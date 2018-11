Slot: In mineur

De dag begon nog aardig met een plusje van 0,2%, maar in de loop van de dag grepen de beren de macht, waardoor de AEX 0,4% lager sloot. Gelukkig nog geen daling waar we echt wakker van liggen.

Toch staat de AEX-herbeleggingsindex year to date weer in de min. Het verlies van 0,3% is weliswaar beperkt, maar hakt er toch een beetje in na al die mooie jaren op de beurs. Grootste verliezer onder de hoofdfondsen is ING dat 2,3% moet inleveren.

Het zou zomaar kunnen dat de onrust omtrent de Brexit de banken onder druk zet. Eerder op de dag stapte Brexit-minister Dominic Raab al op, en later kwam daar een motie van wantrouwen van het conservatieve Lagerhuislid Jacob Rees Mogg tegen de premier Theresa May bij. Kortom, meer onzekerheid en daar houden beleggers niet van.

NN Group

NN Group (+1,1%) heeft deze nare beursdag goed verteerd, al stond het aandeel vanochtend nog even meer dan 3% in de plus. In het derde kwartaal steeg de operationele winst met 7,4% naar €463 miljoen. Het gaat goed met de verzekeraar, want over de eerste negen maanden is er al €4,79 per aandeel verdiend.

Deze winst is wel vertekend, want eenmalige waardevermeerderingen stuwden het nettoresultaat. De solvabiliteitsratio van 239% is wederom sterk, waardoor het dividend niet in gevaar komt. Op dit moment betaalt u 9,4 keer de verwachte winst voor 2019.

VolkerWessels

De aandeelhouders van VolkerWessels (-7,2%) krijgen wederom een paar tikken op de neus. De geplaagde bouwer moest €5,5 miljoen extra afschrijven op de zeesluis uit IJmuiden en daar kwam een kleine outlookverlaging van de ebitda voor 2018 bij. Niet de cijfers waarop beleggers hoopten.

Daarentegen is de winstmarge van 4% wel ok, in vergelijking met BAM dat niet verder komt dan 2%. Aantrekkelijk is het dividendrendement van 7% en de K/W van 9,1 voor 2018, maar het is bij bouwers altijd uiterst onzeker of de winsten gehandhaafd blijven.

Rentes

Een absolute risk-off in renteland. De Nederlandse- en Duitse rente dalen maar liefst vijf basispunten. De yield van ons koninkrijk is alweer tot onder de 0,5% gezakt.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en presteert daarmee in lijn met de overige indices. De DAX en CAC dalen gemiddeld 0,5%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 6,3% omhoog en noteert 17,7 punten.

De Amerikaanse beurzen weten de schade grotendeels te herstellen De Dow Jones (-0,2%) en S&P500 (-0,1%) gaan naar beneden, maar de Nasdaq (+0,5%) weet de stijgende lijn weer te pakken.

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,49%) en Duitse rente (0,35%) dalen vijf basispunten.

Olie: WTI (+1,0%) en Brent (+1,3%) doen het prima.

Goud (+0,2%) zou op zo'n dag als vandaag in de belangstelling moeten staan.

Het Damrak

Ook SBM-Offshore (+3,1%) kwam met cijfers. Deze waren in lijn met de verwachting. In mijn fondsenrondje leest u hier meer over.

TomTom (-3,9%) was weer eens volop in het nieuws. Concurrent HERE sloot een belangrijke deal met Tencent. Positief was het bericht dat het Nederlandse navigatiebedrijf verwacht Telematics snel van de hand te doen.

Galapagos (-0,9%) profiteert niet van een koopadvies van Raymond James.

Royal Dutch Shell (-0,3%) gaat vandaag $0,47 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat het aandeel gewoon dik in de plus.

Ook Aperam (-3,2%) gaat ex-dividend. Dit keer gaat het om $0,45 per aandeel.

Het verlies van ABN Amro (-0,2%) is redelijk beperkt. Dat geldt niet voor The Royal Bank of Scotland die meer dan 10% onderuit gaat. Hier durf ik de link met de Brexit wel te leggen.

Nu VolkerWessels opnieuw een voorziening treft voor de zeesluis, worden de aandeelhouders van BAM (-3,6%) een beetje angstig.

GrandVision (-2,9%) krijgt ook een pak rammel.

Binnen de ASCX is het Basic-Fit (+2,1%) dat aan kop gaat en weer boven de €27 stijgt.

Beleggers in Nedap (-3,5%) zien de komende kwartaalcijfers niet echt zitten. Nabeurs weten we meer.

Adviezen

Royal Dutch Shell: naar €36,65 van €33,25 en kopen - Royal Bank of Canada

Galapagos: op kopen en koersdoel $157 - Raymond James

Air France-KLM: naar kopen van houden en naar €13,70 van €9 - Kepler Cheuvreux

