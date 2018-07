Liveblog: Besi, Wessanen en Ahold

Update 17:00 uur: Amazon en retail

Amazon is destroying all retail and no one else can compete and by the way, Target is at an all-time high. pic.twitter.com/RBmu3eyKfs — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 24 juli 2018

All time high is niet aan de orde doordat het fonds rond de eeuwwisseling een waterhoofd was door veel ter veel en veel te dure overnames en nog meer ellende. Kan ook Amazon overkomen, u weet maar nooit, maar dit terzijde. Niettemin ken ik nog een fonds met zo'n grafiek als Target. En die kent u ook.

In dollars is het plaatje zelfs identiek aan Target.

Heb ik nog een lang plaatje (in euro's en herbelegd) voor u van de Amerikaanse en Europese retail en gewone indices versus Amazon. Die staat op een aparte as, want die houdt niemand bij, maar toch. Retail doet in de VS beter (logisch, met ook Amazon in die index) en in Europa vrijwel net zo goed als de brede markt.

Kortom, blijf sommen maken en nadenken als er weer disruptienieuws uit Vancouver is. Eerlijk zeggen wie van u vorig jaar in paniek - het nieuws sloeg toen in als een bom - de Ahold Delhaizetjes verkocht op de overname van Whole Foods door Amazon en ze intussen duurder heeft teruggekocht.

Niet alle retailers laten zich gewillig naar de slachtbank brengen en bijvoorbeeld Zaandam kent een hele historie aan (gewonnen) prijzenoorlogen.

Update: 16:00 uur: Harley Handelsstarief

U mag General Electric en bij ons Acomo ook aan dit lijstje toevoegen. Die hadden ook niet de beste cijfers, maar dat zal er wel niks mee te maken hebben... #knipoog

Inderdaad, voorafgaand aan het nu lopende Q2-cijferseizoen, was dit een van de puntjes waar we ernstig op moesten letten.

Tot dusverre moet u echter in alle Q2-cijfers naar die handelsoorlog zoeken. Hebt u bij ons ASML, Unilever, Philips, AkzoNobel, Randstad en Philips er ook over gehoord? Nee.

The list of companies citing tariffs is short, so far. But it includes:



* Harley

* Constellation Brands

* Daimler

* Illinois Tool https://t.co/ZkkuWNXvMR — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 24 juli 2018

Inderdaad was het vooral Harley-Davidson dat de knuppel in het hoenderhok gooide. Een paar weken geleden kondigde het bedrijf aan door die importheffingen een deel van haar productie naar Europa te verplaatsen. Een Harley Made In Germany, France, Italy of misschien wel Holland: zou u er op rijden?

HOG, dat is de fantastische ticker van Harley-Davidson, heeft nu Q2-cijfers en die vallen ietsje mee. Het aandeel doet nu +5,5%. Dat het bedrijf aan verhuizen denkt is logisch. Check deze zinnetjes uit dat WSJ stuk. De groei zit niet in de VS, maar elders en dan zijn invoertarieven inderdaad funest:

Harley’s sales in Europe and other foreign markets have become increasingly important to the company as sales stall at home. Harley’s U.S. retail sales fell 6.4% to 46,490 in the second quarter, while international sales rose 0.7% to 31,938.

De ronkende motorenfabriek is een specifiek geval, het Made in the USA wat op die machines staat, is deel van de magie. Dit is niet alleen een bedrijf, maar ook een legende. Voor normale ondernemingen geldt dit niet. En die schakelen snel, deze gaf ik u zondag. Dit is nou echt pro-actief en een hands-on mentaliteit.

Die handelsoorlog kan, zeker als die escaleert, er inderdaad in gaan hakken in de economie. Ik denk alleen niet dat het bedrijfsleven gaat zitten afwachten hoe het eventueel wordt geschoren. Als tarieven één of twee kwartalen de winst drukken, komt Plan B op tafel, of worden andere oplossing verzonnen.

