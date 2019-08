De rentes dalen parabolisch oftewel met een boogje zoals beter verwoord hier. Dat is een onhoudbare beweging. En niet trendmatig zoals bijvoorbeeld in een trendkanaal, met afwisselende bewegingen naar de boven- en dan weer naar de onderkant. Dat betekent dat er heel binnenkort een blow-off fase komt met een hele snelle beweging de andere kant op.

En misschien is die al begonnen.



Het is de dag dat we weer eens een tienpunter omhoog in de AEX zullen zien.