Liveblog: Volker, ASMI, AF-KLM en GLPG

Update 16:15 uur: Grub Hub

Wacht u op het grobbebollenomkeerpatroon in de Grub Hub-grafiek? Het is niet moeilijk geintjes te maken over Grub Hub, maar het zal uw bedrijf of aandeel maar zijn.

Update 16:00 uur: BP

BP is vandaag de eerste olie-major dit Q3-cijferseizoen met zijn rapportage en die is niet veel soeps: -3,8% nu. Verwacht daarom geen wonderen donderdag van de cijfers van Royal Dutch Shell. Handig filmpje van Reuters om u even snel langs die BP-cijfers te loodsen.

British Petroleum’s profit fell sharply in the third quarter, hurt by lower oil prices and hurricanes https://t.co/Dvky9bI2be pic.twitter.com/fhgNHvyw6K — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2019

Update 15:45 uur: Beyond Meats vegetarische gehaktdag

Misschien nog meer dan Saudi Aramco, Uber en WeWork is Beyond Meat het beursverhaal van 2019. Het fonds is nog geen half jaar genoteerd, maar heeft al een heel leven achter er rug. Wat heet. Niet meer vertoond sinds bitcoin twee jaar terug.

Eerst was er de rally van ruim twee maanden van $25 (IPO prijs) naar $239,71, ofwel +858,8%

Vervolgens was er een neergaande trend van die $239,71 naar voorlopig €80,10, ofwel -66,6%. U mag zelf bepalen of dat een Fibonacci-niveau is, of het getal van de duivel. Belegt u een keer vegetarisch, gaat u zelf in de gehaktmolen. Pech gehad

Nee, volgens mij heb ik nog nooit eerder meegemaakt dat een fonds bij een kwartaalrapportage én de verwachtingen verslaat én de outlook verhoogt én -20% doet. Het overkomt Beyond Meat vandaag. Geluk bij dit ongeluk is dat de fundamentals van Beyond Meat er nu een beetje menselijk uit beginnen te zien.

Er is echter vandaag meer aan de hand dan alleen die cijfers. Er staan 5,6 miljoen aandelen short uit op een totaal van 60,5 miljoen, want vandaag loopt er een lock-up af. Tot vandaag was de free float 13 miljoen stuks, ofwel het aandeel werd helemaal sufgeshort. Martin:

Het opvangen van een vallend mes valt niet aan te raden. Zoals eerder deze maand al aangehaald, laten wij het spelletje 'chicken' tussen (cashende) grootaandeelhouders en short zittende partijen aan ons voorbij gaan.

Bepaal verder zelf maar of uw nachtrust een positie in dit aandeel aankan, als het begint te jeuken.

Fantasie loopt uit koers Beyond Meat #BeyondMeat https://t.co/n8IYKTJMMr — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 29, 2019

Update 14:45 uur: Boeing

Voor de liefhebbers, Boeing CEO Dennis Muilenburg getuigt om 15:00 uur voor het Congres hoe het nou zit met die 737 MAX. Hij zal wel wat lastige vragen krijgen.

Update 12:55 uur: Bod op VolkerWessels?

Wessanen is nog niet verdwenen, of daar meldt zich de volgende. Blijkbaar niet bang voor stikstof of de grote onvermijdelijke einde-der-tijden beurskrach. Zo koopt private equity onze halve beurs op. Wessanen en Kas Bank gingen dit jaar voor. Reggeborgh, ofwel de familie Wessels, heeft al 63,9% van de aandelen, dus zit u al op de bagedrager.

Update 12:25 uur: Meevallertje ASMI

Toch leuk met de feestdagen in zicht, zo'n extraatje van $61 miljoen. Ik weet niet hoe en wanneer ASMI dit geld krijgt, maar het is ruim 5% van de verwachte omzet dit jaar van €1,09 miljard. Intussen steeg de koers al lekker vandaag. Op het hoofdkantoor in Almere zitten ze vast al de prijs te F5'en, of die al door de €100 gaat.

Update 11:45 uur: 99,6% Tesla

Ik zag laatst een matzwarte rijden en die vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Opzienbarend? Was getekend, Bloomberg dat stelt dat liefst 99,6 van de Tesla 3-rijders blij is met het elektrieke karretje. En dat is absurd veel:

Notwithstanding its initial flaws, Tesla owners raved about their cars. This is something of a paradox found repeatedly in the Bloomberg survey—many of those owners who dealt with defects in their new Model 3 gave the electric sedan high overall marks for satisfaction.

They gave their highest ratings to its design, performance, and some of the unusual software features that help define Tesla’s brand. A nearly unanimous 99.6% of respondents said the Model 3 is a pleasure to drive, the kind of consensus rarely reached by any consumer product.

