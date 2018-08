Uit het leven gegrepen:

Kijk maar:

Inmiddels zijn we alweer bijna veertig jaar verder en in de tijd waren er ook weer 1 miljard dringende redenen om te verkopen:

Daar heb ik beeld van. Dit is de S&P 500 vanaf juni 1932, de moeder aller beursbodems, ofwel de grote Stunde Null van de wereldeconomie. Het was het dieptepunt van de Grote Depressie. De grafieken van Eddy zijn hierbij verworden tot een rechte streep, waar niets meer aan af is te lezen.

Logaritmisch geeft een eerlijker beeld: van linksonder naar rechtsboven en nog vrij strak ook, wat willen we nog meer? Als de index al een keer een flinke knik naar beneden maakte of jaren niks deed, hadden we het dividend van zeg 2% nog.

Kijk nou eens objectief naar die grafiek. U hoeft geen raketgeleerde te zijn om te constateren dat de beer af en toe ook een potje wint, maar dat de stier veel en veel sterker is met armpje drukken. En dat gaat nog veel verder terug dan 1932. Check en merk op hoe zenuwslopend beleggen in de negentiende eeuw was...

... en vergeleken daarbij wat voor soepel ritje het sinds die bodem in 1932 was.

Wat maakt het toch dat desalniettemin beleggen en beurzen een slechte naam hebben en wij beleggers en handelaren altijd zo negatief zijn en zoveel beren op de weg zien? Ik denk dat het komt omdat het permanent zo'n puinhoop in de wereld is. Daar gaan we over nadenken en dan willen we weg.

Met dat we bedoel ik iedereen. Niet alleen wij driehoogachterboerenkoolmetworstbeleggers, maar ook de 3% kosten en 20% performance fee beleggers:

Zo maar een voorbeeldje, het staat er zelfs bij! Iedere keer weer denken we dat het dit keer anders is. Wees eerlijk. Schuldencrises van opkomende landen horen gewoon bij het meubilair van deze planeet. Het is intussen twintig jaar geleden dat eentje de beurzen echt vol raakte, dat was de Azië crisis in 1998.

En zelfs die liep zo weer uit de koersen. Hoe dat kwam?

Daarvoor konden we misschien wel de centrale banken bedanken. Of dat ze ons tien jaar geleden voor een Grote Depressie 2.0 hebben behoed. In de jaren dertig deden ze namelijk helemaal niets... Nee, we mopperen alleen maar op ze. Ik ben echt nog nooit iemand tegen gekomen die enthousiast is over centrale banken.

Misschien moeten we juist op dit punt een keertje out of the box denken. Of misschien moeten we wel helemaal niet meer nadenken. Beleggen is lucratief, maar een mening hebben over beleggen is peperduur, begint hoe langer hoe meer mijn eigen motto te worden.

Hoe langer hoe meer ik ook begin mijn schouders op te halen over alle mogelijke data, grafieken, indicatoren, goeroes et cetera. Het gaat maar om één ding. Zo lang de winsten stijgen komt vroeger of later alles goed. Wat zou ik deze graag terug hebben ook tot 1789. Het is de S&P 500 versus de verwachte winsten.

Mooi om te zien dat deze grafiek vrijwel helemaal klopt, op de periode 1995-2000 na zeg maar. Toen verwachtten we juist iets te veel van de winsten en die les hebben we duur betaald.

Hoewel ik de hele rit long zat en bij kocht, zit ik zelf ook al sinds maart 2009 glazig en ongelovig naar iedere punt stijging te staren. Daarvoor keek ik een half jaartje lang juist met grote ogen naar iedere tien punten daling (want zo snel ging het) en ook toen zat ik long en kocht bij. Dat viel niet mee...

En dat is precies wat die grafieken laten zien: af en krijg je op de beurs een dreun voor je hasses, niet normaal, maar de lieftallige verpleegster genaamd wereldindex, S&P 500, AEX of wie dan ook vertroetelt ons vervolgens weer helemaal met mooie winsten en koersstijgingen. Kusje er op en alles komt goed.

Denk daar de komende weken even aan, nu we aan de vooravond staan van statistisch de slechtste beursmaand van het jaar. Tien jaar Lehman Brothers ook en ik geef u op een briefje dat u weer veel enge en nare verhalen over toen én nu gaat lezen.

Zie het als entertainment. Dit is waar het uiteindelijk toch om draait en het ziet er nog steeds goed uit. Zelfs na al dat gestijg en die all time highs en zelfs als de koersen een stevige douw mogen krijgen. Zo kom ik weer bij Eddy uit waar ik mee begon: It’s already gone up so much. How much higher can it go?

