Wapenfabrikanten als Krupp en Vickers hebben toen vast goed geboerd... Helaas, ik heb geen data. Vandaag herdenkt de wereld honderd jaar wapenstilstand 1914-1918. Het toen neutrale Nederland is een van de weinige uitzonderingen.

U kent misschien de uitdrukking: als de kanonnen bulderen, moet u aandelen kopen. Wat betreft de Dow Jones toen niet. In het voorjaar van 1917 verklaarde de VS Duitsland de oorlog en u ziet dat Mr. Market toen tientallen procenten uit de index hapte. Verder dan 1916 gaat de grafiek helaas niet terug.

Verder is dit alle data die ik heb uit die tijd, maar die mag er zijn. Vergeef me mijn Excel-skills, maar dit zijn Nederlandse aandelen (prijsgewogen) van 1900 tot en met 1950. Het gaat om jaarstanden, ofwel het is maar een summier plaatje en grote uitschieters, spikes en zwiepers, als ze er al waren, zitten er daarom niet in.

De bron is Robeco, mijn grote dank. Heel blij mee. U ziet dat er per saldo tussen 1914 en 1918 niet veel gebeurde, zeg ik heel voorzichtig. Als u verder kijkt, ziet u dat de Dow Jones (-89%) tussen 1929 en 1932 wellicht veel harder daalde dan wij hier en... nu komt het. De beurs juichte toen Nazi-Duitsland binnenviel in 1940?!

Zo te zien wel ja en niet zo'n beetje ook... Dat heeft denk ik alles te maken met dat in 1940 en 1941 onze economie boomde op de Duitse oorlogsorders. Daarna begon pas de complete plundering en verwoesting van onze economie en land. Voor een ander keertje, maar hét na-oorloge koopmoment was de Watersnoodramp 1953.

Eindejaarsrally?

Zou ik bijna vergeten dat er vooruit- en geen terugblik boven deze rubriek staat. Gauw:

Trying to salvage the year in stocks with just seven weeks to go https://t.co/W2ltPtkXFc pic.twitter.com/te4NpZ8u6g — Bloomberg Markets (@markets) 9 november 2018

U weet, statistisch gezien stijgen de beurzen in november en december en wel met +0,9% en +1,4%, als ik de Dow Jones vanaf 1896 neem. Mocht het er van komen dit jaar, dan gaat dat voor de meeste indices niet genoeg zijn om het jaar te redden. Dat wordt voor de meeste dan de eerste daling sinds 2009.

Een greep, ik geef de scores year-to-date op basis van slotstanden, prijsgewogen en in eigen valuta. Dat kan behoorlijk schelen. Zo zijn de domme, saaie wereldindexbeleggers dit jaar niet slecht af met +2,9% in euro's en daar komt nog een nette 2,4% dividendrendement bij. Historisch gezien is dat een gemiddeld jaar.

U ziet het, het is echter op de meeste adresjes niet veel soeps en ondanks de harde afstraffing in oktober is - u verwacht het niet - Amerikaanse technologie nog steeds koning in 2018. De Nasdaq 100 springt er weer uit. In euro's nog meer, da's nog eens 5,6% extra. Het dividendrendement is 1,1%.

AEX: -2,8%

AEX herbeleggingsindex: +0,3%

AMX: -11,4%

AScX: -11,6%

Bel 20: -10,6%

DAX 30: -10,8%

Eurostoxx 50: -7,8%

FTSE 100: -6,9%

S&P 500: +3,2%

Nasdaq 100: +10,1%

Nikkei 225: -2,3%

Hang Seng: -14,5%

Shanghai Composite: -21,4%

MSCI World Index: -1,9%

MSCI Emerging Markets Index: -15,7%

Zoals werkelijk ieder jaar deze eeuw denk ik dat de grote huizen in hun outlooks 2019 u aanraden uw Amerikaanse aandelen misschien maar eens in te ruilen voor meer achtergebleven Europese en opkomende markten fondsen. Misschien dat het dit keer wel de wijsheid is, maar tot nu kostte u dit veel geld deze eeuw.

Op het Damrak mogen de uitslagen er ook zijn. Tegenvallend beursjaar en dan denkt u misschien dat defensief het beter heeft gedaan dan cyclisch. Soms wel en soms niet, maar het is zeker geen grote, gemene deler. Beste voorbeelden: Galapagos en Unibail.