Nee, ik kijk niet raar op dat mogelijk uiteindelijk de handelsoorlog de economie raakt, maar niet de beurs.

Amazon, Toyota, Alcoa and others working to counter Trump's tariff plans https://t.co/vVLRvKKph8 — Reuters Business (@ReutersBiz) 21 juli 2018

Update 14:30 uur: Alphabet ABC'tje

Bij KBC Securities krijgen ze het er ook warm van. U hebt intussen ook de cijfers van Alphabet voorbij zien komen, ofwel 26% omzetgroei door vooral heel veel meer advertentievolume. Facebook heeft vast morgen dan ook mooie Q2's, ondanks die pricacyrel in dat kwartaal.

Ja Tom, wrijft het er nog even in. Sinds de beursgang in 2003 stonden we er bij en keken er naar.

Dit blijft een onwaarschijnlijke grafiek. Naar de beurs gekomen met veel kritiek omwille van de overdreven waardering. Zoveel jaar later, duizenden procenter hoger, blijkt de motor nog altijd sneller te draaien dan gedacht. Wat een beest #Google #Alphabet #Digital pic.twitter.com/F0nA1UN1ON — Tom Simonts (@TSimonts) 24 juli 2018

Tegen 26 keer de verwachte winst kunt u vandaag bijvoorbeeld ook - om maar een afgedwaalde dwarsstraat te noemen - Wessanen kopen.

(Psst, durf t niet hardop te zeggen, maar tegen 26x winst is t prikkie bij zulke groeicijfers als die zo aanhouden) Grafiek met koers, verwachte winst, omzet en kw. Wie zegt dat de beurs n casino is? #Alphabet pic.twitter.com/VVf5J0puMZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 24 juli 2018

Dat is wellicht de ironie van technologiefondsen vandaag de dag. De koersen van de grootste jongens - Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft en Facebook - jakkeren maar door en doen vooral pure technologie-index Nasdaq 100 flinke gaten in het plafond boren. De bubbelstanden van 2000 liggen ver achter ons.

Daar zeg ik bubbel. Toen wel, nu niet. En wel hierom. Hoewel de waarderingen de laatste jaren flink zijn opgelopen, was de index in de afgelopen dertig jaar meestal (veel) duurder dan nu. Simpel, koers versus koerswinstverhouding. Helaas, Datastream geeft geen winsten, omzetten én dividendrendement.

De Nasdaq 100, waar overigens 103 aandelen in zitten, yieldt namelijk 0,9% en dat is veel voor wat vooral een groeiaandelenindex is.







Niet dat ik de index door 10.000 wil praten ofzo - wauw, kon ik dat maar! - maar waarom is de Nasdaq 100 historisch goedkoop? Ik roep maar wat me te binnen schiet. Vul me aan, of verbeter mij graag.

Er ligt intussen zelfs met dit weer nog eeuwige sneeuw op de top van de Nasdaq 100. Wellicht dat dit voor koudwater- en hoogtevrees zorgt. Het ziet er gewoon eng uit, zeker als u al na 2000 bent geroosterd

Vrees dat de double digit groeicijfers van die grote joekels niet houdbaar zijn. U ziet deze dagen aan Wessanen wat er kan gebeuren als een groeinaadeel (want dat is het voedingsbedrijf ook) plots gierend tot stilstand komt

Angst voor regelgeving, boetes en misschien opsplitsing. Alphabet en Facebook weten daar alles van en ja, het kan zijn dat de wetgever ooit een of meerdere van die supertech opbreekt. Op papier is dit extra gaaf, want de som der delen is meestal nog meer waard

Nog eentje: zijn wij beleggerss soms slimmer en verstandiger geworden na al die drama's vorig decennium? Dat denk ik niet. Zie de bitcoin en andere hypes. Als iedereen gratis geld ruikt, holt het verstand de deur uit. Dat zal wel altijd zo blijven

Update 11:40 uur: Besi en Wessanen

Ze hebben allebei een soort van bitcoin grafiek getekend. U weet er alles van. En toen werd het vandaag. Uitstekende stemming op het Damrak met een nieuwe jaartop voor de AEX en zelfs een all time high voor de AEX herbeleggingsindex. Is het soms die gezellige stemming die er voor zorgt dat...

