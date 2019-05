TA: Steun AEX getest

De correctie op de aandelenbeurzen lijkt steeds wat meer vorm te krijgen. Weerstanden blijken te zwaar en de eerste steunniveaus worden opgezocht. Ook onderliggend, bij de omgevingsfactoren, lijkt het beeld wat te verzwakken.

AEX index

De Nederlandse beurs heeft de afgelopen dagen de sterke stijgende trend vanaf eind 2018 afgebroken. Hoewel het patroon van hogere toppen en bodems nog intact is, zie ik duidelijk de eerste signalen van technische verzwakking.



De AEX index is teruggevallen tot aan de steun rond 555,55 punten. Dit niveau wordt gevormd door de oude toppen van september 2018 en april dit jaar. Een doorbraak onder dit niveau zal een nieuwe verzwakking opleveren en ruimte vrijmaken voor een terugval richting de bodem van eind april rond 538,70 punten.

Lange termijn

De beurs van Amsterdam lijkt nu voor vierde keer op aanbod te stuiten in de zone 572-577 punten. De eerste drie keer zorgden in 2018 voor een flinke koersdaling. We moeten daarom ook nu rekening houden met een nieuwe terugval.



De index beweegt nog altijd wel ruim boven haar 200-daags gemiddelde, dat mooi opwaarts is gedraaid. De kans is daarom groot dat de index boven of rond dit gemiddelde (rode lijn in onderstaande grafiek) steun zal vinden en een nieuwe hogere koersbodem kan vormen.

Omgevingsfactoren

Voor de korte termijn moeten we dus nog wel rekening houden met de kans op aanhoudende verkoopdruk. Onderliggend geven de omgevingsfactoren aan dat deze correctie serieus genomen moet worden, maar dat echte alarmbellen nog zeker niet zijn afgegaan.

VIX index

De Amerikaanse VIX index maakt een draai omhoog. De VIX index, ook wel Wall Streets paniekbarometer genoemd, geldt wereldwijd als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit.



De opwaartse draai en doorbraak boven de toppen van de afgelopen maanden geeft aan dat de onrust onder Amerikaanse beleggers wat aan het toenemen is.

Moneyflow

De moneyflow-indicator van de Nederlandse beurs geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. De indicator heeft de stijgende trend stilgelegd en lijkt wat te gaan corrigeren.



Dit geeft aan dat er momenteel geen sprake is van instroom van vers kapitaal. Ook zien we nog geen signalen dat er per saldo geld wordt onttrokken aan de beurs. De geldstromen zijn momenteel meer in evenwicht.

AD-ratio

De Advance/Decline-ratio van de Amsterdamse beurs neemt wat gas terug. Deze indicator, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.



De Advance/Decline ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt erop dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.



De huidige aarzeling vindt plaats binnen de stijgende fase. Vooralsnog is er dus geen reden voor paniek. Pas als de stijgende trend wordt verlaten, wat dan signaleert dat er meer dalers dan stijgers zijn, neemt de kans op een grotere correctie toe.