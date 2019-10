Fondsenrondje: Zoeken naar triggers

De AEX (-0,3%) geeft bij opening wat terrein prijs. Niet iets om ons zorgen over te maken, want de herbeleggingsindex zette afgelopen vrijdag nog een nieuwe all time high op het bord. Het zijn de defensieve havens die vandaag de boel omlaag trekken.

Met name Relx (-1,1%), Unilever (-1,1%) en Ahold (-1,3%) blijven achter, al zijn het geen uitslagen waar we nachten van wakker liggen. Als bij ons de defensieve zwaargewichten tegenvallen, blijven we negen van de tien keer achter ten opzichte van de overige Europese indices.

Vandaag is dat niet anders. Positieve uitschieter is de DAX met een plus van 0,1%. Ook de Fransen (-0,1%) doen het een tikje beter dan wij. Het is simpelweg zoeken naar echte koerstriggers.

Waarschijnlijk komen die vanavond rond 22.00 uur, want dan komt techgigant Alphabet met de derdekwartaalcijfers langs. Mochten deze meevallen, dan verwacht ik dat de beurs daar in zijn algemeenheid van profiteert. Als dit soort bedrijven goede resultaten publiceren, zegt dit immers veel over de stand van de wereldwijde dienstensector.

Philips

Aangezien Philips (-3,7%) twee weken geleden met een winstwaarschuwing langskwam, komen de zojuist gerapporteerde cijfers niet als een verrassing. De winst uit de voortgezette activiteiten daalde in het derde kwartaal met ruim 30% naar €211 miljoen.

Ook de marges kwamen veel lager uit dan een jaar geleden. De verwachtingen voor het komende jaar worden vastgehouden en dat is een lichtpuntje. Ook de analisten van ING zijn niet ontevreden. De Nederlandse grootbank spreekt van een neutrale uitkomst van de handelsupdate.

Kortom, geen grote verrassingen. ING handhaaft daarom het houdadvies met koersdoel van €40. Ten opzichte van de huidige koers impliceert dit een upside van zo'n 4%. Geen vetpot. Anderzijds hebben beleggers de afgelopen tien jaar niets om over te klagen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Als we corrigeren voor het dividend, heeft Philips dit decennium 200% gerendeerd en dat is aanmerkelijk beter dan de 150% winst die de AEX-herbeleggingsindex op het bord heeft gezet.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en daarmee blijven we iets achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,3% en noteert 11,9 punten.

De futures op Wall Street blijven koersen 0,3% in het groen.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,22%) en Duitse (-0,36%) rente lopen twee basispunten op.

Goud (+0,1%) houdt goed stand boven de $1.500.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,3%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (+9,3%) explodeert. In Beursvandaag leest u waarom.

Het Damrak

Galapagos (+3,8%) heeft er zin in. Het biotechbedrijf krijgt zowel een koersdoelverhoging- als verlaging om de oren. Dat kan het dus niet zijn.

(+3,8%) heeft er zin in. Het biotechbedrijf krijgt zowel een koersdoelverhoging- als verlaging om de oren. Dat kan het dus niet zijn. De verzekeraars liggen er goed bij. De rentes lopen licht op en dat is natuurlijk goed voor Aegon (+1,2%) en NN Group (+0,9%).

(+1,2%) en (+0,9%). Het is niet de eerste keer dat ASMI (+2,3%) een nieuwe hoogste koers ooit op het bord zet. Mijn complimenten aan de mensen die gewoon blijven zitten.

(+2,3%) een nieuwe hoogste koers ooit op het bord zet. Mijn complimenten aan de mensen die gewoon blijven zitten. PostNL (+1,2%) krabbelt na een paar mindere dagen wat op.

(+1,2%) krabbelt na een paar mindere dagen wat op. Signify (+3,1%) profiteert van een marginale koersdoelverhoging van Citigroup.

(+3,1%) profiteert van een marginale koersdoelverhoging van Citigroup. Wereldhave (+1,6%) is vandaag de topper onder het winkelvastgoed.

(+1,6%) is vandaag de topper onder het winkelvastgoed. NIBC verhoogt zijn advies voor Kiadis (+2,4%) en dat kunnen beleggers wel waarderen. Anderzijds zijn het uitslagen in de marges. Helemaal voor dit gigantisch volatiele biotechfonds.

(+2,4%) en dat kunnen beleggers wel waarderen. Anderzijds zijn het uitslagen in de marges. Helemaal voor dit gigantisch volatiele biotechfonds. Brunel (+1,9%) doet een dappere poging uit het dal te klimmen.

Adviezen