Fondsenrondje: Superdonderdag!

De AEX (-0,4%) kon haar winst van de ochtend helaas niet vasthouden, al kan het over een uur zo weer anders zijn. Het is gewoon een volatiele markt.

Saai is het beslist niet, want bedrijven zoals NN Group (+1,6%), VolkerWessels (-6,9%) en SBM Offshore (+0,5%) passeren de revue. En zeker de laatste twee namen staan garant voor beweging.

We presteren in Amsterdam in lijn met de Duitsers (-0,3%) en Fransen (-0,6%), ondanks Royal Dutch Shell (-1,3%) dat vandaag $0,47 ex-dividend gaat. Hiervoor gecorrigeerd zouden we het zelfs iets beter doen dan de overige Europese indices.

De Britse beurs is de outperformer met een winst van 0,1%, maar dit komt doordat het pond ruim 1,3% verliest ten opzichte van de euro. Opvallend, aangezien er toch echt een deal tussen de het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie nadert. Aan de andere kant is er nog geen oplossing voor de Ierse grens en is Brexit-minister Raab afgetreden. Dat gaat nog een staartje krijgen.

NN Group

Het saaie maar oerdegelijke NN Group (+1,6%) heeft wederom weten te leveren. De operationele winst steeg in het derde kwartaal met 7,4% naar €463 miljoen en de nettowinst bedroeg €2,29 per aandeel.

Over de eerste negen maanden van dit jaar staat de tellers zelfs al op €4,79. Ok, een groot deel van de winst wordt veroorzaakt door eenmalige waardevermeerderingen, maar winst is winst in ieder geval.

Verder is de solvabiliteitsratio van 239% sterk en daalde de combined ratio bij de Nederlandse schadetak naar 97,1%, wat betekent dat NN Group meer premies ontvangt dan dat het aan schades moet uitbetalen. Kortom, over het dividend hoeven beleggers niet te vrezen.

VolkerWessels

VolkerWessels (-6,9%) wordt weer eens de grond in geboord door beleggers en zetten het aandeel op de laagste koers sinds de beursgang. Uit de derdekwartaalcijfers bleek dat de OpenIJ-voorziening wederom moest worden verhoogd, dit keer met €5,5 miljoen.

Dit betekent dat het vervangen van die dekselse zeesluis in IJmuiden weer duurder uitvalt dan verwacht voor de bouwer. Tevens wordt de ebitda voor 2018 naar beneden bijgesteld. Drie maanden geleden verwachtte VolkerWessels nog een ebitda van €265 miljoen, maar dat is nu €250 miljoen.

De winstmarge (exclusief IJmuiden) bedraagt 4% en dat is wel beduidend beter dan BAM, dat niet verder komt dan een schamele 2%. Dividend wordt er gelukkig nog wel betaald. Volgende week gaat de bouwer €0,28 ex-dividend, waardoor er dit jaar €1,05 is uitgekeerd. Dit betekent een dividendrendement van 7,0% bij een koers van €15.

SBM Offshore

Beleggers zijn redelijk enthousiast over de derdekwartaalcijfers van SBM Offshore (+0,7%) die redelijk in lijn met de verwachtingen liggen. De ebitda-prognose wordt miniem verhoogd van 'ongeveer' $750 miljoen naar iets meer dan $750 miljoen.

Positief is dat de netto schuld iets is gedaald en het hoofdpijndossier Yme is afgerond. De topman Bruno Chabas is in ieder geval positief gestemd en ziet de oliemarkt verbeteren, waarbij vooral de vraag in diep water zal aantrekken. hiervan zou SBM Offshore moeten profiteren.

Toch blijft het bedrijf afhankelijk van de olieprijs en die is de afgelopen tijd dalende. Goed voor de automobilist, maar slecht natuurlijk voor SBM Offshore. Dit jaar noteert het aandeel nog een klein minnetje van 3%, wat gemiddeld gezien wel een stuk beter is dan de meeste kleine fondsen op het Damrak.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,4% en presteert in lijn met de overige Europese indices.

Goud (+0,0%) doet niet zoveel

Olie: WTI (-0,0%) en Brent (-0,3%) hebben het gewoon niet.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,128 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,49%) en Duitse tienjaarsrente (0,35%) zakken maar liefst vijf basispunten. Behoorlijke bewegingen dus.

Damrak

De defensieve havens liggen er goed bij. Wolters Kluwer (+1,4%), Relx (+1,1%), Unilever (+1,0%) en Heineken (+0,6%) doen het gewoon prima.

De chippers gaan weer in de Uitverkoop. ASML (-1,0%) houdt de schade nog beperkt, maar dit geldt bepaald niet voor ASMI (-2,8%) en Besi (-2,1%).

BAM (-3,4%) gaat mee met VolkerWessels. Is het die hogere voorziening voor de zeesluis die BAM beleggers zenuwachtig maken.

De banken ABN Amro (-1,5%) en ING (-2,0%) zijn de floppers van het moment. Waarschijnlijk komt dit omdat die Brexit deal nog helemaal niet in kannen en kruiken is.

Air France-KLM (+1,6%) krijgt een advies- en koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat naar kopen van houden en naar €13,70 van €9.

Aperam (-3,2%) gaat weer eens aan puin.

Alfen (+0,9%) gaat aan kop binnen de ASCX daar waar Binck (-2,1%) wederom terrein moet prijsgeven.

Nu nog even dit

Adviezen

Royal Dutch Shell: naar €36,65 van €33,25 en kopen - Royal Bank of Canada

Galapagos: op kopen (zonder bij ons bekend koersdoel) - Raymond James

Air France-KLM: naar kopen van houden en naar €13,70 van €9.



