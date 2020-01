BeursVandaag: U hoeft zich niet te vervelen

Gauw, laatste nieuws! Robert Swaak (59) komt van PwC, ofwel hij is met een voorgenomen benoeming (toezichthouders en AVA moeten nog ja zeggen) van vier jaar een tussenpaus? Geen vrouw dus, eens zien of dat herrie geeft.

09 Jan - 08:00:02 [RTRS] - REG-ROBERT SWAAK TO SUCCEED KEES VAN DIJKHUIZEN AS CEO OF ABN AMRO

Wall Street staat weer op all time highs, nadat president Donald Trump gisteren precies op ons slot de Colt op de heupen hield.

Dit is die recordstand eens anders bekeken, hier eerlijk gepikt. Op het eerste gezicht schrikt u denk ik ook, maar wat zegt dit en wat moeten we hiermee? Ik weet het niet meteen.

Hier nog eentje, die heb ik hier vandaan. Zeer frappant en het kwam ook al eerder voor. Niet zo vreemd misschien, allebei zijn het anti-dollar (en centrale banken) assets. Totdat de correlatie niet meer op gaat, omdat er ineens een rechte steep in een van beiden zit. Kwam óók eerder voor.

Nog een plaatje, volgens het CBS komt onze inflatie in 2019 uit op een whopping 2,6. Red ons geld, president Christine Lagarde van de ECB: doe iets! Oh, wat grappig, maar plus 1,2% vermogensrendementsheffing is dit wel een aanslag van 3,8% op ons geld.

U begrijpt het al, er is bijna geen bedrijfsnieuws. Wel verlaagt Altice weer financieringkosten op haar schuld:

We praten groen, maar we vliegen ons suf. Nog met Air France-KLM ook:

Dan de brede markt, dat ziet er goed uit voor aandelenbeleggers. Risk-on zelfs, want de rentes stijgen drie basispunten.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met 150% omzetgroei voor Fastned naar €1,7 miljoen en 139% meer klanten:

07:56 Recordaantal passagiers voor KLM in 2019

07:56 Omzet Fastned groeit hard

07:14 Inflatie kwam in 2019 uit op 2,6 procent

07:14 Productie Nederlandse industrie gedaald

07:11 Nikkei veert op dankzij Trump

08 jan Wereldbank verlaagt groeiverwachting voor 2020

08 jan Wall Street op winst na woorden Trump over Iran

08 jan ArcelorMittal verhoogt staalprijzen in VS opnieuw

08 jan Beurzen New York hoger na woorden Trump

08 jan Reggeborgh koopt meer aandelen VolkerWessels

08 jan Transactiewaarde Euronext afgenomen

08 jan Olieprijzen flink omlaag na woorden Trump

Analistenadvies met én een downgrade én een koersdoelverlaging voor DSM. Daar zien we al een tijdje niet zo gek veel van. Er zijn wel sells, maar dan met koersdoelverhoging, omdat het allemaal zo hard gaat.

Adyen: naar €900 van €800 - JP Morgan

DSM: naar underperform van neutral en naar €107 van €109 - Credit Suisse

Eurocommercial Properties: naar €26 van €29 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

02:30 China inflatie PPI dec

02:30 China inflatie CPI dec

08:00 Duitsland industriële productie nov 0,7% MoM

11:00 EU werkloosheidspercentage nov 7,5%

14:00 Takeaway.com: Bava over bod op Just Eat

14:30 VS wekelijkse jobless claims

Lijkt Duitsland wel, het gaat niet goed met onze industrie volgens het CBS:

De Nederlandse #industrie produceerde in november 1,3 procent minder dan een jaar eerder. De daling volgt op twee maanden met een bescheiden productiestijging.https://t.co/asPxCUMW9A pic.twitter.com/rgRu8WTf5R — CBS (@statistiekcbs) January 9, 2020

Het rapport van de Wereld Bank:

Global growth to edge up to 2.5% in 2020 as investment, trade gradually recover, but outlook is fragile, subject to substantial downside risks. Advanced economy growth to slip to 1.4% mainly reflecting lingering weakness in manufacturing. https://t.co/uhnerxvHRJ #WBGEP2020 pic.twitter.com/xEmN6dALBM — World Bank (@WorldBank) January 8, 2020

Royal Dutch Shell nieuws kan ik altijd bij uw kwijt:

Shell is seeking a bigger share of Mexico’s fuel market https://t.co/sexe0YFEwX — Bloomberg (@business) January 9, 2020

Wat is dit? Heb ik nog niet gelezen, maar ziet er belangrijk uit:

U.S. SEC proposes governance changes for stock market data feeds https://t.co/U7I9DdY9cm pic.twitter.com/RXAC8puZ3f — Reuters (@Reuters) January 9, 2020

Feestjes zijn doorgaans slechte instapmomenten. het is nog $10 miljard tot de nummer één, Volkswagen:

Tesla shares are on fire. For the first time, Tesla's market value zooms past that of General Motors and Ford combined https://t.co/iaQnXeIds7 pic.twitter.com/qsB0ctBt9F — Reuters (@Reuters) January 9, 2020

Intussen in Duitsland:

Good morning from #Germany, which is economically strongly dependent on its auto industry. Car exports outside the EU alone account for >2% of GDP. (Chart via Barclays) pic.twitter.com/VpvyRQ9ym7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 9, 2020

Oh ja, er is ook nog een handelsoorlog. Volgende week woensdag moeten er in het Witte Huis handtekeningen worden gezet.

Voor de beren onder ons:

Biggest stock bear sees 11% S&P 500 drop from "ludicrous" levels https://t.co/7C0G4FzdUi — Bloomberg (@business) January 9, 2020

Voor de stieren onder ons:

Consumers spent a record $1.4 billion in Apple's App Store between Christmas Eve and New Year’s Eve, up 16% from the year before https://t.co/DbOkJE3AuI — Bloomberg (@business) January 9, 2020

Stil, goed nieuws, want bunkerolie, waar die bakbeesten op voeren, is me toch een rotzooi. Of moet ik zeggen was?

Ship fuel was once considered a pariah product. Now it's fetching a premium due to new environmental rules https://t.co/5CAwJ9fQdE — Bloomberg (@business) January 9, 2020

Charlie heeft iedere dag wel iets bijzonders:

Total Returns since inception of the Dow ETF in January 1998...

Dow ETF: +436%

Gold: +436% pic.twitter.com/aPgaDK9upx — Charlie Bilello (@charliebilello) January 9, 2020