Ik ben heel voorzichtig, ik beweer niks. don't shoot the pianist. Kijk alleen naar die volumes op die snelle stijging van Besi de laatste dagen, bebben we de bodem gezien...? Oh, wat spannend. Donderdag zijn de Q2.







Geldt ook voor Wessanen. Dat opende weer lager en toen... verschenen er ineens de zuidwesters met lieslaarzen en schepnetten op de vloer? Minstens zo spannend als Besi, maar hier zijn de Q2's al geweest. Dat weet u intussen... Oh ja, fonds doet nu 26 keer de verwachte winst. Da's strikt genomen prijzig.





Update 10:50 uur: Word miljonair (door geduld te hebben)!

Met de onderstaande samengestelde interest rekenmachine kunt u ook de AEX en AEX herbeleggingsindex zelf uitrekenen. Die startten op 4 maart 1983 op een standje 100 gedeeld door de euro-koers, dus u bepaalt zelf hoeveel cijfers u achter de komma neemt en hoe precies u bent. Succes.

Ik neem zelf 8% bruto per jaar als uitgangspunt. Dat cijfer heb ik van Robeco en is het langjarig gemiddelde van Nederlandse aandelen sinds 1900. Met dat getalletje stoei ik even.

Bruto 8% per jaar

Minus 2% inflatie per jaar

Minus 1,2% vermogensrendementsheffing per jaar

Minus 1% kosten per jaar

Netto: 3,8% per jaar

Toelichting, ik neem inflatie mee omdat ik bij hedendaagse prijzen wat meer feeling heb dan met die over tien, twtinig of vijtfig jaar. Kosten is zeer discutabel. Het is nogal een verschil of u bij DeGiro in spotgoedkope trackers belegt, of bij een hoogpolige, poepchique grachtenpand vermogensbeheerder zit.

Ik neem daarom maar 1% als een soort van grote gemene deler. Ik reken daar echter ook niet geïnde dividenden, het feit dat trackers de index nooit helemaal 100% volgen en andere lekkage onder. Het is duidelijk, u dient hier echt uw eigen getal in te vullen. Het maakt nogal een verschil op lange termijn.

Goed, hoe lang moet u beleggen als u met niks begint en zeg €100 per maand in een (Nederlandse) indextracker belegt? Ik kom hier op via Barry. In de VS is dit een hele discussie. U ziet al meteen dat hij een ander percentage neemt als ik. Neem vooral uw eigen, maar beredeneer het wel.

Forget 8.8% -- I assumed only 6% annually and the spreadsheet still easily made it to over a million dollars for a 401(k) https://t.co/JjNAngbU4Q pic.twitter.com/W5cGk6atHl — Barry Ritholtz (@ritholtz) 23 juli 2018

Ik bedoel, zodra u zegt ik hoop, ik denk of ik verwacht bent u af en mag u terug naar de tekentafel. Enfin, hier is mijn rekensom. U doet er precies een mensenleven over. Let wel, in hedendaags prijspeil. Speel even een uurtje met dit tooltje als dit nieuw voor u is. U merkt op dat:

Het aantal jaren dat u belegt de grootste verschillenmaker is, veel meer dan bedragen en rendementen

Kosten zijn de grootste rendementsverwoesters

Oh ja, beleggen is hoe dan ook een zaak van lange adem en geduld en vooral overal met uw grijpgrage paniek- en hebzuchthanden vanaf blijven

