TA: Chinese beurs op tilt

Door een nieuwe escalatie van het handelsconflict tussen China en de VS dreigt de technisch toch al zwakke Chinese beurs op tilt te slaan.

Het langslepende handelsconflict tussen China en de VS lijkt opnieuw te escaleren, nu president Trump een verbod overweegt voor noteringen van Chinese bedrijven op Wall Street. Hij wil de geldstromen van Amerikaanse pensioenfondsen naar investeringen in Chinese aandelen inperken.

In eerste instantie zullen vooral Chinese bedrijven met een notering op Wall Street zoals internetgigant Alibaba en zoekmachinebedrijf Baidu hiervan de wrange vruchten plukken. Technisch wisten deze fondsen dit jaar al geen potten te breken. Ik leg deze vandaag dan ook onder mijn technische vergrootglas. En ik zoom in op de Chinese beurs, maar ik begin met de AEX.

AEX-index opgevangen door steunzone

De Nederlandse beurs is in de laatste correctie opgevangen door de eerste steunzone tussen 564,96 en 566,06. Deze is gevormd door de gapzone van begin september (tussen de blauwe lijntjes). Hiermee blijft het technische beeld positief en is er ruimte voor een stijging richting weerstand 586,32 (gevormd op 25 juli). Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen. De steun vinden we op 534,49 (bodem van 3 juni).

Langetermijncommentaar Chinese beurs

De Chinese SSE index in Shanghai slaat technisch op tilt, nu de herstelfase afbreekt. In de afgelopen maanden was het technische verloop van de Chinese beurs al niet zo best, door een zwak koersverloop.

Zeker is dat de verkoopdruk nog niet uit de markt is. In de dramatische afgelopen 6 maanden zijn er steeds lagere koerspieken gevormd; zolang die zichtbaar blijven is oppassen het devies. De weerstand ligt rond 302,47 (gevormd op 5 juli).

Alibaba Group Holding breekt herstel af

Alibaba Group Holding heeft de herstelfase (=opleving) van de afgelopen 2 maanden afgebroken, hetgeen verkoopdruk weergeeft. Alibaba Group Holding laat een wisselvallig koersverloop zien tussen steun 151,85 (bodem van 5 augustus) en weerstand 184,13 (top van 19 september). Voorlopig nog niet interessant.

Baidu zakt naar steun

Baidu heef technisch bezien in de afgelopen maanden een dramatisch koersverloop doorgemaakt, met bijna een halvering van de beurskoers (van 186 naar 93). Op korte termijn gaat de koers echter stabiliseren en oogt technisch bezien neutraal.

Baidu beweegt de afgelopn weken zijwaarts tussen steun 97,25 (bodem van 24 september) en weerstand 113,40 (top van 20 augustus). Dit signaleert een zeker evenwicht tussen kopers en verkopers. Let wel goed op nu het aandeel terugzakt naar steun 97,25. Een eventuele doorbraak hieronder zou het aandeel kunnen verzwakken.