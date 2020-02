ING levert tegenvallende cijfers af, om met de kortst mogelijke deur in huis te vallen:

ArcelorMittal presteert goed gegeven de omstandigheden, bouwt ook doodleuk schulden verder af en is zowaar een tikje optimistisch over 2020:

Intertrust levert wat het moet leveren? Ziet er op het eerste oog weinig spectaculair uit:

Er zijn nu in China 549 coronavirusdoden en ook Australië waarschuwt voor economische impact. De markt lijkt alleen oog te hebben voor dat China tarieven over Amerikaanse goederen halveert. Verder deed Qualcomm -1,9% nabeurs New York op cijfers en outlook. Tesla deed -17%, maar da's een ander verhaal.

China will halve rates of additional tariffs on some U.S. products starting Feb. 14 https://t.co/5pudMZirx3 pic.twitter.com/dVDzy18Ph6 — China Xinhua News (@XHNews) February 6, 2020

Intussen vermaken de koersen zich prima ondanks de verslechterende corona-omstandigheden om het zo te noemen. Alles stijgt: aandelen, obligaties, dollar en commodities. De Nasdaq Composite en bitcoin lijken een race naar $10.000 te houden, die Tesla wel zal winnen. De rentes staan één basispuntje hoger.

Nog meer cijfers: Nokia is ook goed lees ik op de networks en SocGen is wat minder. Tja en verder gewoon weer records op de Big Board. Er komen nog wel eens tijden dat we meewarig terugdenken aan nu, toen beleggen nog zo'n no-brainer was. Want alles steeg. Altijd.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:49 Intertrust voert omzet op

07:43 Osram waakt voor problemen in auto-industrie

07:34 Stevige winstval voor ING

07:30 Staalconcern ArcelorMittal optimistischer na moeizaam 2019

07:23 Nikkei fors hoger na tarievenverlaging China

06:44 Donald Trump overleeft afzettingsprocedure

06:44 GoPro doet goede zaken met nieuwe actiecamera's

05 feb Qualcomm positief in prognose voor lopende kwartaal

05 feb Tesla doet flinke stap terug op Wall Street

05 feb Minder winst voor machinemaker Marel

05 feb Tesla is opvallende daler op Wall Street

05 feb Pershing Square stapt uit Starbucks

05 feb ICT Group krijgt klus van ProRail

Analistenadvies luidt:

Aperam: naar €36 van €33

De AFM meldt deze shorts en morgen cijfers en dividendvoorstel Wereldhave:

De agenda hebben we al bijna gehad:

08:00 ING Group Q4-cijfers

08:00 Intertrust Q4-cijfers

08:00 ArcelorMittal Q4-cijfers

08:00 Orange Belgium Q4-cijfers

08:00 Nokia Q4-cijfers

08:00 Sanofi Q4-cijfers

08:00 Société Générale Q4-cijfers

08:00 Royal Mail Q4-cijfers

08:00 Duitsland industriële orders dec 0,5% MoM

13:00 Twitter Q4-cijfers

13:00 T-Mobile US Q4-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

De laatste cijfers uit China:

Latest on novel coronavirus infection in China's Hubei: https://t.co/49PHsI1fVW

Total: 19,665 confirmed cases, 549 deaths, 633 discharged from hospital

Wednesday: 2,987 confirmed cases, 70 deaths, 113 discharged from hospital pic.twitter.com/NL5C5pf0mP — China Xinhua News (@XHNews) February 6, 2020

Qualcomm waarschuwt ook voor het virus:

Qualcomm, the world's biggest supplier of modem chips, says the coronavirus outbreak in China may hurt the global mobile phone industry. More here: https://t.co/2z7jsBc9FT pic.twitter.com/vNH2wGGcJJ — Reuters (@Reuters) February 6, 2020

Wacht even, Toyota verhoogt dan wel weer de verwachtingen:

Toyota lifts annual profit forecast, looking at alternate sources for China-made parts https://t.co/o9jo9ZgMGe pic.twitter.com/diG09Lundl — Reuters (@Reuters) February 6, 2020

Waaronder dus J&J, Glaxo en Gilead:

At least a dozen drugmakers are working on vaccines or antivirals and other treatments to help those infected with coronavirus https://t.co/05p63SxX9U pic.twitter.com/kyD9uEN2Lr — Reuters (@Reuters) February 6, 2020

Fedcoin dus. Geen bitcoin.

Fedcoin? The U.S. central bank is looking into it https://t.co/sI1EKaY1g6 pic.twitter.com/TNvJEfFwaD — Reuters (@Reuters) February 6, 2020

De beurs is inderdaad een fenomeen. Zou ik ook niet hebben bedacht...

Shares of instant-noodle makers are surging as virus scare spurs sales, bulk buying pic.twitter.com/67nxiajAoz — David Ingles (@DavidInglesTV) February 6, 2020

Voorlopig loopt de markt hier wel tegenin:

JPMorgan says investors should rein in portfolio risk, cutting equities and raising bets on corporate bonds, during coronavirus fallout https://t.co/CpIp1GgWfp pic.twitter.com/7thcnZ7dBv — Bloomberg (@business) February 6, 2020

Ja, maar de beurs is vrij toegankelijk. Voor iedereen.

President Trump touts the U.S. stock market's record run but most Americans are left out https://t.co/Ey6wIi1F1w pic.twitter.com/GQ8WBvI0AC — Reuters (@Reuters) February 6, 2020

