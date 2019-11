Sorry dat ik een beetje laat ben, maar ze komen allemaal tegelijk door rond 08:00 uur. Wolters Kluwer lijkt me ondanks de headline in orde? Lekker saai, outlook gehandhaafd en verder een min- en een pluspuntje. Mooiste nieuws: meer aandeleninkoop.

Basic-Fit blijft maar uitbreiden én de klanten geven meer geld uit.

Eurocommercial Properties meldt diverse minder, minder, minders. Huurinkosten wel gestegen.

Brunel voegt geloof ik niet zo veel toe aan de waarschuwing van vorige week. Wel meer omzet.

Last but not least, Corbion waarschuwt voor de omzet.

We doen het vandaag met cijfers, Amerikaans banenrapport inkoopmanagersindices, hoewel de Europese pas maandag zijn. Geen idee waarom. Wij zijn om 09:00 uur, maar het draait vandaag om de ISM Manufacturing Index. Spannend, hoe staat de Amerikaanse economie er voor?

Plussen op het bord, geen fratsen, of het moet Brent zijn en de rentes doen niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met overname IMCD en juridisch nieuws Heineken. Brazilië kwamen we dit decennium vaker tegen met toestanden. Denk aan SBMO, Arcadis, Unilever, ooit ook ABN Amro. Beste nieuws: ASMI gaat voor maximlaa €100 miljoen aandelen inkopen in een jaar.

08:16 Detacheerder Brunel krikt omzet op

08:15 'Openingswinst voor Beursplein 5'

07:57 Abonnees Basic-Fit geven meer geld uit

07:56 VEON niet meer onder verscherpt toezicht in VS

07:41 Tribunaal houdt Heineken aan contract Brazilië

07:40 Corbion zet mes in omzetverwachting

07:22 Bedrijvigheid industrie China groeit sterker

07:20 IMCD koopt Zwitsers DCS Pharma

07:16 Nintendo uitblinker in lagere Nikkei

31 okt Groeiend Pinterest overtuigt nog niet

31 okt Amgen wil via Beigene uitbreiden in China

31 okt Galapagos presenteert nieuwe data filgotinib

31 okt Wall Street weer gebukt onder handelszorgen

Analistenadvies luidt:

Air France KLM: naar €12,50 van €12 - HSBC

ASMI: naar €100 van €75 - JP Morgan

Besi: naar h30 van €25 - Deutsche Bank

GrandVision: naar hold van buy en naar €28 van €25 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts mer hier en daar wat AMG:

De agenda met een meevallende Chinese inkoopmanagersindex:

02:45 China Caixin manufacturing PMI okt 51,7 (51,0 verwacht)

08:00 Corbion Q3-cijfers

08:00 Basic-Fit Q3-cijfers

08:00 Brunel Q3-cijfers

08:00 Eurocommercial Properties Q3-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q3-cijfers

09:00 Nederland manufacturing PMI okt

13:00 Abbvie Q3-cijfers

13:30 VS Non-Farm Payrolls okt 90K

13:30 VS werkloosheidspercentage okt 3,6%

13:30 VS loongroei okt 0,2% MoM

14:00 Chevron Q3-cijfers

14:00 ExxonMobil Q3-cijfers

15:00 VS bouwuitgaven sep 0,2% MoM

15:00 VS ISM manufacturing PMI okt 48,8

En dan nog even dit

Uhm...

Wow! Massive divergence between the official and Markit Caixin #China Manufacturing #PMI which rose to 51.7 in October, the highest since February 2017. pic.twitter.com/SwKKbLTRi9 — jeroen blokland (@jsblokland) November 1, 2019

5G kan wel eens op tal van terreinen een gamechanger worden:

Nokia eyes Malaysian ports for 5G business as Huawei takes early lead https://t.co/Lstimz7gR5 pic.twitter.com/8EsjNkqARn — Reuters Business (@ReutersBiz) November 1, 2019

Hacken ook...

EXCLUSIVE: Senior government officials in multiple U.S.-allied countries around the globe targeted for hacking through Facebook’s WhatsApp - sources https://t.co/unsDYo9wc9 by @Bing_Chris @razhael $FB pic.twitter.com/OkIKGRNyER — Reuters Business (@ReutersBiz) November 1, 2019

Draai?

Kraft Heinz beats profit estimates, plans to boost marketing; shares surge https://t.co/l7EttW9FqV pic.twitter.com/ElMt73JRQF — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2019

Handelsoorlogen zijn stom:

South Korean exports plunged again in October, underscoring the difficulties of a turnaround in the global trade slump https://t.co/OPM1YpO2DW — Bloomberg Markets (@markets) November 1, 2019

Alle ballen op de ISM Index vandaag? Mijn eigen brouwsel van gisteren:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.