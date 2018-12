TA: Nog geen feestje

De deal tussen de VS en China over een afkoelingsperiode in het handelsconflict, gaf de beurs aanvankelijk een positieve impuls. Helaas bleven de slingers in de kast.

In de loop van de sessie zakte de opleving als een plumpudding in. De AEX sloot uiteindelijk nagenoeg op het laagste punt van de dag.

Volgens analisten profiteert staalconcern ArcelorMittal van de adempauze in het conflict, het aandeel maakte een stevig herstel door, maar zakte in de loop van de dag wel weer weg.

Uiteindelijk sloot Arcelor ruim 4% in de plus. Is voor het staalbedrijf de kou nu uit de lucht? Ik loop de technische plaatjes van ArcelorMittal, zowel op korte als op lange termijn, langs.

AEX nadert een stevige barrière

De AEX nadert de eerste horde rond 533,91 en lijkt ook wat te aarzelen. Een doorbraak zal geen eenvoudige opgave zijn. Ten eerste liggen hier de toppen van oktober en november. Ten tweede stuit de AEX rond dit niveau op de bodem van september, een echte pullback dus.

Tenslotte raakt de Nederlandse beurs de bovenkant van het neerwaartse trendkanaal, te weten de dalende toppenlijn (rode stippellijn). De AEX-index is recent wel prima opgeveerd vanaf de steun 506,05. De eerste mogelijke hogere bodem van medio november is ook een goed teken.

Maar een uitbraak boven de dalende toppenlijn is nodig om de verkoopdruk op te ruimen, pas daarna zal er voor de langere termijn weer opwaarts potentieel vrijkomen. In eerste instantie richting 554,34, de top van eind september, daarna tot 576,90 (top van eind juli).



Kort: ArcelorMittal test het dalende trendkanaal

De race is nog niet gelopen. Op korte termijn maakt ArcelorMittal pas op de plaats, binnen de dalende trend. ArcelorMittal vormt nog wel lagere toppen en bodems, echter de laatste tijd zonder overtuiging.

De huidige consolidatie geeft aan, dat de verkoopdruk in ArcelorMittal iets minder wordt. Bij een eventuele doorbraak onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat. Steun zien we rond 17,72 (bodem van 20 juni 2017).

Weerstand ligt rond 24,15 (gevormd op 2 juli). Pas bij een doorbraak boven de weerstand komt er ruimte vrij voor koersstijgingen. De moneyflow daalt. Dit geeft aan dat er geld uit de markt wordt gehaald.





Lang: ArcelorMittal ligt er nog zwak bij

Het lange termijn technische plaatje van ArcelorMittal verpietert nu de onderkant van de neutrale range niet weet stand te houden. De doorbraak onder de laatste bodem heeft ArcelorMittal verzwakt. Verdere koersdaling mag worden verwacht richting steun 17,72 (bodem van 23 juni 2017).

Weerstand voor ArcelorMittal ligt op 30,76 (gevormd op 12 januari). Na een doorbraak onder steun 17,72 wordt 3,79 het volgende neerwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn (glooiende rode lijn) laat een dalend verloop zien, bovendien noteert de koers van ArcelorMittal er onder. Dit signaleert een zwakke technische conditie. De dalende B.O.B.-indicator (glooiende blauwe lijn) geeft aan dat ArcelorMittal minder presteert dan de markt.