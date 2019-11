De Yankees zetten de voet gisteren nog even extra op het gaspedaal, waardoor de Dow Jones en Nasdaq eindigden op een nieuwe all time high. Aangezien de winsten op Wall Street nog een tikje opliepen, koerst de AEX-future 0,2% in het groen.

Het zijn geen uitslagen waar handelaren van gaan watertanden, maar het is wel mooi meegenomen. Alles wijst erop dat we vandaag een nieuwe aanval gaan doen op 600-puntengrens. Hoewel, meer dan een paar macro's staan er niet op de agenda.

Consumentenvertrouwen VS

Het is wachten tot 16.00 voordat het een beetje spannend wordt. Dan komt er namelijk een cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen langs. Economen gaan voor november uit van een stand van 127,0.

Dit zijn niveaus waar we in Europa alleen maar van kunnen dromen. Een stand van fors boven de 100 betekent dat de optimisten veruit in de meerderheid zijn. Kortom, Joe Sixpack blijft nog wel even zijn geld uitgeven.

Toch hoeft u geen extreme marktreactie te verwachten. We zitten in een periode waarin het erg goed gaat met de Amerikaanse economie en dan worden meevallende cijfers minder enthousiast onthaald. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het ruimhartige beleid van centrale banken.

Aangezien de Fed terughoudender wordt met renteverlagingen als de macro-economische data verbeteren, worden beleggers terughoudender om de koersen hoger te zetten na meevallende cijfers. Sowieso hoeven we geen renteverlaging van de Fed te verwachten dit jaar.

Dat zei Fed-voorzitter Jerome Powell gisteravond. U hoeft niet in paniek te raken, want daar ging vrijwel iedere analist al vanuit. Het is daarom niet zo gek dat de financiële data er nauwelijks op bewegen. Zelfs de euro/dollarkoers bleef stabiel op 1,101. Dat zegt wel genoeg.

Adviezen zijn er nog niet en via deze link komt u op de nieuwspagina. Het is echt schrapen naar nieuws. Misschien komt de chipsector een klein beetje onder druk te liggen door tegenvallende cijfers van HP Enterprise. Het bedrijf klaagt over minder vraag naar computersystemen in datacentra.

Verder geeft Galapagos extra aandelen uit door middel van de uitoefening van warrants. Het gaat om een totaalbedrag van €2,7 miljoen. Dat is klein bier, want Galapagos is in zijn geheel €11,2 miljard waard. Kortom, daar gaan beleggers niets van merken.

De shortmeldingen van maandag kunt u bekijken door te klikken op deze link. Er wordt wat afgebouwd in Fugro, maar de bodemonderzoeker blijft het meest geshorte aandeel op het Damrak. De lijst met de tien meest geshorte fondsen ziet er als volgt uit:

Fugro 20,52% (-0,08%) AMG 17,96% (-0,01%) Wereldhave 11,16% (-0,56%) Arcadis 10,29% BAM 7,75% Signify 7,33% Boskalis 6,73% Besi 5,52% (+0,53%) Takeaway.com 5,45% (-0,99%) SBM Offshore 4,68% (-0,01%)

Event Consensus Duitsland GFK consumentenvertrouwen dec 9,7 Beter Bed Bava VS consumentenvertrouwen nov 127,0 VS verkoop nieuwe huizen okt

Volgens Lucas Daalder zou de rente ongeveer 0,3% hoger zijn geweest in het eurogebied als de ECB geen opkoopprogramma van staatsobligaties had ingevoerd

En zo zou de yieldcurve eruit hebben gezien zonder ECB opkoopprogramma. pic.twitter.com/EoBHn6uSuw — ldaalder (@ldaalder) November 26, 2019

Deze man gaat het denk ik lastig krijgen

Staatssecretaris Snel misleidde Kamer in toeslagenaffaire, hield documenten achter https://t.co/7trJjgYmdN pic.twitter.com/ZRIFLqvKyL — RTL Z (@RTLZ) November 26, 2019

Alibaba groeit dit jaar naar verwachting zo'n 40%. Dan valt het te begrijpen dat er de nodige interesse is in het aandeel.

Geldberg van Alibaba nog reusachtiger na beursgang in Hongkong https://t.co/z6Oepualup — NOS (@NOS) November 26, 2019

U zal er maar naast wonen.

Lagere huizenprijzen in gebieden van windparken Groningen en Drenthe https://t.co/eWluctSXHh — NOS (@NOS) November 26, 2019

