Liveblog: Just Eat, Fugro en Kardan +60%

Update 09:45 uur: Fugro

Fugro heeft vandaag alweer de geest en dan wordt er snel short squeeze geroepen.

Dat lijkt mee voorbarig. Let wel, maar niet zichtbaar: zeg maar hoeveel van deze shorters weer long die twee beroemde converteerbare obligaties zitten. Mede daarom zou ik niet op een Volkswagentje gaan zitten hopen bij dit fonds: grootste squeeze ooit. Houd wel grootst-shorter Marshall Wace in de gaten.

Update 09:45 uur: Just Eat, Prosus en Takeaway

Het nieuws volgt elkaar snel op. Eerst, Prosus verhoogt haar bod op Just Eat naar 740p van 710p. Ik schrijf verhoogt cursief, want Prosus moet wel? Takeaway biedt 0,09744 aandelen voor elk aandeel Just Eat voor de beoogde fusie JustEat Takeaway. En Takeaway schurkt na een mooi ritje weer tegen haar all time high aan.

Ergo, het bod van Takeaway is daarmee omhoog. RTL-Z heeft daar een mooie grafiek van hoe dat uitpakt:

Intussen is er ook weer het intussen bijna dagelijkse persbericht van Takeaway... met dit keer een heel mooi rekensommetje. Ja Jitse, met if of als waren we intussen allemaal al miljardair op de beurs geworden. Ik wel tenminste, u toch ook? :-) Het laatste woord is en blijft aan de Just Eat aandeelhouders.

Takeaway.com continues to believe that its recommended all-share offer for Just Eat is far superior to Prosus’ opportunistic and derisory cash offer. If the Combined Group’s shares were valued at Takeaway.com’s average trading multiple since its IPO in 2016, Just Eat’s shares would be illustratively worth c. £11 each1.

Update 09:20 uur: Kardan +60%

Mijn excuses, gemist. Gelukkig is Kardan geen volksaandeel, om het maar even zo uit te drukken.

Er komt nu eindelijk een einde aan lange lijdensweg? U mag zelf de grafiek langer trekken.