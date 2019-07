Experts blijven somber

Ondanks dat juni een prima maand was voor de Amsterdamse beurs, blijft het sentiment onder experts somber. Dat blijkt uit de maandelijkse expertenquête van Corné van Zeijl van Actiam.

"Dat hadden de profs niet zien aankomen", zegt Van Zeijl over de stijging van de Amsterdamse beurs.

"De hulp die er kwam uit de hoek van de centrale bankiers werd door de aandelenbeleggers goed ontvangen. Zowel Powell als Draghi lieten in ieder geval in woorden, zij het nog niet in daden, weten dat de monetaire teugels nog verder gevierd konden worden. Voor de komende maand blijft men somber. Dat is de zesde keer op rij, maar een stuk minder dan in juni."

Voor juli blijken experts per saldo negatief gestemd:

Optimistisch: 25,5% (vorige maand 14,8%)

Neutraal: 37,3% (vorige maand 35,2%)

Pessimistisch: 37,3% (vorige maand 50,0%)

Per saldo: -11,8% (vorige maand -35,2%)

Voor lange termijn meer optimisme

Voor het komende halfjaar kijken de experts met een wat minder pessimistische blik naar aandelen. Van Zeijl: "De voornaamste reden is dat veel experts eigenlijk geen reden meer voor een daling zien. De spagaat waarin de beurs zich bevindt zet nog even door. Positief voor de beurs is de extra stimulans door de ECB en de Fed en aan de andere kant staat de afzwakkende groei van de wereldeconomie, aldus een van de experts."

Het sentiment onder experts voor de komende zes maanden is per saldo ook nog altijd (net) negatief:

Optimistisch: 29,4% (vorige maand 16,7%)

Neutraal: 39,2% (vorige maand 38,9%)

Pessimistisch: 31,4% (vorige maand 44,4%)

Per saldo: -2,0% (vorige maand -27,8%)



Toppers en floppers

Vorige maand stond ArcelorMittal bovenaan bij de floppers. Dat bleek geen goede keuze. Het aandeel klom maar liefst 18,8% op. Ook AkzoNobel bleek mooi te stijgen (+8,4%) in tegenstelling tot wat er verwacht werd.

Bij de toppers was vooral Galapagos een goede keuze. "Ahold Delhaize deed het de afgelopen maanden al erg slecht; vandaar dan de experts het deze maand bij de toppers hadden geplaatst. Dat was in ieder geval nog te vroeg, want ook in juni daalde het aandeel, met 2,4% maar liefst. In zo'n mooie maand toch een prestatie."

Per saldo leverde een fictief long-shortfonds een verlies van maar liefst 5,3% op.

Toppers juni Stemmen Rendement Floppers juni Stemmen Rendement KPN +5 -0,5% ArcelorMittal -6 +18,8% Royal Dutch Shell +3 +3,3% AkzoNobel -3 +8,4% Galapagos +3 +9,6% ING -3 +5,1% Ahold Delhaize +3 -2,4% Randstad -2 +3,4% ASR -2 +3,4% Gemiddeld +2,5% Gemiddeld +7,8% AEX +3,2%

Shell populair bij toppers

Voor de komende maand is ArcelorMittal volgens Van Zeijl heel vaak genoemd, maar zowel bij de toppers als bij de floppers, waardoor het aandeel niet terug te vinden is in een van beide lijstjes.

Het populairste aandeel voor juli is Shell. Experts denken dat het aandeel gaat profiteren van de gestegen olieprijs. "Takeaway kwam nieuw in de AEX en meteen in de topperslijst. Bij de floppers staat Aegon bovenaan, ondanks een recente upgrade van een analist. En IMCD staat hier op een stevige tweede plaats."

Toppers juli Stemmen Floppers juli Stemmen Royal Dutch Shell +9 Aegon -6 ASML +3 IMCD -4 Takeaway +2 AkzoNobel -3 Galapagos +2 ABN Amro -2 KPN -2 Unilever -2

Er deden deze maand 51 professionals aan de enquête mee. De berekeningen van Van Zeijl zijn gebaseerd op de slotkoersen per 27-06-19, in plaats van op de slotkoersen van de maand.