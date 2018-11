Fondsenrondje: En bedankt, hé?

Het is gewoon een berendag. Een fondsenrondje in mineur dus, ik ga er geen letter en cijfer te veel aan besteden, om uw leed zo kort mogelijk te houden. Als er dan een berenmarkt komt, zie ik die zelf liever snel, hard en smerig toeslaan dan langzaam en fnuikend zoals nu, maar Mr. Market doet niet aan verzoekjes.

We dalen omdat Wall Street gisteren daalde en wellicht straks weer daalt. Klinkt simplistisch en dat is het ook, maar er is gewoon geen nieuws, data of nieuwe inzichten die de dalingen kunnen verklaren of duiden.

Kortom, het lijkt wel een bearmarket, hoewel dat officieel nog niet zo is voor de brede markt.

Dow set for a triple-digit loss at the open as tech stocks hit bear territory https://t.co/zotQ7GWJua — CNBC (@CNBC) 20 november 2018

Dit is eigenlijk het enige echte grote aandelenverhaal, maar dat is bedrijfsspecifiek. Renault doet nu -2,5%.

What happens to the Renault-Nissan carmaker alliance as a scandal envelops its leader? https://t.co/8bIRvh94Pz via @Breakingviews — Reuters Business (@ReutersBiz) 20 november 2018

Met onze aandelen hebben we niet eens zo heel veel klagen, want de een jaar geleden zo bejubelde coins zijn helemaal zuur.

Bitcoin extends slide to below $4,500; loses 30 percent in a week https://t.co/ocFUppsmGk — Reuters Business (@ReutersBiz) 20 november 2018

Goed, hoe staat die brede markt er voor?

Alle Europese indices kleuren rood met hier en daar zelfs een één voor de komma

De Amerikaanse futures minnen ook weer tot ruim -1%

De volatiliteit stijgt, maar met +8% op 17,5 duidt dit in Amsterdam hooguit op alertheid, maar zeker nog niet op grote nervositeit. Frappant

De dollar doet maar wat, maar trekt per saldo toch wat aan naar 1,143

Olie gaat ook weer goedkoper van de hand

De AAA-rentes dalen twee basispunten, ofwel er is een redelijk bescheiden vraag naar de veiligste havens

Goud doet weer niks, terwijl dat toch ook als veilige haven geldt. De dure dollar speelt het spul parten, denk ik

Bitcoin weet u intussen. Oh, al die argeloze mensen die dachten even snel en gratis rijk te worden...

Beursplein 5

Weinig nieuws, advies en input op het Damrak, maar dat belet ons niet onze aandelen voor minder in het boek te zetten. Lucas Bols heeft kwartaalcijfers en krijgt flink op haar donder. De koers beweegt in de buurt van de introductiekoers van begin 2015, helaas. Envipco doet lokaal dan weer +7% op haar kwartaalcijfers.

Er zijn een paar adviezen. UBS ziet Ahold Delhaize helemaal zitten:

ABN Amro: naar €24,80 van €25 - UBS

Ahold Delhaize: naar neutral van sell en naar €22 van €18 - UBS

ING: naar €15,40 van €16 - UBS

Lucas Bols: naar €17,50 van €19 (hold) - KBC

Verder staat BAM om onduidelijke reden fors lager - ziet er uit als een margin call, mailt een marktmannetje mij - en Pharming stijgt ineens, misschien een gevolg van de peptalk van ceo Sijmen de Vries in Beurs Inside van gisteravond?

Verder is het grosso modo defensief versus cyclisch en groeiaandelen op het Damrak. Ik kan me voorstellen dat u waarom denkt bij veel dikke dalers.

Daarom is vrees ik het enige antwoord. Behalve dan dat het bullish momentum dit najaar volledig zoek is op de beurzen, zijn er amper redenen die de dalingen kunnen verklaren. Wel is het zo dat de verwachtingen minder snel dalen dan de koersen, dus aandelen worden strikt genomen goedkoper. Dat is dan nog iets.