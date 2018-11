TA: Bloemen plukken langs het ravijn

Vandaag is het de vierde donderdag van november, dus Thanksgiving Day, een belangrijke Amerikaanse nationale feestdag. Op Wall Street is er op Thanksgiving traditioneel geen handel, en morgen is de beurs een halve dag gesloten.

Koopjesjagers

Veel consumenten maken van Thanksgiving een lang weekend. Vaak is dit een drukke periode, zowel in de retailsector als in het reizigersverkeer. Dit jaar verwacht men dat er rond Thanksgiving meer dan 30 miljoen Amerikanen in het vliegtuig stappen voor familiebezoek. Ook de winkels zetten hun beste beentje voor met allerlei kortingsacties.

Op de beurs kan Thanksgiving een nieuwe trend in gang zetten, want al dat gereis en gekoop laat de dollars wel rollen. We gaan het zien, want nu de koersen flink zijn gedaald en belangrijke steunzones zijn bereikt, kunnen koopjesjagers hun slag slaan.

Vandaag bespreek ik in mijn blog wat een speculatieve belegger in Nederland zou kunnen doen. Ik denk dat er op korte termijn enkele dobbeltjes opgepakt kunnen worden, zij het in beperkte mate.

Uitverkocht

De markten zijn de laatste weken zwaar oversold geraakt, de beurs is dus uitverkocht. Dat kan bijna niet anders, bij ons is de AEX in zeer korte tijd hard teruggezakt vanaf de top rond 534. De intraday low van dinsdag lag rond 506,90. Het herstel van gisteren vanaf de cruciale steunzone geeft aan dat we nu op korte termijn even kunnen kijken naar wat speculatieve dobbeltjes.

Welke speculatieve opnames kunnen kortetermijnbeleggers nu doen? Gisterenmiddag nam ik al een eerste turbo long-positie in zo'n fallen angel, ASML, die ik hieronder bespreek.



Deze korte termijn speculatieve positie zegt overigens niets over mijn behoedzaamheid, die heb ik nog niet laten varen. Het bovenliggende patroon met lagere toppen op veel fondsen is immers intact. Het geef aan dat er nog verkoopdruk boven de markt hangt. Wat ik wel verwacht is dat de trader, die een dobbeltje aandurft, even kan profiteren van het huidige marktherstel. Ik denk aan actieve traders met een beleggingshorizon van enkele dagen tot maximaal een week.



De Nederlandse beurs scheerde langs het randje van de afgrond. Vooralsnog lijkt de steunzone stand te houden. Aan de rand van het ravijn groeien de mooiste bloemen.



Wat zien we tot nu toe:

Steun opnieuw stand gehouden

Er tekent zich een brede trading range af tussen 506-534

Veel individuele fondsen op steun

Nederlandse beurs goed opgevangen

De AEX-index is recent fors gedaald, maar goed opgevangen door de steun. De beurs beweegt per saldo tussen steun 506,05 (bodem van 20 juli 2015) en weerstand 533,91 (gevormd op 7 september). Vooralsnog is een herstel naar de weerstand niet uitgesloten maar het patroon met lagere toppen geeft aan dat de verkoopdruk nog niet uit de markt is.

Behoudende beleggers wachten met koopacties liever op en uitbraak boven de dalende toppenlijn, want die zal voor de langere termijn weer opwaarts potentieel vrijmaken.



ASML veert op vanaf de steun

ASML kruipt weer boven de laatste koersbodem die ligt rond 141,50 (bodem van 5 december 2017). Dat de koers terugkeert binnen de voormalige neutrale trend, geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt. Er tekent zich een herstel af naar 166,76 (gevormd op 3 oktober). Het horizontale koersverloop van ASML biedt speculanten de mogelijkheid om te traden tussen 141,50 (bodem van 5 december 2017) en 166,76 (gevormd op 3 oktober). Voor behoudende beleggers is deze strategie minder interessant.

Binnen de zijwaartse range is het opwaarts potentieel met ruim 12,5% voldoende, tegenover een laag risico. Dit levert binnen de neutrale trend een gunstige risk/reward ratio op.