 7812P van 10.700P - JP Morgan

KPN: naar €2,70 van €3,30 - Berenberg

Prosus: naar buy van hold en naar €64 van €59 - Jefferies

Wolters Kluwer: naar €61,87 van €70 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Hydratec Q4-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI feb 0,2% MoM

15:00 VS verkopen bestaande woningen feb 5,5M

En dan nog even dit

Twaalf jaar ná is er nu dan een wereldwijde bail-out:

Factbox: From Boeing to Tennessee whiskey, coronavirus U.S. bailout requests top $2 trillion https://t.co/Bj6k0YP1yG pic.twitter.com/1l12p5f35x — Reuters (@Reuters) March 20, 2020

Geen rentestap in China:

China's $118 billion virus lending push stymied by bureaucratic confusion https://t.co/tSyY1UXAy2 pic.twitter.com/SoKCRXJSq0 — Reuters (@Reuters) March 20, 2020

Mooi plaatje:

Good Morning from #Germany where Merkel eyes emergency powers to unleash massive debt for virus fight. Govt set to seek approval to lift constitutional debt brake. Move would be involve parliament declaring an emergency. https://t.co/ipG62qqKQC pic.twitter.com/V1WrtbTTpw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 20, 2020

De ECB moest ook wel?

Just to put things into perspective: Investment Grade (IG) spreads have doubled in 19 days, the fastest pace of doubling in a sell-off ever, BoA says. Post the Lehman bankruptcy in Oct '08, it took around 45 days for Euro IG corporate bond spreads to double. pic.twitter.com/BygO630g2U — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 19, 2020

Er zit nog geen beweging in:

Oil surged the most ever in New York as the U.S. president said he could get involved in the standoff between Saudi Arabia and Russia that has rocked crude markets https://t.co/hvbTILo8ia pic.twitter.com/2fU6lWMlpI — Bloomberg (@business) March 20, 2020

Ja, logisch:

Power demand slows in Europe as virus lockdowns kick in https://t.co/NNdHvQisPr — Bloomberg (@business) March 20, 2020

Bij deze:

Exclusief interview met de topman van pensioenuitvoerder APG waar de coronacrisis erin hakt. Gerard van Olphen ziet echter geen reden voor tussentijdse pensioenkortingen, zegt hij tegen DFT-verslaggevers @maria_v_L

en @martinvisser#pensioenen #economie https://t.co/PHmO1lDQ6q — DFT (@dft) March 19, 2020

Volgende week inkoppmanagersindices:

Global economy already in recession on coronavirus devastation: Reuters poll https://t.co/U5XCGtzIiM pic.twitter.com/leDpzkaids — Reuters (@Reuters) March 20, 2020

De dollar en cash is king:

Cash dash has dollar set for best week since 2008 crisis https://t.co/k3R5hAC2ms pic.twitter.com/G86oARiAEJ — Reuters (@Reuters) March 20, 2020

Twee per persoon? Alsof het toiletp...

Apple limits online iPhone purchases to two per person amid coronavirus https://t.co/B1eraOQNOS pic.twitter.com/yJXtwzARYw — Reuters (@Reuters) March 20, 2020

Ook nog:

Netflix agreed to reduce its streaming traffic in Europe in an attempt to relieve strained networks https://t.co/n6c9qC2ho2 — Bloomberg (@business) March 20, 2020

Werd tijd:

Some hedge funds have been winning big this month amid the worst market sell-off since 1987 https://t.co/vOrlfo9swh — Bloomberg (@business) March 20, 2020

Oh:

Fed balance sheet moves up to $4.668 trillion, a new high. In the last week it increased $356 billion, the largest weekly increase ever (prior record was $292 billion from Sep 24-Oct 1 in 2008). pic.twitter.com/XRTazp9wak — Charlie Bilello (@charliebilello) March 19, 2020

Tot slot, be carefeul out there!