Agenda

Laatste weekje augustus en we doen echt rustig aan. Er zijn bij ons nog een handvol H1-cijfers en de internationale macro-agenda is nagenoeg leeg. Er zijn alleen wat herziene BBP-cijfers. Wie komen er op het Damrak door?

ASR

Gemalto

Unibail

Eurocommercial Properties

B&S

VolkerWessels

Batenburg

DPA

HAL

Neways

NIBC

Probiodrug

Hier bent u natuurlijk het meest nieuwsgierig naar. Koerswinstverhouding (rood) onder tien en te sterk ingeprijsde koersdaling (oranje) ten opzichte van winst per aandeel- (blauw) omzet- (groen) en dividendverwacthting (paars). Als bouwbedrijven nóóít tegenvallers hadden, was VolkerWessels een stockpick.

Dei vastgoedjongens zijn ook niet al te duur, toch? Hier beurswaarde versus net asset value. Er zitten rare schuivers in die data, maar ze staan er wel onder. Nee, Unibail komt er nu net bovenuit. Ze doen allebei liefst 5,8% dividendrendement. Nog eentje: verzekeraar ASR doet ook nog 4,2% ondanks al dat gestijg.

Houd er bij dit fonds rekening mee dat het op het ongeveer even grote Vivat gaat bieden, al dan niet op bevel van DNB. Andere namen die vallen voor Vivat zijn Aegon en Allianz.

HAL is ook een leuke. Het zit al een paar jaar wat tegen - logisch met dikke posities in Boskalis, Vopak, GrandVision en SBM Offshore - maar op lange termijn kan het beste Nederlandse fonds over de afgelopen veertig jaar wel wat hebben. Hier ziet u het aandeel herbelegd tegenover de AEX.

Om precies te zijn ging het aandeel sinds de introductie van de AEX in 1983 duizend keer (ja toch, ik maak toch geen rekenfout?) over de kop inclusief herbelegd dividend. De index deed dat in die tijd 37 keer.

Dit is de agenda, scroll wat u scrollen kan:

Verder is er niet zoveel niews dit weekend. Dit wist u natuurlijk al lang en breed.

Hahaha, inderdaad: wat deed die mevrouw eigenlijk de hele dag? :-)

Het laatste woord is aan zoals altijd aan Corné. Kijk zeker even, want die heeft nog mooiere grafieken dan ik:

Kiek op de Grafiek

Vandaag even wat minder grafieken dan u van mij bent gewend, want ik kom na al dit geschrijf in tijdnood. Mijn vrouw begint steeds bozer te kijken en u begrijpt het verder wel. OK, de AEX. Niemandsland nu, afwachten of het een nieuwe top of bodem wordt.

De AEX VIX Index (volatiliteit) is in ieder geval aan het snurken. U weet wel dat die VIX in één keer kláárwakker kan zijn en rechtop in bed kan zitten.

En de EU? Die ploegde voort. De Eurostoxx 600 blijft maar zijwaartsen:

De &P 500 zet dus een nieuwe all time high neer en dat was alweer van ruim een half jaar geleden. En dat met een duurdere dollar. Twee keer winst dus voor ons euro-beleggers.

Intussen aan de overkant van de Stille Oceaan. De Shanghai Composite zit in een bearmarket, ondanks een goedkopere yuan of renmibi.

De MSCI World Index in euro's ziet er ook goed uit, hoewel ik een nieuwe top had verwacht met die SΦ 500. Liefst 60% van index bestaat uit Amerikaanse aandelen, vandaar.

De laffe Eurostoxx 600 leest u wellicht ook aan de AAA rentes af. De lage Duitse rente duidt niet echt op risicobereidheid.

Ik kan mijn wekelijkse riedeltje weer afsteken: Amerikaanse economie draait op volle toeren, de Fed blijft verhogen en de president heeft een gat in zijn hand, maar de Amerikaanse rente blijft maar zijwaartsen.

Het was weer een bizar dollarweekje. Zo, gaan we richting 1,10 dacht ik nog niet zo lang geleden. En toen kreeg ik toch een klets van Mr. Market om me oren...

Tot slot nog olie, spannend! Het lijkt er op dat WTI alles uit de kast haalt om de opgaande trend te redden. Het kan natuurlijk ook een dollarbeweging zijn.

Ik pak nu snel mijn biezen. Bedankt alvast voor het lezen van mijn stukje, wijs mij op mijn (denk)fouten in de comments, of verras mij met uw inzichten. Tot morgen, tot voorbeurs.