Is dit ritueel, of...? Beide bedrijven vragen nu de politiek.

En er is goed nieuws en de koersen reageren blij, want VS en China gaan weer praten. Eén keer raden waarover.

China, U.S. to hold trade talks in October: China commerce ministry https://t.co/aEAL9ID1oH pic.twitter.com/MobIq7EDJN — Reuters Top News (@Reuters) September 5, 2019

Intussen heeft Kas Bank nog cijfers en een update over het bod:

Gauw naar de koersen en kijk aan, die staan er mooi bij. Geniet er maar van, want u weet intussen hoe het werkt met die handelsoorlog. Hoop en vrees kunen elkaar snel afwisselen. De dollar neigt naar 1,10, de rente in de VS stijgt vijf basispunten en de EU AAA's drie.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en dat is best veel:

07:38 Nieuwe topman Scandinavische bank Nordea

07:37 ArcelorMittal gaat door met Italiaanse fabriek

07:35 TomTom lanceert zelfrijdende testauto

07:34 Toezichthouder niet akkoord met postfusie

06:42 Consumentenprijzen in augustus omhoog

06:34 'ACM blokkeert fusie tussen PostNL en Sandd'

06:33 'Ex Strukton-baas wil gedwongen veiling aandelen'

06:30 Handelsgesprekken China en VS in oktober

06:27 Albert Heijn test nieuwe winkel zonder kassa

04 sep Chatdienst Slack verhoogt omzetprognose

04 sep Brits Lagerhuis stemt tegen verkiezingen

04 sep Hoger slot voor Wall Street

04 sep Britse pond stijgt verder na stap Lagerhuis

04 sep Johnson wil op 15 oktober nieuwe verkiezingen

04 sep Marks & Spencer uit de FTSE 100-index

04 sep Lagerhuis blokkeert brexit zonder deal

04 sep Apple voor het eerst sinds 2017 naar obligatiemarkt

04 sep Wall Street in de plus

04 sep Nieuwe aandelen NN voor stockdividend

04 sep Aegon-baas Wynaendts aan de slag bij Citi

De agenda dan en oh jee, die Duitse dinges zijn al door op -2,7%...

06:30 Nederland inflatie CPI aug

08:00 Duitsland industriële orders jul -1,3% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS fabrieksorders jul 0,3% MoM

16:00 VS ISM non-manufacturing PMI aug 54,1

Dit is wel heel erg veel, alweer:

#Consumentenprijzen in augustus 2,8% hoger dan vorig jaar augustus. Onder meer #kleding had een opwaarts effect op de stijging. https://t.co/33suQ4kkvU pic.twitter.com/PFX1tFvFdR — CBS (@statistiekcbs) September 5, 2019

WATCH: Hong Kong Chief Executive Carrie Lam says she hopes the withdrawal of extradition bill will solve crisis. More here: https://t.co/zjXLmHULtA pic.twitter.com/ptLHzhUwHq — Reuters Top News (@Reuters) September 5, 2019

Het pond steeg erop:

MPs reject Johnson's request for early election https://t.co/ed2PMU3f2d pic.twitter.com/uWFOS19rpE — Reuters Top News (@Reuters) September 5, 2019

Slack forecasts bigger third-quarter loss, slowing revenue growth; shares tumble https://t.co/CQACWrUPrz pic.twitter.com/GfAIO5cnj6 — Reuters Top News (@Reuters) September 5, 2019

Turkije hint ook op kernwapens. Israël, Washington, Moskou en Beijing lezen vast mee:

Iran to develop centrifuges for faster uranium enrichment https://t.co/livm8dh3tg pic.twitter.com/E86u6ebhCZ — Reuters Top News (@Reuters) September 5, 2019

Recession fears in the U.S. are killing homebuyers’ fighting spirit, sending the rate of bidding wars to an 8-year low https://t.co/6uOl2oyLwN — Bloomberg (@business) September 5, 2019