De AMX met al die hyperfondsen handelt zeg maar met een hefboom op de AEX. In goede jaren komt dat naar u toe, maar als het wat tegen zit, krijgt u dat recht in uw gezicht. Ach, als Flow Traders verreweg de grootste stijger is, weet u genoeg: volatiele, enge markt. Klopt, er zijn al twee dips dit jaar.

Idem dito voor de AScX, waar een groeiaandeel de dikke winnaar en een defensief voedingsfonds de grote verliezer is. En we hebben natuurlijk alemaal Fagron gemist.

Zo kan het dus dit jaar gebeuren dat twee personen met een keurig gespreide eigen portfolio van vijftien à twintig Nederlandse aandelen met hetzelfde risicoprofel compleet verschillend presteren. Ik noem maar wat: het maakt nogal uit of u bijvoorbeeld Ahold Delhaize of Heineken als defensief voedingsaandeel hebt.

Daarom begreep ik van de week het leedvermaak ook niet om Teslin, want dat was er. De beurs is geen wedstrijd en het wil niet zeggen dat wie het hoogste rendement haalt, ook de beste belegger of handelaar is en andersom. Het zal dit hanige wereldje wel zijn, maar wat is er toch zo leuk aan als iemand verliest....?

En als Teslin nou een speculatieve hoogrisicoportefeuille had, OK. Maar dit zijn prima namen, waar meer van ons begin dit jaar voor getekend zouden hebben. Huiswerk gemaakt en sommetjes gedaan en dan komt ineens allerlei ellende tegelijk. Dat is nou risico, het kan en gebeurt ons allemaal wel een keer op de beurs..

Dit werkt ook de andere kant op: denk nou niet dat u geniaal bent (met een oliebol in de hand even impulsief Heineken voor Ahold Delhaize ingeruild voor dit jaar), als u met een huis-, tuin- en keukenporto dit jaar de AEX alle hoeken van de vloer laat zien.

#Kendrion -5%. op Q3's en -35% YTD. Arme veelbesproken vermogensbeheerder #Teslin, dat behalve grootaandeelhouder #Accell (-33% YTD) en #BeterBed (-65%) ook grootaandeelhouder Kendrion is (12,4%). Hier porto Teslin Participaties pic.twitter.com/qc7eFn82YR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 november 2018

Agenda

Of er een eindejaarsrally komt of niet, we beginnen nu wel aan de beursblessuretijd van 2018. Met Walmart sluit deze week de Big Board het Q3-cijferseizoen officieus af en bij ons begint de spoeling ook dun te worden. We hebben deze week nog NN, SBM Offshore. VolkerWessels en Stern. Grafiekje doen? Vooruit, SBM Offshore.

De analistenverwachtingen zijn zuinig, ondanks dat het aandeel na jaren eindelijk die Braziliaanse ellende van zich heeft afgeschud. De analisten denken dat de ordertelefoons nog niet roodgloeiend staan.

U kunt weer volop uw hoofd breken op dit aandeel, want olie zit in een bearmarket en er zijn a.l.t.i.j.d. toestanden met de grote producerende landen:

OPEC+ May Consider Oil Cuts as Price Drops on Risk of Surplus https://t.co/KeiiRvAlId — Bloomberg (@business) 11 november 2018

Er is deze week wel heel veel macrodata. Misschien is dat momenteel ook wel zo interressant. De Q3-bedrijfscijfers zijn op zich dik in orde, maar dat was algemeen verwacht en hadden de beurzen ook al ingeprijsd. Hoe draait de economie in de VS en elders, dat is de vraag en daar krijgen we deze week meer informatie over.

Leuk die BBP-cijfers uit Japan, Duitsland en Nederland, maar dat zijn oude Q3-cijfers. Daar gaan de koersen niet op wapperen. De Duitse ZEW Index en New York en Philadelphia Fed indices geven een beeld van nu. Verder zijn er inflatiecijfers en Amerikaanse detailhandelsverkopen. Over detailhandelsverkopen gesproken, jeuj!

Het staat er echt, $24,3 miljard dollar.

BREAKING: Alibaba logs $24.3 billion in sales in 16 hours of its annual Singles’ Day extravaganza, setting a record https://t.co/dmPB1mWNDu — Bloomberg (@business) 11 november 2018

Dit moet een wereldrecord zijn, toch? Wakker worden Amazon: de halve kwartaalomzet in één dag binnen kloppen, wat is hierop uw antwoord? Vrijdag 23 november is wereldshopdag met Black Friday, maar dat neemt steeds verder aan belang af door grotere spreiding over meer dagen en vooral online verkopen.

