Slot: Prima beursdag

De financiële markten trekken zich nog maar bar weinig aan van het coronavirus. Een gegeven waar eerder AJ ook al zijn verbazing over uitsprak. De gevolgen voor de Chinese economie zijn tamelijk pittig en gezien het sterk gegroeide belang van China op de mondiale economie levert dat elders ook een gevoelig tikje op. Morgen komt Unilever voorbeurs met de jaarcijfers. Wij zijn erg benieuwd wat het concern kwijt wil over de eventuele gevolgen van het coronavirus en rekenen op een outlook met flink wat slagen om de arm. De preview van de cijfers kunnen Premium leden hier lezen. Verrassende update Corbion Elders op het Damrak kwam Corbion met wat het zelf een management update noemt. Bottom line, iets beter dan verwachte cijfers, maar ook een hernieuwde tegenvaller bij de algendivisie die tot een netto afboeking van €25 miljoen leidt. De Beleggersdesk is niet laaiend enthousiast over de informatie van het concern: het aandeel is relatief prijzig en weet dit vooralsnog onvoldoende te onderstutten met solide cijfers. De bredere markt De AEX heeft er op het slot een plusje uit weten te persen van afgerond 0,4% en doet het daarmee in Europees verband best redelijk. De Britten en Duitsers laten het een beetje liggen, wat zuidelijker doen de Franse en Spaanse beurs het een tikje beter, maar de verschillen zijn beperkt. Echt grote uitschieters bij de grotere Nederlandse fondsen zijn er niet, afgezien van KPN dat op licht tegenvallende cijfers een kleine 6% moest inleveren. Vastgoed kende onder aanvoering van Wereldhave en NSI wel een redelijke dag en de markt is duidelijk wél gecharmeerd van de voorlopige cijfers Corbion. Vanavond om 20:00 uur onze tijd volgt het rentebesluit van de Fed. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven ongemoeid laat. Agenda Morgen komt, naast het hierboven aangehaalde Unilever ook energiereus RDS met Q4- cijfers en dat geldt ook voor Angstgegner Deutsche Bank. De volledige agenda vindt u op onze onvolprezen IEX One Market Monitor. De VS doet morgen overigens ook een aardig duit in het cijferzakje met onder andere Manpower, UPS en nabeurs internetgigant Amazon.com Maar eerst krijgen beleggers vanavond nabeurs nog cijfers AT&T, Facebook, Tesla, Microsoft en Qualcomm te verwerken. Fijne avond

