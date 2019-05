kwaak kwaak .. de kikker die wat denkt te weten maar er toch net altijd naast zit..45..90.180 want ken je de internals niet, die niet alleen vibreren op 9 dan weet je nog niks...



Square of 9: i.postimg.cc/nr2Lw2Gm/AEX.jpg

Gann hanteerde het begrip de Square

hij geloofde dat de koers in fracties van 9 bewoog.

Dus wat gebeurt er nu als je koers Squart van de top met een Degree van 1347

Wel dan heb je een bodem op 121





DC445: i.postimg.cc/VLBKNCDV/AEX.jpg

Is dan nog een getal wat een rol speelt ?

en dan geef ik zelf antwoord

wel dat is 5.9 en 445

met de degree van 44.5 krijg je de BL of 89 en 178

Wel zo logisch zit de DC in elkaar

en daarom zal niemand er achter komen hoe het werkt

nou het laatste is niet helemaal waar natuurlijk

natuurlijk zijn er mensen die het weten

maar die hebben geen belang bij het laten zien hoe slim ze zijn

die zijn druk bezig met het scheppen van geld en het maken van winsten.

Wat overblijft op de fora zijn de zoekers, de wanhopigen en de copy&paste.



btw. cycli zijn just part of the story...