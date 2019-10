Hier zijn de definitieve Q3-cijfers van Philips na de winstwaarschuwing. Ja, het is even gevoelig minder, maar het bedrijf houdt vast aan haar langere termijnprognoses.

Wat kom ik nog meer tegen? Voor de zekerheid geef ik deze ook maar mee, maar wat staat hier nou eigenlijk?

Met een paar adviesjes hieronder met minieme koersdoelverschuivingen, de EU die het VK drie maanden uitstel wil geven en amper van hun plek komende koersen, bent u meteen helemaal bijgepraat van een heel weekend. U mag het ook koudwatervrees noemen, de markten durven nog geen nieuwe toppen aan?

Ze zijn dichtbij - voor de AEX hebt u 586,32 op uw bingokaart staan - maar zeker op de beurs is bijna nog niet helemaal. Hoe dat hele toppengedoe bij een nog altijd (?) teruglopende economie en zeker dalende winsten in elkaar steekt, leest u in mijn vooruitblik van gisteren. En hoe druk het deze week is.

Cijfers zijn er onder meer van Royal Dutch, Shell, ING, AMG, ASMI, Heijmans, Apple, Alphabet en Facebook, de Fed verlaagt de rente met een kwartje en er zijn inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarkdata. Genoeg dus om ons van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig te houden.

Klamp u hier maar aan vast bij het zien van deze non-koersen. Zelfs de rentes doen 0-0.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, u hebt niet veel gemist:

08:02 Curetis-dochter Ares start onderzoek AI-test

07:48 Grote vastgoeddeal VS voor Prologis

07:30 Hoop op handelsdeal stuwt Nikkei

07:25 Fors minder winst voor Philips

07:22 'Juweliersketen Tiffany gaat bod afwijzen'

06:59 Winstval voor Britse bank HSBC

06:28 'EU wil Britten drie maanden uitstel geven'

27 okt Rentebesluit en cijfers beheersen beursweek

27 okt Winst Sabic opnieuw naar dieptepunt

26 okt 'Vertrouwen beleggers vrijwel stabiel'

25 okt Fitch houdt vertrouwen in Nederland

25 okt Handelshoop stuwt Wall Street

25 okt Wellington verkleint belang in Galapagos

25 okt 'Groen licht voor akkoord einde staking GM

25 okt Wall Street krijgt steun van handelshoop

25 okt Goed gesprek over handel tussen China en VS

Analistenadvies luidt als volgt en kijk aan, NIBC verhoogt Kiadis:

Galapagos: naar $160 van $157 - RBC

Vopak: naar €55 van €54 - Jefferies

Signify: naar €30 van €29 - Citigroup

Kiadis: naar hold van sell en naar €2,50 van €5 - NIBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is dun, maar kent een paar mooie namen:

08:00 Philips Q3-cijfers

08:00 Deutsche Boerse Q3-cijfers

08:00 HSBC Q3-cijfers

08:00 Duitsland import sep 0,2% MoM

09:00 EU geldgroei sep 5,7%

12:00 AT&T Q3-cijfers

18:00 Unibail Rodamco Q3-cijfers

22:00 Alphabet Q3-cijfers

En dan nog even dit

Misschien wel het nieuws dit weekend - bitcoin staat ook flink hoger - omdat China fors in zet op de technologie:

Xi’s blockchain push triggers frenzy in China technology stocks https://t.co/pNdb140yWo pic.twitter.com/HEZ9DZQYYK — Bloomberg (@business) October 28, 2019

Bent u weer bijgepraat:

From Apple and Caterpillar shares to copper and Treasuries, here's what market signals say about the global economy https://t.co/m9RBBk6CTO pic.twitter.com/Q9sKtvtSII — Bloomberg (@business) October 28, 2019

Wacht even, wat is dit voor verhaal:

Samsung is in disarray: scion Jay Y. Lee is off the board of its $288 bln electronics business, and faces more jail time. Meanwhile, rivals are charging ahead. Korea Inc is due a shakeup, says @mak_robyn https://t.co/NBHGIGQBpX pic.twitter.com/lTag954ivn — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) October 28, 2019

Oh:

Morgan Stanley warns growth stock underperformance is just starting https://t.co/hBHy82wGFb pic.twitter.com/j6OXkwnYZt — Bloomberg (@business) October 28, 2019

Wel aan, in euro's zelfs de prijsindex:

The MSCI World Total Return Index has reached a new all-time high, both in USD and EUR! pic.twitter.com/eYLb91FlLe — jeroen blokland (@jsblokland) October 28, 2019

Een flinkerd:

Prologis to buy warehouse rival Liberty in $12.6 billion deal https://t.co/rg1kTJSvs6 pic.twitter.com/HVSMzmwx2D — Reuters (@Reuters) October 28, 2019

Voor de olieliefhebbers:

Big oil investors bracing for bad news as headwinds gather https://t.co/duaQPCMT0I pic.twitter.com/pn1RE3jXNi — Bloomberg (@business) October 28, 2019

Zijn er hier nog houders van Argentijns staatspapier, want dat wordt weer afstempelen?

Argentina's former president Cristina Fernandez de Kirchner, a rockstar politician adored by the poor but feared by big business and investors, is back - as vice president this time. @CassLGarrison reports https://t.co/Uf5jgp69Gs pic.twitter.com/i6cIgfiadk — Reuters (@Reuters) October 28, 2019

Wie had dit gedacht?

China’s third-quarter slowdown continued into October, with only a few signs of stabilization evident amid the weakest pace of expansion in almost thirty years https://t.co/Dy5aiBXGba pic.twitter.com/TY9aiKc9mR — Bloomberg Next China (@next_china) October 28, 2019