Zelf ben ik pas op mijn 37e hiermee begonnen en daarom weet u nu waarom ik voorlopig nog wel even door moet werken... Gelukkig zijn zij van wie de ouders al bij hun geboorte hiermee begonnen. Ik ken ze. Net halverwege de dertig en kunnen als ze dat willen al met pensioen

Update 10:15 uur: Wereldhave en het dividend

Hoor ik daar iemand gelukkig hebben we het dividend nog roepen? De Q2's van Wereldhave is zware kost, maar dat wisten we al, Nico zegt het mooi op:

Ruwweg gezegd: de lagere doelstellingen kunnen worden waargemaakt, maar verder houdt het niet over. In alle vier regio"s (NL, België, Frankrijk en Finland) klaagt Wereldhave over terughoudendheid bij consumenten, om wat voor reden dan ook.

Het dividend is inmiddels verlaagd naar € 2,52 per aandeel per jaar, en dat komt in vier kwartaalporties, waarvan donderdag € 0,63 wordt uitgekeerd. De jaarwinst (het directe resultaat dan) wordt vernauwd tot € 3,33-3,38 per aandeel (was € 3,30-3,40 per aandeel).

Tegen een actuele koers van rond € 33,50 doet Wereldhave 7,5% dividendrendement. Eingnelijk is dat net even te veel, ofwel de markt kijkt nog een klein beetje de kat uit de boom? Ik neem de historische dividendrendementen van onze vastgoedfondsen. Gezond is iets van 4 à 6%?

Dit is driehoogachter sigarendoos fundamentele analyse, maar waarom niet? Graaf in uw geheugen en u ziet dat vrijwel iedere keer als die dividendrendementen buiten die bandbreedte zaten er wel iets was. Wereldhave is nu een issue, NSI was dat en stijgt koers WDP niet veel te hard, kan u denken en checken.







Natuurlijk belegt u primair voor het dividend in vastgoed (toch?), maar een beetje koerswinst is nooit weg. Daarom ook nog even de herbelegde koersen van deze fondsen versus de AEX. Op NSI na allemaal beter dan de AEX. de onderliggende verschillen zijn echter aanzienlijk.

Vastgoed: minder saai dan u denkt dus.





Update 09:30: Randstad en de recessie

Uit losse hand en pols volgt Randstad de economische cyclus. Of andersom. Doe geen moeite, er is geen enkele voorspellende waarde aan toe te kennen. In beide richtingen.







Inderdaad, de Q2's van Randstad kennen zowel plus- als minpunten, maar er zitten geen uitschieters of voetzoekers tussen. Of het moet zijn dat overname Monster dramatisch presteert. Wat Nico zegt:

Zitten er in de rapportage ook aanwijzingen dat inderdaad het economisch momentum afneemt en is er misschien al impact van de handelsoorlog? Dit lijken toch de voornaamste redenen dat uitzenders dit jaar minder presteren op de beurs. Met de stijging nu kleurt Randstad pas groen.

Ik citeer Nico, want Randstad zelf maakt er geen woorden aan vuil:

We zien toch tekenen van afkoeling. De valuta zat minder tegen en de kosten vielen mee, waardoor netto meer overblijft. Uitzenders zijn cyclisch en nu er twijfels rijzen of de handelsoorlog tussen Amerika en China de reële economie raakt, zijn de ze minder in trek.

Dat terwijl de groei nog gewoon doorgaat, al is het op een steeds lager tempo. Inmiddels kunnen deze bedrijven wel een stootje hebben. De schulden zijn minimaal, de waarderingen niet al te hoog en de groeiverwachtingen al wat naar omlaag bijgesteld.

Laat ik die groeiverwachtingen er maar even bij pakken:







Zeker bij Randstad zijn deze cijfers niet om over te juichen, maar nog wel goed. Niets vooralsnog dat op een recessie duidt. Nu kan die ook als een dief in de nacht opduiken, maar voor hetzelfde geld groeien we nog een tijdje op een lager pitje door. Meer weten we misschien bij de Q3's van Randstad.