We asked 5,000 Tesla Model 3 owners about the features and problems of their car. Here’s what they said https://t.co/IxHj8uPMVX — Bloomberg (@business) October 29, 2019

Update 11:15 uur: Oude liedje Neways

Neways is denk ik een van de grote onbekenden in de AScX. Behalve kwartaalcijfers heeft het bedrijf ook zelden iets te melden. Niettemin lijken het met de almaar voortdenderende elektrificering en digitalisering op papier gouden tijden voor deze B2B-elektronicaspecialist. Niets is echter minder waar. Jeej... Die grafiek.

De dacht ik niet zo slechte kwartaalupdate valt echter vandaag helemaal niet goed en vandaar dat het fonds me opvalt. Het is zeer cyclische business en, als ik de collega's van onze beleggersdesk lees, Neways heeft dat spelletje niet zo goed in de vingers als zeg een ASMI, Besi, AMG of Royal Dutch Shell. Citaat:

Voor de lange termijn ziet het er onverminderd rooskleurig uit. Neways profiteert van de energietransitie en ook de groei van de halfgeleiderindustrie stuwt de omzet. Operationeel heeft het bedrijf zijn zaken nog niet helemaal op orde.

Het aandeel is in ieder geval niet zo duur. Het doet ook een mooi dividend van 4,7%, maar een dividendaandeel mag u Neways niet noemen. Daarvoor is het beleid te wispelturig. U ziet dividend per aandeel (blauw) en rendement. Oh ja, de free float is ook maar 50%. VDL (bekend van Nedcar) zit er voor ruim een kwart in.

Update 11:00 uur: Saudi Aramco eindelijk naar beurs

Binnenkort in uw wereldindextrackers? Aan de geschatte waarde van $2 biljoen - da's bijna twee keer Microsoft of Apple en bijna tien keer Royal Dutch Shell! - ligt het niet. Staatsoliebedrijf Saudi Aramco gaat eindelijk naar de beurs. Op 4 december moet het dan gebeuren en hoopt het land rond $100 miljard op te halen.

Aan de beursgang meedoen is voor ons Hollandse klootjesvolkbeleggers niet weggelegd, maar zijn er geïnteresseerden? Ik beleg niet in individuele aandelen, maar ik zou liever Shell, Total of ExxonMobil hebben, omdat ik weet wat ik daaraan heb. SA is toch een vraagteken, en hoe betrouwbaar zijn alle (voorraad)cijfers?

En is de koninklijke familie, als het erop aankomt, niet de enige, echte stakeholder? Wordt wellicht een lakmoesproef dit.

Saudi-owned TV channel says initial public offering of state oil giant Saudi Aramco planned for December 4. https://t.co/Voyhz9MFlc — The Associated Press (@AP) October 29, 2019

Update 10:15 uur: China: "Kalm aan met bitcoin"

Citaatje Reuters, China wijst er nog even op dat bitcoin weliswaar blockchain is, maar dat blockchain niet bitcoin hoeft te zijn.

Chinese state media urged investors to remain rational and not take Beijing’s support for blockchain as a boost for virtual currencies, after comments by Chinese President Xi Jinping drove up shares in blockchain-related firms and the price of bitcoin.

China state paper urges calm after blockchain stocks, bitcoin soar https://t.co/WoG8694WeS pic.twitter.com/CcFbueQMAA — Reuters (@Reuters) October 29, 2019

De boodschap lijkt vooralsnog niet aan te komen. Daar waar dit weekend bitcoin en andere crypto's uit hun dak gingen van de Chinese president die zei vol te willen inzetten op blockchain, is er nu geen reactie. Getuigt van kracht? Op naar de volgende voetzoeker maar weer, die de koers ineens een klap hoger of lager zet.

Update 09:45 uur: Advies

De zuinige adviezen voor Galapagos zijn vooralsnog aan dovemansoren gericht. Het fonds stijgt tegen de markt. Opvallend dat ABN Amro Aalberts verlaagt, juist nu er een gedeeltelijk handelsakkoord VS-China zit aan te komen en de Duitse economie misschien bodemt. Air France-KLM reageert ook lauw?

Aalberts: hervatten sell en €31 - ABN Amro

Galapagos: naar €189 van €195 (buy) - KBC

Galapagos: naar $153 van $160 - RBC

ING: naar €12,20 van €12,50 - Citigroup

Philips: naar €39,40 van €42 - JP Morgan

Air France-KLM: naar €14 van €11 (buy) - Kepler Cheuvreux

Eerder gaf ik naar hold van buy af voor Aalberts, maar dat was verkeerde informatie. Excuses.

Update 09:30 uur: Alfen en VolkerWessels

Twee fondsen die eruit springen op het Damrak. Alfen heeft een trading update en die valt goed.

Dan VolkerWessels, is dit het? Het forum spreekt daar wel van, maar waarom daalt dan BAM en doet Heijmans niet veel? Ik weet het even zo gauw niet. NOS:

Het RIVM moet zo snel mogelijk bepalen wat een veilige norm is voor het giftige PFAS in de bodem. Staatssecretaris Van Veldhoven wil uiterlijk 1 december duidelijkheid, zodat bouwprojecten weer kunnen doorgaan.