Liveblog: Heel veel nieuwtjes

Update 17:00 uur: Farewell British Steel

Die moest nog vandaag, een in memoriam voor British Steel.

Met stoom en staal ontstond rond 1800 in het VK de industriële revolutie. Lange tijd was Made in Britain ook hét wereldwijde kwaliteitsmerk. Das war einmal. British Steel is niet meer, einde van een tijdperk. British Steel is niet de enige. Krupp is nog maar een schim van wat ze ooit was en dat geldt ook voor US Steel.

Behtlehem Steel, dé wapenproducent van de VS in WOII, is al dertig jaar failliet. Hetzelfde verhaal als British Steel nu. Plus onbetaalbare pensioenverplichtingen. Zo, Meer kan ik de slecht liggende koers van ArcelorMittal even niet relativeren. Enfin, FT heeft een timeline hoe British Steel groot werd en ten onder ging.

Als ik het mag samenvatten: decennialang mismanagement, onkunde en onwil om aan te passen aan nieuwe tijden, nieuwe concurrentieverhoudingen, steeds weer nieuwe uitdagingen en vasthouden aan onbetaalbare verworven rechten. Brexit blijkt nu uiteindelijk de doodsteek, net als hoge energie- en arbeidskosten.

Oh ja, British Steel was al lang niet meer beursgenoteerd. Zegt genoeg. Wat een drama dit. Vooral voor die 25.000 man/vrouw die mogelijk de zak krijgen.

The modern incarnation of British Steel is a shadow of its former self https://t.co/xtMw8VFQ1p — Financial Times (@FinancialTimes) May 22, 2019

Update 15:25 Ahold lager op VS retail

Ahold Delhaize ligt niet goed vanmiddag en dat heeft een oorzaak. Er zijn een paar Amerikaanse grutters door met Q1-cijfers en die vallen niet zo lekker. Net als de prijzen straks bij de Albert Heijn wordt nu ook de koers, zo doen we het al vierhonderd jaar, meteen aangepast aan de nieuwe realiteit.

Retailers Lowe's $LOW, VF Corp $VFC, and Nordstrom $JWN are all set to open sharply lower on earnings. LOW down 8.8%, VFC down 6.9%, JWN down 10%. All rank in top 5 of biggest gaps down on earnings for each stock. pic.twitter.com/ov2s5yWyzW — Bespoke (@bespokeinvest) May 22, 2019

Update 14:30: Tesla

En Pierre wat is het bear case scenario voor Tesla vandaag? Nou Willem, je mag kiezen tussen $36, $253 en $760. Over kuddegedrag gesproken, zeg. Deze Citigroup analist durft nu wel, nadat de overburen gisteren met $10 kwamen. Enfin, we weten het nu, wie komt er met een extreem bull case scenario?

Hier uw intussen dagelijkse bear case scenario #Tesla, na Morgan Stanley gisteren nu vandaag Citigroup. U zou er bijna nog bullish van worden? https://t.co/XKdSkpfvdr pic.twitter.com/nfYZ80u2uf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 22, 2019

INTUSSEN HEBBEN ZE BIJ HET IMMER LAWAAIIGE SQUAWK BOX OP CNBC TESLA OOK AL OP DE KORREL:

The Knicks have a better chance of winning the NBA championship than Tesla has at being profitable in 2H 2019, Wedbush's @DivesTech's says $TSLA pic.twitter.com/jDF56P9ffs — Squawk Box (@SquawkCNBC) May 22, 2019

Update 14:15: Waarom zakken we?

We dalen ineens en ik zie niet meteen een trigger. Even gissen dus, ik zoek verder. Wall Street stapt wellicht met het verkeerde been uit bed? Qualcomm staat -12% pre-market en Tesla -2,7% net onder $200.

