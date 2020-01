Ver van der pers, dit is één procentpunt minder groei. Dat is heel veel in China en gaat de hele wereld merken. Reuters:

BEIJING, Jan 29 (Reuters) - China’s economic growth may drop to 5% or even lower in the first quarter as the coronavirus hits more sectors, possibly leading policymakers to introduce more stimulus measures, a government economist said in remarks published on Wednesday.

Inderdaad, waarom dalen we niet? Gewoon een dikke sell-off op deze zwarte zwaan uit China, het corona virus. Alle vooruitblikken 2020 van de banken liggen al in de kliko, want niemand kon dit weten. Want dat het een zwarte zwaan is maken de eerste rapportages van bedrijven met China exposure duidelijk.

De outlooks staan op hold. Het enige dat ik kan verzinnen (ik heb nul bewijs) is dat iedereen bang is de volgende rally te missen, hoewel de bestaande nog gewoon in tact. Nee, ik weet echt waarom de koersen niet worden afgestraft, zoals het heurt, nu duidelijk wordt dat het conora virus omzet en winsten raakt.

Echt, aan u de oprechte vraag: waarom dalen we niet? Ik maak het maar even een apart stukje op IEX, want ik gok dat u zich hier graag allemaal tegenaan bemoeiaanleunt. Zo niet, dan is het dit keer écht this time it's different :-) Of ligt het antwoord besloten in de laatste regel van het Reuters bericht?

Zhang’s forecasts are based on the assumption that outbreak will peak in early to mid-February, and end by the end of March.