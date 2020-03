Goedemorgen! Wat een trap in de ballen voor de beurzen. Dit was van een grote afstand aan te zien komen. Iedereen die het nieuws heeft gelezen de afgelopen weken heeft zich voor kunnen bereiden. Als je nu nog steeds niet verkocht hebt, ben je in je bed blijven liggen. Maar goed, gaan we nog dieper vandaag, of gaat het gedurende dag iets herstellen. Lijkt me niet gek als het iig tijdelijk weer wat omhoog gaat. Maar wie durft? Succes!