What to watch today: Stocks to slip, another shocking Tesla bear case, and Qualcomm plunges https://t.co/LXs1PbxsLY — CNBC (@CNBC) May 22, 2019

Hieronder geef ik deze tweet ook al, want er is mogelijk weer een nieuwe ontwikkeling in de handelsoorlog. Softbank is de eigenaar van ARM en is Japans, ofwel dat land wordt zo ook bij de schermutselingen betrokken.

SoftBank-owned chip designer Arm reportedly cuts ties with Huawei https://t.co/VJvy20OHCA — CNBC (@CNBC) May 22, 2019

Qualcomm krijgt onder uit de zak van een rechter en wordt zeven jaar onder toezicht geplaatst. Reuters:

Qualcomm Inc unlawfully suppressed competition in the market for cellphone chips and used its dominant position to impose excessive licensing fees, a U.S. judged ruled, sending the company’s shares down 13 percent in pre-market trade.

“Qualcomm’s licensing practices have strangled competition in the CDMA and the premium LTE modem chip markets for years, and harmed rivals, OEMs, and end consumers in the process,” U.S. District Judge Lucy Koh wrote in a ruling on Tuesday.

Hoppa en nog een feestje bedorven;

BREAKING: Justice Dept staff recommends blocking T-Mobile deal to merge with Sprint - Reuters https://t.co/CHvTq0rqo8 — CNBC Now (@CNBCnow) May 22, 2019

Update 14:00: BMW zwääit nach die Überseite

Nieuw: Duitse humor! Hoewel, u voelt hem wel een beetje aankomen... Heel leuk deze, buitengewone chique manier van uitzwaaien door de concurrentie.

Update 13:50 uur: Apple

Goldman Sachs verlaagt het koersdoel voor Apple naar $178 van $184, want u weet maar nooit. De bank zegt niet dát het er van komt, maar áls...

Apple’s earnings would take a 29% hit if China were to retaliate against the U.S. with a ban on sales of the iPhone maker’s products, Goldman Sachs estimated https://t.co/McwAUovqK4 — Bloomberg (@business) May 22, 2019

Zeg maar of het er van komt. Wisselende signalen zijn er uit China zelf :-)

A Chinese diplomat tweeted a joke about Huawei dominating Apple — from his iPhone https://t.co/qfWKcWtKA8 — Business Insider (@businessinsider) May 22, 2019

Heel grappig, maar eigenlijk is dit helemaal niet grappig. Want de analyse van Goldman Sachs maakt één ding duidelijk: als de handelsoorlog escaleert kunnen de winsten en omzetten van bedrijven een flinke dreun oplopen en dan weet u ook wel wat er met de koersen kan gebeuren. Hoeft niet, maar kan wel,

Op fondsniveau kan dat nog veel erger uitpakken. Apple bijvoorbeeld kan volgens The Firm, zoals Goldman Sachs ook wel liefkozend wordt genoemd, twee keer worden geraakt: op zowel de Chinese eindmarkt als in de supply chain.

Goldman believes Intel Corp.’s latest XMM modems for the iPhone are made in the U.S., while Apple’s A-series chips are made in Taiwan and memory and display components also originate from outside China.

Most of the rest of the iPhone supply chain is in mainland China, and if China were to restrict iPhone production in any way, Goldman does not expect Apple would be able to move much volume outside the country on short notice.

Laatste nieuws, de volgende. Pikant, ARM is volledig eigendom van Softbank:

SoftBank-owned chip designer Arm reportedly cuts ties with Huawei https://t.co/VJvy20OHCA — CNBC (@CNBC) May 22, 2019

Nog eentje, bedrijven gaan natuurlijk niet af zitten wachten...

U.S. companies in China are mulling relocation or investment cuts https://t.co/waLkuYXacZ — Bloomberg (@business) May 22, 2019

Update 12:30 uur: Kwartaalcijfers OCI op 24 mei

Kunstmestfabrikant OCI maakt bekend dat de kwartaalcijfers op vrijdag 24 mei worden gepubliceerd. In maart maakte het bedrijf bekend in gesprek te zijn met een partij die interesse zou hebben in de methanoltak van het bedrijf. De grote vraag is dan ook of OCI daar aanstaande vrijdag iets over te melden heeft/ (NI)

Update 11:00 uur: De hypotheekrente. Of wat daar nog van over is

Raar hè, die hoge huizenprijzen?!

