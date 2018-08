Geen enkel Nederlands bedrijfsnieuwtje en geen cijfers, we starten deze laatste week van augustus rustig. U hebt nog alle tijd om u druk ter maken, of nerveus te worden. Wat zeg ik? U bent zelfs bullish. Als dat maar goed gaat :-)



Dat de koersbewegingen nu aan de Fed van vrijdag worden toegeschreven geeft wel aan hoe weinig nieuws, reuring en input er nu is. Vrijwel niet.

Asian shares rise on Fed reassurance, China yuan strengthening https://t.co/CaThvEJzAr — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 augustus 2018

Vandaag nog even niet, maar er is deze week nog een leuk lijstje met H1-cijferaars. Meer hierover (VolkerWessels!) en nog véél méér in mijn vooruitblik op deze beursweek van gisteren:

ASR

Gemalto

Unibail

Eurocommercial Properties

B&S

VolkerWessels

Batenburg

DPA

HAL

Neways

NIBC

Probiodrug

Kijk aan, mooie koersen voorbeurs. Azië ligt goed in navolging van de nieuwe all time high vrijdag van de S&P 500. De AEX heeft jaartop 566,90 als doel en da's nog een procent of drie. De dollar trekt wat aan en het is spannend of olie de opgaande trend weet vast te houden.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier

07:09 'Rekening derivatenkwestie loopt verder op'

26 aug Staartje van de cijferperiode komt eraan

26 aug Raffinagereus Sinopec pompt winst op

25 aug 'Vertrouwen beleggers herstelt van dip'

25 aug Tesla blijft een beursgenoteerd bedrijf

24 aug Records op Wall Street na speech Fed-baas

24 aug Wells Fargo grijpt in bij hypotheekdivisie

24 aug Bemiddelaar aangesteld in pilotenkwestie KLM

24 aug OCI trekt aandelencertificaten in

24 aug Miljardeninjectie voor bankensysteem China

Analistenadvies luidt:

Euronext: naar €63 van €62 - KBW/li>

De agenda is wat dunnetjes. De voorlopende indicator Ifo Geschäftsklima heeft statuur, maar ook deze macro laten de koersen anno nu altijd links liggen.

08:00 Wolters Kluwer notering €0,34 ex-dividend

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima aug 101,9

En dan nog even dit

Dit is eigenlijk alles wat er over het centrale bankiersuitje in Jackson Hole is te melden. Doctrine is een groot woord. Praktisch is beter:

The Powell Doctrine emerges at Jackson Hole https://t.co/fQp5GlbW90 pic.twitter.com/PBs6jS9YeB — Bloomberg Markets (@markets) 24 augustus 2018

De dobbel van de dag, long of short? Uhm, de koers liep dus op toen hij dat tweette, maar dat liep er dus later weer helemaal uit, dus...? Ik weet het niet.

Investors to get their say after Musk scuttles Tesla buyout https://t.co/c85VjyVs8u — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 augustus 2018

Nog sneller?

Electric-vehicle maker Nio is often called China’s answer to Tesla. But it’s losing money at a much faster rate. @KatrinaHamlin for @Breakingviews: https://t.co/wk5SIAVh0e pic.twitter.com/7IwAuJ7p9Y — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 augustus 2018

Intussen zit China niet stil:

Yuan at two-and-a-half week high as China signals support, revives fix factor https://t.co/kcirCYUJ5q via @winnnni @jruwitch pic.twitter.com/QOSxcHnvyL — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 augustus 2018

Mexico en VS ook niet:

Mexico, U.S. likely 'hours' away from agreement on NAFTA: minister https://t.co/YD0nZgv7Ti — Reuters Business (@ReutersBiz) 26 augustus 2018

Uw geld steken in assets die niet yielden is altijd een blinde gok:

Ferraris have been a better bet than stocks over the past decade https://t.co/ZQ8DJhY49W pic.twitter.com/WEHiL3ukTq — Bloomberg Markets (@markets) 27 augustus 2018

Vastgoedwaanzin in Hongkong:

World's priciest home market pushes Millennials beyond the law https://t.co/5fucicyf7X pic.twitter.com/AduiCSIhcs — Bloomberg Markets (@markets) 27 augustus 2018

Edoch? Stijgende rentes lijken mij op termijn de grootste bedreiging voor de prijzen, maar wie ben ik:

From London to Sydney and Beijing to New York, home prices are heading south. Is a crash coming? https://t.co/AYvHEShMkr — Bloomberg (@business) 26 augustus 2018

Dit wist u toch?

S&P 500 reaches new high to clinch record bull run https://t.co/cMaFDpqG9P — Reuters Business (@ReutersBiz) 24 augustus 2018

Op iedere plaats het beste poppetje is niet des EU's:

The complex calculations behind Angela Merkel's ECB strategy https://t.co/PsYmD2cQGp — Bloomberg Markets (@markets) 25 augustus 2018

