Slot: Saai en verrassend tegelijk

De Amerikaanse minfin getuigt nu voor het Huis van Afgevaardigden en zijn quootjes zouden de markt al wat hebben ondersteund vanmiddag. Het zal, ik lees geen nieuwe inzichten.

De minister stelt ook nog dat huishouden niet significant veel merken van de nieuwe handelstarieven. Behalve dan dat importproducten duurder worden, maar wie ben ik. Bedankt en ik denk namens de hele Koffiekamer groetjes thuis aan Louise, Steve.

En nog een serieuze, hoewel niks nieuws:

22 May - 16:18:09 [RTRS] - U.S. TREASURY'S MNUCHIN SAYS STILL HOPEFUL THAT U.S., CHINA CAN GET BACK TO NEGOTIATING TABLE, TRUMP AND XI 'WILL MOST LIKELY SEE EACH OTHER AT THE END OF JUNE' — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 22, 2019

Beursdag tussen handelsvrees en handelshoop, maar dan wel met nul voor de komma. Misschien moet ik de beursdag zo samenvatten, hoewel de nadruk op de handel misschien overdreven is. De markt wacht op nieuwe triggers, nu het Q1-cijferseizoen over is. Die van Q2 begint pas over bijna twee maanden.

Verder valt er niet zoveel te melden, volkomen zinloze beursdagen horen er ook bij. Overwegend lichte minnen op de borden, maar CNBC ruikt alweer kansen:

The last time markets were this oversold, stocks rallied 9% in 3 months (via @TradingNation) https://t.co/UmmNjOudge — CNBC (@CNBC) May 22, 2019

Voor de liefhebbers van slapstick is er weer brexit. Ik heb al lang geen idee meer waar het nog over gaat, maar gelukkig hebben we Bloomie daarvoor:

At least one pro-Brexit minister is considering quitting May’s government in protest to the prime minister's plans, sources say https://t.co/UTGNyNozW2 — Bloomberg Brexit (@Brexit) May 22, 2019

Op de Big Board gebeurt wel veel. Qualcomm wordt in elkaar getrapt omdat ze zeven jaar onder toezicht komt te staan wegens machts- of marktmisbruik. verder zijn er retailers met cijfer en dat hakt er in. In mijn liveblog meer nieuws en duiding van al deze fondsen.

Qualcomm: 10%

Tesla: -3%

Target +9%

Nordstrom -9%

Lowe's -10%

Het marktbrede overzicht dan:

De Europese beurzen pendelen bijna allemaal op en rond het nulpunt

Wall Street doet het met bescheiden verliezen

De volatiliteit daalt een beetje, zelfs hier geen sensatie

De dollar had even een opvlieger vanmiddag, maar doet het nu weer rond 1,116

Olie staat te jodelen in eigen grafiek. Het is de bekende woensdagmiddag VS voorraden daling of stijging. Dit keer stijf omlaag

Let er nog iemand op goud? Doet weer bijna niks

Bitcoin handelt met een nul voor de komma net onder $800. Sáái, hoor

De rentes doen niet veel vandaag, maar in het VK vlucht iedereen in de Gilts, zo te zien. De Treasuries blijven ook maar dalen. Dat weet u het ook wel weer met Aegon vandaag? Dan weet u het inderdaad ook wel weer met Aegon vandaag...

Beursplein 5

Nee, het is geen beursdag waar we ooit nog gloedvolle verhalen vertellen. Amper nieuws, geen cijfers, slechts een paar fondsen die significant bewegen en er zijn maar drie adviezen. Zeker die van ING voor Takeaway mag er wel zijn:

Aperam: naar €26 van €33 - Morgan Stanley

Signify: naar reduce van hold (€22,50) - DeGroof Petercam

Takeaway: naar €100 van €76 (buy) - ING

Wat kan ik verder nog van maken? Lastig om een gemene deler te spotten op het Damrak. Laat ik zeggen dat de handelsoorlogaandelen, oliewaarden, financials, chippers en de AMX ADHD-club aandelen overwegend slecht liggen. De bouwers lagen vanochtend nog goed, maar er gaan wel vaker dingen mis in de bouw.