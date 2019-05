Dreigementen van Trump hebben forse correcties uitgelokt en deukjes geslagen in de technische plaatjes van de Europese beurzen.

Overigens bleef de schade beperkt. Zolang de patronen met hogere bodems intact zijn, valt technisch te leven met de recente correcties.

Maandag bleek dat de dalingen niet hebben doorgezet en dat recente steunzones intact bleven. Technisch wisten de Europese aandelenbeurzen, na forse openingsverliezen, halverwege de handelsdag in elk geval weer flink op te leven.

Van belang is verder dat de beurzen vrij hoog in de dagrange zijn gesloten. Dat wil zeggen dat de indices maandag rond of dichtbij het hoogste punt van de beursessie zijn geëindigd.

Beleggers pakten hier en daar zelfs weer stukken op, na de eerste paniek over recente tweets van Trump die de handelsoorlog met China opnieuw heeft opgestookt. Trump dreigt de importheffingen op Chinese goederen op te voeren tenzij de Chinezen in een versneld tempo gaan werken aan de handelsdeal.

Zoals gezegd zijn de eerste steunzones intact gebleven, dat geldt in elk geval voor onze eigen vaderlandse beurs, maar ook voor de beurzen van Brussel, Parijs, Frankfurt en voor het Europese beursgemiddelde.

Vandaag bekijk ik dan ook de AEX, de Bel20, de CAC40, de DAX en de Eurostoxx 50.

Nederlandse beurs valt terug richting de steun 558,88

De AEX-index heeft de opgaande trend verlaten. De schade is beperkt nu de dip is opgevangen door de eerste steun 558,88 (bodem van 11 april). De tweede steun en een stevig vangnet bevindt zich in de buurt van de voormalige toppen (horizontale blauwe stippellijn) rond 555,55.

De weerstand ligt op 576,90 (top van 27 juli 2018). Op dit moment adviseren we om even geen nieuwe actie te ondernemen. Bij een doorbraak en slotstand onder de steun treedt verdere verzwakking op en dient er rekening te worden gehouden met een diepere correctie.

Europese beursgemiddelde maakt terugval binnen uptrend

De recente correctie van de Euro Stoxx 50 index bracht de koers terug onder de oude toppen. Door deze terugkeer onder een vorige top verliest de Euro Stoxx 50 index aan kracht. Deze zogenaamde 'false move' neutraliseert de eerdere verbetering. We zien steun rond 3.412,15 (bodem van 11 april). Weerstand ligt rond 3.782,29 (gevormd op 27 april 2015).

De DAX index is afgeketst op de weerstand 12.458,30 (gevormd op 21 september 2018), De recente correctie van de DAX index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. De steun op 11.846,60 (bodem van 11 april) is niet in gevaar geweest. Weerstand ligt rond 12.458,30 (top van 21 september 2018).

Franse beurs laat het kopje hangen, maar blijft binnen het opwaartse trendkanaal

De recente correctie van de CAC40 index in Parijs vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op 5.436,42 (bodem van 9 april). Weerstand ligt rond 5.657,44 (top van 21 mei 2018). Na een doorbraak onder steun 5.436,42 wordt 4.946,14 het volgende neerwaartse koersdoel.

Beurs van Brussel draait neerwaarts

De beurs van Brussel (Bel 20 index) verzwakt, nu zowel de stijgende trend als de laatste bodem rond 3703) naar onderen is gebroken. Dit signaleert verkopers in de markt. De doorbraak en slotstand van de Bel 20 index onder de bodem van eind april maken neerwaarts ruimte voor een diepere correctie richting steun 3.524,97 (bodem van 8 maart). Weerstand ligt op 3.868,32 (gevormd op 15 april).

Zwitserse beurs blijft ondanks terugval binnen uptrend

De SMI index in Zürich stabiliseert binnen de opwaartse trend. De hogere koersbodems signaleren echter nog steeds vraag naar de SMI index. De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking van de opwaartse trend. Van belang is dat de SMI index boven steun 9.442,61 (bodem van 12 april) blijft.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. In dat geval wordt de opgaande trend gevalideerd en mag verdere koersstijging verwacht worden. Weerstand wacht rond 11.000,00 (berekend koersdoel). Na een doorbraak onder steun 9.442,61 wordt 8.853,41 het volgende neerwaartse koersdoel.