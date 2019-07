TA: Campingrally (II)

Mogelijk maken de beurzen zich op voor een technische doorbraak en het begin van de Campingrally 2019. De lage rente lokt beleggers naar aandelen.

Diverse records op Wall Street suggereren positief sentiment. Ook technisch verbeteren de plaatjes, met de S&P 500-index, Dow Jones en en Nasdaq op de hoogste slotstanden ooit.

Maar we kunnen nog net niet spreken van solide en overtuigende doorbraken. Daarvoor zit er op dit moment te weinig dynamiek in de markten.

Lage rente

De economie in de VS komt weer op stoom. De macro-economische cijfers geven verder aan dat er voor de Federal Reserve ruimte is voor een soepel rentebeleid.

Een verdere rentedaling maakt het aanhouden van liquiditeiten en spaargeld nog minder interessant dan het al was. De lage rente lokt beleggers naar aandelen.

Afgezien van de vriendelijke renteomstandigheden hangt nog steeds het Chinees-Amerikaanse handelsconflict boven de markten, maar die pijn is redelijk in de koersen verdisconteerd.



Het gehele financiële landschap overziend, mogen we niet klagen.

Langetermijn-bodempatronen

Europese aandelen staan begin juli weer op het hoogste punt van 2019 en dat geldt ook voor steeds meer individuele aandelen. Technisch zijn de aandelenbeurzen nog steeds bezig gigantische langetermijn-bodempatronen te ontwikkelen, die bekend staan als hoofd&schouder-continueringsformaties.



Deze bodempatronen komen vrijwel altijd voor aan de vooravond van nieuwe structurele stijgingen van de aandelenkoersen. Blijf dus alert, want we krijgen deze zomer waarschijnlijk met een heuse campingrally te maken.



Het valt op dat bijna alle markten hun cruciale weerstandsniveaus zijn genaderd (AEX, CAC40 en Nasdaq100) en ook dat sommige beurzen (Duitse DAX, S&P500, Dow Jones) al zijn doorgebroken.

Hiermee worden de rechterschouders gevormd van gigantische bodempatronen (zie uitleg hieronder).

Tussenliggende barrières gebroken

Vooralsnog gaat het om enkele nipte uitbraken, waarbij de tussenliggende barrières wel gebroken zijn, maar nog niet aan de eisen van een koopsignaal (Triple Rule) voldoen.

Maar op de langere termijn zie ik technisch duidelijk dat zich op de aandelenbeurzen gigantische bodemformaties vormen.



Bij de meeste beurzen betreft het bodempatronen, die over een periode van 1,5 tot 2 jaar gevormd zijn (zie uitleg Hoofd&schouderformatie onderaan deze column).



Technisch wordt thans de rechterschouder gevormd, die op sommige beurzen bijna voltooid is. Die rechterschouders geven aan dat de beurzen een aanloop hebben genomen, om de tussenliggende hordes te kunnen breken.

Dit proces van doorbraken, Triple Rules, rechterschouders en bodemformaties is nu nog in volle gang, dus nog niet afgerond.

Gezamenlijkheid vereist

Zoals eerder aangegeven is het cruciaal dat de tussenliggende barrières gezamenlijk, grofweg binnen één à anderhalve week, worden gebroken. Dus dat niet slechts één enkele beurs uitbreekt, maar alle beurzen samen.



Vandaag leg ik de technische plaatjes van enkele belangrijke aandelenbeurzen op tafel

Lange termijn AEX

De Nederlandse beurs komt er op de meerjarengrafiek steeds beter bij te liggen, nu hogere bodems worden gevormd. Technisch signaleert dit een aantrekkende vraag.

Om naar boven meer ruimte vrij te maken, moet de AEX-index boven de weerstand van 576,90 punten (de top van 27 juli 2018) zien te breken. Daarna kan de beurs de aanval op de weerstand van 600-610 punten inzetten; op langere termijn hoger.

De steun ligt op 534,49 punten (de bodem van 3 juni).





Korte termiijn Duitse beurs

De DAX index in Frankfurt weet een consolidatie goed achter zich te laten. Met de uitbraak boven de voormalige weerstand van 12.435,67 punten is de oude uptrend hervat. De vorming van een nieuwe hogere koerspiek is positief.

De Duitse beurs kan nu verder omhoog. De eerstvolgende barrière wacht nu in de buurt van de weerstand van 12.886,83 punten (de top van 27 juli 2018). Rond dit niveau moeten we rekening houden met wat aanbod.

Enkel een terugval onder de steun van 12.435,67 punten (de top van 3 mei) zou het beeld doen verzwakken.





Korte termijn S&P 500 index

De S&P500 index heeft de vroegere weerstand gebroken. Deze doorbraak is nog te pril. Bovendien waren de begeleidende omzetten niet hoog.

Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat de S&P500 er in slaagt om boven deze oude horde te blijven.

Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting het berekend koersdoel van 3.300 punten. Steun ligt op 2.874,68 punten (de bodem van 12 juni).







Lange termijn Nasdaq 100 index

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 7.851,98 punten (gevormd op 26 april) is nog te nipt.

De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-) kopen.

Het technische beeld klaart verder op indien de horde van 7.851,98 punten op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken.

Steun ligt rond 7.454,87 punten (de bodem van 14 juni). Na een uitbraak boven de weerstand van 7.851,98 punten wordt 8.800,00 het volgende opwaartse koersdoel.







Uitleg hoofd & schouder-continueringsformatie

Wat is een hoofd & schouder-continueringsformatie eigenlijk?

Dit patroon komt altijd voor als tijdelijke onderbreking van een sterke trend.



Zoals gezegd komen deze bodempatronen doorgaans voor aan de vooravond van een nieuwe structurele langetermijnstijging.

Maar pas na de uitbraak (van de neklijn) treedt een koopsignaal op en wordt de voorgaande trend voortgezet. In het onderstaande voorbeeld betreft het de voortzetting van de opwaartse trend.



De hoofd & schouder-continueringsformatie bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De twee correcties aan beide zijden vormen de schouders.



Het patroon wordt voltooid met de doorbraak boven de zogenaamde neklijn, die de tussenliggende toppen verbindt.



Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen. Wanneer men de afstand tussen het hoofd en de neklijn optelt boven het uitbraakpunt, kan men het koersdoel berekenen.



Een tussenliggend koersdoel is te berekenen door de afstand tussen de rechterschouder en het uitbraakpunt op te tellen boven de neklijn.