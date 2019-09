Lach er om, maar... wie weet! Tekenend voor de sfeer, denk ik. Briljant. Toch is het gemiddelde oordeel dat de ECB geen bazooka afvuurde, maar een dartpijltje of klapperpistool.

Ik ga binnenkort een lening afsluiten om mn spaargeld te financieren — Annemiek ???‍?? (@AnnemiekPL) September 12, 2019

Op het Damrak is nu echt nul nieuws en er zijn geen cijfers en adviezen. Hoe staan we er voor? Wereldwijd is de waan van de dag dat het prettig is dat VS en China weer praten. Wall Street kreeg gisteren daardoor net geen all time highs op de borden. En verder zijn er veel, heel reacties en discussies over de ECB.

Vergeet dat niet met uw geklaag over de centrale banken, want dat doen verreweg de meesten van ons, de markten staan best hoog, om een understatement te gebruiken. Zowel aandelen als obligaties. Don't fight the central banks zeiden we vroeger ook nog wel eens. Beleg er maar niet tegenin. Het klopt tot dusverre.

Niettemin doen volgens mij obligaties nu net zo idioot als aandelen twintig jaar geleden. Of, wanneer en vooral hoe ze in elkaar kukelen is nog eventjes de vraag.

-Japan, Australia, Hong Kong stocks ?

-China and South Korea closed for holiday

-Treasuries slip

-Optimism over a trade deal is growing

-Oil little changed at around $55 https://t.co/Fo6O7O8clF pic.twitter.com/NBngKYDLwb — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2019

Rustige start? Ja, wel voor aandelen, dollar, olie, goud en zelfs bitcoin, maar niet voor de rentes. Die kieperen al weer vier basispunten omlaag. Wie durft al te roepen dat ze bodem hebben gezien en oh ja, vrijdag de dertiende heeft geen significante koersimpact, ofzo.

Nog iets, gezien? Juridisch valt SBM Offshore misshcien niets te verwijten, maar moreel? Oordeelt u zelf. De markt doet dat vanaf 09:00 uur.

Draghi’s divided ECB leaves markets hoping for government action https://t.co/iGnNHAL13c — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2019

Zou het:

The trade war is resulting in a world that will benefit neither China nor the U.S. https://t.co/EdwfiW8vr0 — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2019

Don't fight the central banks?

Credit Suisse has raised global equities to overweight from neutral, even as other firms reduce holdings https://t.co/SZ53bji9eo — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2019

Minus inflatie...

Belangrijkste Prinsjesdagcijfers opnieuw uitgelekt: vooral middengroepen gaan erop vooruit https://t.co/9PrezWsU0S — RTL Nieuws (@RTLnieuws) September 12, 2019

Ook met 3% kosten?

Passive frenzy's new milestone is fund tracking 500 hedge funds https://t.co/QNrhNY8UHi — Bloomberg (@business) September 12, 2019

Doen dan:

Inderdaad, zonder eindvraag wordt het nooit wat:

Wealthy millennials are finally thinking about investing as sustainably as they shop, a new survey shows https://t.co/gEGSztkRzg — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2019

Onrust:

A tax on Wall Street trading would be "devastating," an advocacy group for high-speed traders says https://t.co/W6ZQpyEcQI — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2019

Wat Jeroen zegt I:

The Eurozone economy is GROWING at a 1% pace. #Inflation is just ABOVE 1%. Just imagine what the #ECB would have to do if a #recession were to hit. Pulling out the bazooka now could get it into big, big trouble later. #MonetaryMadness pic.twitter.com/DJjDbbWePr — jeroen blokland (@jsblokland) September 12, 2019

Wat Jeroen zegt II:

Mario #Draghi to #Germany (and other core countries): I have done my part now it's up to you. Spend that surplus! pic.twitter.com/R3HDRy70Jf — jeroen blokland (@jsblokland) September 12, 2019

De uitsmijter:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.