Hypotheekrente blijft historisch laag in eerste kwartaal 2019. pic.twitter.com/kzQoWHmPaI — Datagraver (@Datagraver) May 22, 2019

Dit is trouwens mijn eerste stukje ooit waarvan de kop langer is dan het verhaal. Weer een groen vinkje op mijn bucketlist. Ik betaal trouwens 4,8% voor twintig jaar vast. Dat vond ik begin 2014 een koopje, maar het kon dus nog veel goedkoper. Alsof het ArcelorMittal of PostNL is, zie hieronder. En wat tikt u af?

Update 10:55 uur: PostNL en ArcelorMittal

Er lopen er hier meer rond met dit idee? Geldt denk ik ook wel voor ArcelorMittal. Dat is op papier nog goedkoper. Geen idee wie dit is, maar knap om in één tweet eigenlijk het hele PostNL verhaal én de beleggingspropositie uit de doeken te doen.

#postnl is de laatste maand volledig uitgekotst door de markt, -30%. De koers is meer dan gehalveerd in een jaar, -53%. Vooruitzichten zijn echter prima, het duurt even, maar het concept is goed. Nu is het tijd om te kopen. #amx — #bedifferent (@StockTrader1982) May 22, 2019

U wilt nu echt niet worden gespot met die aandelen, maar onderliggend is er zeker waarde. Het gemakkelijkste is inderdaad kopen, wegleggen en bij wijze van over twee jaar maar weer eens kijken. Dat kan heel goed uitpakken, maar dood geld of goedkope aandelen kunnen ook nog heel lang dood of goedkoop blijven.

Pak ik de wat langere plaatjes er bij. PostNL is nog niet zo heel lang geleden nog goedkoper geweest. Is de dividendverwachting nu ook niet veel te enthousiast? Het bedrijf heeft gezegd een of twee jaar te passeren. Timen wanneer PostNL vertelt de uitkeringen weer te hervatten is misschien wel hét moment?

Bij ArcelorMttal valt mij op dat de omzet geen schim is van zoveel jaar geleden, maar de winst wel. Voeg daarbij dat schulden geen echt issue meer zijn, ofwel de kwaliteit is verbeterd. Er is één nadeel en dat is dat het een staalbedrijf is. En daar is net als in de bouw, bij autofabrikanten en bij carriers altijd wel wat.

Update 10:30 uur: Smeergeld Betalen Maar Offshore

Voor de SBM Offshore fans, DFT twittert live het verhoor van voormalig compliance officer Sietse Hepkema.

Sappig hoor, want het gaat over meer dan alleen een flesje wijn en een avondje hoeren en snoeren. CEO Bruno Chabbas moet trouwens nog een keertje opdraven. Vrijdag was zijn verhoor nog niet klaar toen de vrijmibo begon. Wie betaalde die eigenlijk? :-)

Julio Faerman, de corrupte Braziliaan die een persoonlijke band had met ex- #sbmoffshore topman Didier Keller, ontving tussen 2007-2011 het absurd hoge bedrag van $130 miljoen aan commissie van #sbmoffshore — Edwin van der Schoot (@Evdschoot) May 22, 2019

Update 10:15 uur: Advies Aperam en Takeaway

De koers zakt nu wel weg, maar ik keek even na opening vol verbazing naar die +1% voor Aperam. Niemand minder dan Morgan Stanley verlaagde voorbeurs het koersdoel naar €26 van €33 en dan houd je toch een beetje je hart vast, nietwaar? Dit is alles dat ik heb over dat advies.