Goed, de agenda voor deze week. Hierna wordt de madiwodo leger, de volatiliteit en het volume steeds minder en doen we nog een rondje inkoopmanagersindices en een Fed-renteverhoging - dat is een vrijwelzekerheidje met die Amerikaanse groei - en dan gaan de boeken alweer dicht voor dit jaar.

12 nov

00:00 China nieuwe leningen okt 862,0B

00:00 China groei geldhoeveelheid okt 8,4%

08:00 Euronext Q3-cijfers



13 nov

06:30 Nederland detailhandelsverkopen sep

08:00 Vodafone Q3-cijfers

08:00 Investeerdersdag Ahold

11:00 Duitsland ZEW Index nov -25,0

14:00 Home Depot Q3-cijfers

14:00 Duitsland Inflatie CPI okt 0,2% MoM



14 nov

00:50 Japan BBP Q3 -0,3% QoQ

03:00 China industriële productie okt 5,7%

03:00 China detailhandelsverkopen okt 9,1%

08:00 Ageas Q3-cijfers

08:00 Stern Groep Q3-cijfers

08:00 RWE Q3-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q3 -0,1% QoQ

08:00 Investeerdersdag Fugro

08:45 Frankrijk inflatie CPI okt 0,1% MoM

09:30 Nederland BBP Q3 0,6% QoQ

10:30 VK inflatie CPI okt 2,5%

11:00 EU BBP Q3 0,2% QoQ

14:30 VS inflatie CPI okt 0,3% MoM

22:00 Tencent Q3-cijfers



15 nov

06:30 Nederland werkloosheidspercentage okt

08:00 SBM Offshore Q3-cijfers

08:00 KBC Q3-cijfers

08:00 Brill Q3-cijfers

08:00 Aperam notering $0,45 ex-dividend

08:00 NN Group Q3-cijfers

08:00 Biocartis Q3-cijfers

08:00 VolkerWessels Q3-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

14:00 Wallmart Q3-cijfers

14:30 VS New York Fed manufacturing index nov 20,0

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index okt 21,0

14:30 VS detailhandelsverkopen okt 0,5% MoM

16:00 VS handelsvoorraden sep 0,3% MoM

22:00 Applied Materials Q3-cijfers



16 nov

11:00 EU inflatie CPI okt 0,2% MoM

15:15 VS industriële productie okt 0,2% MoM

16:00 Optie-expiratie

TomTom en Accell

Verder nog iets? Zeker. Om te beginnen TomTom. Voor de tweede keer in een maand tijd kwam ene TMT Finance vlak voor het slot op vrijdag (hoest, kuch) met een bericht, dat er behoorlijk in hakte. ANP pikt het nu ook op. TomTom zelf wil niet reageren (op geruchten) en persbureaus Bloomberg en Reuters melden alweer niks.

Die hebben hier zeker de nodige belletjes aan besteed, maar kennelijk zijn ze niets wijzer geworden. In ieder geval meldt TMT Finance dat private equity partijen CVC Capital Partners (een echt grote jongen), Cinven en Silver Lake ongevraagd een bod hebben uitgebracht. Tja, zeg het maar. Dat leek de koers ook te denken vrijdag?

Die steeg, maar explodeerde niet.

Accell is toch niet bezig een special occasion te worden? Nog niet zo lang geleden lag er een bod van meer dan €30 van Pon, dat als te laag aan de kant werd geschoven. Ook door ene Teslin trouwens. Nu resteert nog de helft van dat bedrag op het bord en zijn er hoe langer hoe meer vragen, vragen en vragen.

Mooi, vink en huppetee er mee, kan dit fonds eindelijk uit de AEX in ruil voor - en nu ga ik een beetje speculeren - Adyen, IMCD of Air France-KLM? Misschien wel twee van die drie, want alleen een wonder lijkt Altice te bewaren voor Damraks Mooiste.

Heb ik nog wat extraatjes voor u: deze naam kent u goed uit de AFM shortregisters. Het hedge fund short echt alles de moeder, zelfs haar eigen VK :-)

Brexit supporter Sir Paul Marshall and his hedge fund Marshall Wace prepare for Dublin expansion. https://t.co/iMTNTqLoTB — Financial Times (@FinancialTimes) 10 november 2018

Zoals altijd krijgt Corné het laatste woord van mij:

Fijne zondag en tot morgen, tot voorbeurs.