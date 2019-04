ASMI verhoogt de prognose voor Q2 en Unibail herhaalt die voor het het hele jaar. Q1's dus, maar die waren al gisteren nabeurs en na het slot van Wall Street waren er nog deze namen met cijfers. U leest alles in ons blog:

Microsoft: +3,4%

Facebook: +7,6%

Tesla: -0,2%

Visa: -0,3%

Facebook reserveert minimaal $3 miljard voor privacyboetes en maximaal $5 miljard. Niet echt een probleem en zeker ook niet onverwacht, als u die koersuitslag ziet. Microsoft is weer $ 1 biljoen waard. Ik ga meteen door met de cijfers van vandaag. Relx houdt het lekker kort en bevestigt de outlook:

Ordina rolt ook net binnen, België goed, Nederland minder, zo op het eerste gezicht:

Intertrust boekt iets meer omzet en evenveel winst als Q1 vorig jaar; wel is de marge wat lager. Het bedrijf handhaaft de prognose:

U ziet het, marktbreed zijn er weer louter nullen voor de komma, maar de boel kleurt overwegend groen. Veel nieuws is er niet, behalve dat het Koreaanse BBP Q1 cijfer tegenvalt: -0,3%, waar +0,3% werd verwacht. De Nasdaqjes komen van een all time high af. Die van de S&P 500 staat nog en is 2940,91.

En dan nog even dit

Het concern tikt die zo af:

Never a dull moment. Oh ja, Elon twitterde nog dat hij over een Duitse fabriek nadenkt en in de conference call meldde hij dat hij spijt heeft van de beursrgang...

Tesla misses big on first-quarter earnings as demand fell for its electric cars https://t.co/0uvNFy6WvO — CNBC (@CNBC) April 25, 2019

-0,3%, waar +0,3% werd verwacht:

Here's how South Korean markets reacted to the biggest contraction in the economy since 2008:

-Currency slides

-Stocks see modest decline

-Swap curve shifts lower https://t.co/SJXarQVstm pic.twitter.com/ARTTuuTZ4F — Bloomberg Markets (@markets) April 25, 2019

Intussen bij de rentes:

Nog een keer Tulpenmanie, wedden dat het allemaal bitcoiners zijn? :-)

Tulip growers in the Netherlands are pleading with millennials to stop taking selfies among the flowers, after tourists caused thousands in damage by trampling over the plants in search of the perfect photo https://t.co/Oc6MrGeSX7 pic.twitter.com/upHDK2hh6C — CNN (@CNN) April 25, 2019

