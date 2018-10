Volatiele markt. Ieder moment kan de richting veranderen. Zo ook Wall Street gisteren dat naar beneden spoot. Dit was de trigger. Washington zou een nieuw rondje importtarieven voor China in petto hebben.

Toch valt het per saldo allemaal mee? Grotere daguitslagen van meer dan -4% heb ik nog niet gezien. Dat kan nog veel erger. In ieder geval is er nu wat herstel, maar de korte trend is omlaag.

Trump’s next tariff blow could be 10 times worse for U.S. shoppers https://t.co/XcdVnb2tgM — Bloomberg Markets (@markets) 30 oktober 2018

Maar dt muisje heeft een staartje:

Chinese shares jump and yuan rises from decade low after Trump says he's confident that a “great deal” could be reached with Beijing on trade https://t.co/bi0pRdbfHq pic.twitter.com/GJj4CkB5vx — Bloomberg Markets (@markets) 30 oktober 2018

Zo pendelen we tussen hoop en vrees, maar begint de Amerikaanse technologie aardig te kortsluiten. Dit is de Nasdaq 100. Vrije val is groot woord, maar lekker is anders:

Nee maar, de futures openen hoger. Het is garantie op niets, weet u intussen. Er zijn geen Q3's bij ons voorbeurs. Intussen is wel het Franse BBP Q3 al door op een whopping (voor Franse begrippen dan) +0,4%, waar +0,2% werd verwacht. Verder ziet u Japan lekker gaan.

Laatste nieuws, Wolters Kluwer doet een behoorlijke overname:

We kunnen nu eenmaal niet ieder jaar bijna 20% bruto stijgen:

In 2017, the S&P 500 went the entire year without a 3% pullback. This year there have been two 10% corrections, a gentle reminder that there is no reward without risk. $SPX pic.twitter.com/qAS6QTWqsJ — Charlie Bilello (@charliebilello) 26 oktober 2018

Weet u dat ook weer:

Het vertrouwen van #producenten is de afgelopen drie maanden redelijk stabiel.https://t.co/1Sni4g5PgT pic.twitter.com/UGmEG5nIEP — CBS (@statistiekcbs) 30 oktober 2018

Dit is ook een manier:

Add share buybacks to the long list of measures that China’s announced to stem a rout in its stock market https://t.co/aWPhojGiN5 — Bloomberg Markets (@markets) 29 oktober 2018

Job done en nu?

Fed finally hits the double-bullseye on inflation https://t.co/PkpeulnTKS pic.twitter.com/w1d9IjDUxi — Bloomberg Markets (@markets) 29 oktober 2018

Verhip:

Goldman says the return of fear is a good thing for gold https://t.co/PQs9X3OfDd pic.twitter.com/SlvokGKTPd — Bloomberg Markets (@markets) 30 oktober 2018

Het zijn wel lucratieve aandelen:

Exclusive: Defense firms see only hundreds of new U.S. jobs from Saudi mega deal https://t.co/lhPd5UEAG1 — Reuters Top News (@Reuters) 30 oktober 2018

Battle of the titans, Amazon versus Walmart:

Walmart kicks off U.S. holiday season with faster checkout, digital store maps https://t.co/QFiOk2c3fb — Reuters Top News (@Reuters) 30 oktober 2018

Joh!

High oil prices hurting consumers, to dent fuel demand: IEA chief https://t.co/wpPeq7EBkP — Reuters Top News (@Reuters) 30 oktober 2018

Kan een Amerikaan ook in China...? Daar gaat mede de handelsoorlog over:

Two of China's top online brokers are preparing to face off in the U.S. market https://t.co/zqPBxdQyBV — Bloomberg Markets (@markets) 30 oktober 2018

Charlie heeft alle cijfers op een rij:

S&P 500 earnings are expected to increase 26% this year. If that expectation is met & S&P ends the year at current levels (2640), its P/E ratio would go from 21.4 to 16.8, a 21.4% decline. Would be first year of multiple contraction since 2011. $SPX pic.twitter.com/8zQZUR0dXQ — Charlie Bilello (@charliebilello) 26 oktober 2018

De uitsmijter nog. Als u geld hebt verloren, denk dan even aan deze zielige meneer:

Jeff Bezos sets new wealth record, losing $19.2 billion over two days https://t.co/PYsCYRLk67 — Bloomberg Markets (@markets) 30 oktober 2018

Veel plezier en succes.