We zijn er nog niet, er is nog een (opmerkelijk?) advies:

Takeaway: naar €100 van €76 (buy) - ING

Zo'n verhoging en dat met de concurrentie van onder meer Uber Eats en sinds vorige week indirect Amazon via haar belang in Deliveroo? Dat getuigt van het volste vertrouwen in Takeaway. Citaat van ANP:

ING stelt dat de markt onder meer de marktontwikkelingen voor Takeaway en de concurrentiekracht onderschat. Takeaway heeft volgens ING een attractief bedrijfsmodel en zelfs erg aantrekkelijke marktkansen en margevermogen.

Hier zit misschien wel wat in. Mij viel vorige week op dat de grote networks het in hun berichtgeving over dat Amazonbelang in Deliveroo hadden over een tweestrijd nu, tussen Uber en Amazon. Takeaway werd hooguit in een bijzin genoemd. Dat is wel de marktleider in Duitsland, en het bedrijf won tot nu toe al haar wedstrijdjes.

Update 10:00 uur: "Verzekeringspremies stijgen"

De premies stijgen bij verzekeraar ASR, en SNS zou vorige week al de premies hebben verhoogd. Meer namen noemt de krant niet en ook geen percentages of bedragen. De Volkskrant meent wel te weten hoe het komt: klimaat. Bepaalt u zelf maar of het ook het weer kan zijn, ik bemoei mij daar niet mee.

Verzekeraars hebben steeds meer last van klimaatverandering; het aantal meldingen van schade aan woningen door regen of hagel is bij Interpolis in 2018 met ruim 20 procent toegenomen https://t.co/mtXRLISvYy — de Volkskrant (@volkskrant) May 22, 2019

Update 09:45: "We willen uitslapen, Euronext"

Even huishoudelijk tussendoor, dit twitter ik in al mijn onschuld, want ik vond dit wel een goeie. Het maakt nogal wat reacties los, zeg. Zit het u ook hoog?

Beste reactie ooit onder mn morning call. Wat denken jullie er van @euronext_nl ? :-) pic.twitter.com/2VturpLVFh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 22, 2019

Tom maakt er maar meteen een poll van, want ook de Belgen komen niet aan hun geliefde, lekkere, lange lunch toe met de huidige openingstijden. Ik zeg van 10-12, van 15-17 en van 20-22 uur. Niet dat Euronext zich hier iets van aantrekt, geef ze 'ns ongelijk, maar wel leuk om u mee te bemoeien.

Zo midden in de verkiezingen is een poll aan de orde. Niet over groen, blauw, geel, zwart, oranje, .. maar, wel over de openingsuren van de beurzen.



Welke openingsuren verkiest u voor de Euronext-beurzen? (en de rest, bij extensie) — Tom Simonts (@TSimonts) May 22, 2019

Update 09:30: The revenge of retail?

Zeker voor Ahold Delhaize, maar ook avoor technologiebeleggers of -handelaren is dit een must-read: Wal-Mart gaat het anders doen. Het nodigt al zijn toeleveranciers uit voor een congres, in de hoop ze te verleiden voortaan rechtstreeks op zijn site te adverteren. En niet meer bij Google. En Facebook. En Amazon.

Bij de laatste twee zou dat een koekje van eigen deeg zijn, want die kannibaliseren weer Google. Het bleek bij de Q1-cijfers van de zoekgigant al merkbaar. De groei neemt af en de marges staan onder druk

Hier het hele verhaal:

EXCLUSIVE: Walmart to make first direct pitch to big corporate ad buyers at New York event https://t.co/Y8j0cl19Pt by @nanditab1 $WMT pic.twitter.com/xLtU1zVNF4 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 22, 2019

Kortom, de grootgrutter gaat in het contra-offensief en is stiekem bezig zelf ook techbedrijf te worden. Of dat lukt en hoe dit afloopt weet nu nog niemand, maar de bordjes in de retail- en techsector kunnen maar zo weer worden verhangen. Ik neem aan dat dit verhaal in Zaandam ook met aandacht wordt gelezen.

En op Alphabet HQ.