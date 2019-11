We gaan voor de zoveelste keer hoger op dezelfde mantra....



Asian markets advanced in early trading Friday after White House economic adviser Larry Kudlow said a U.S.-China trade deal was close.



Grappig om te zien dat we hierop maar blijven stijgen, inmiddels staan de koersen hoger dan voordat er sprake was van een handelsconflict, de economische vooruitzichten worden al minder.... Blijkbaar gaat men ervan uit dat de "handelsdeal" de redding aller reddingen is...of wordt het een klassieke "sell the news".