Liveblog: Q2's Alphabet

Update 22:05 uur: Q2's Alphabet

Wall Street gaat net met een plus de dag uit:

Daarvoor komt u hier niet. U bent hier voor de Q2's van Alphabet (Google), dat met een marktwaarde van grofweg $840 miljard bijna net zo veel waard is als het hele Damrak. Zoals bijna altijd verslaat het bedrijf de verwachtingen. Advertentieverkoop door het dak. De koersreactie is na een paar minuten +5%:

En die +5% vindt u ook elders terug:

#Nasdaq100 future staat meteen op +1% op die Q2's van #Alphabet pic.twitter.com/IaqPpX1BvG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 juli 2018

Hier hebt u de rapportage, die is met die EU boete van €4,3 miljard:

Bloomberg schrijft:

Tot slot, wie heeft de grootste?

#Alphabet veel beter dan verwacht, nog steeds in de race voor $1 biljoen! pic.twitter.com/Xe4d5v4c2v — Justin Blekemolen (@JustinBlekemole) 23 juli 2018

Update 16:25 uur: Cijfers Alphabet

Om 22:00 uur, na het slot van Wall Street, rapporteert Alphabet (Google) haar Q2's. Verwacht wordt een winst per aandeel van $9,50 en $32,17 miljard omzet. In de regel verslaat het concern de verwachtingen, maar de outlook is een open vraag. En hoe zit het met de koersreactie op de cijfers?

Zo wild als in het verleden (+10% of -10% was heel normaal) gaat het er al lang niet meer aan toe, maar u weet maar nooit. Ook met wat mindere uitslagen kunt u wellicht met een optie of turbo nog even snel scoren, als u tenminste van hoogrisico en adrenaline in de aderen houdt. Dit is niet voor iedereen.

Er is namelijk meestal wel wat te beleven bij Alphabet. Uit Reuters, dit zijn de koersuitslagen zeven dagen na kwartaalrapportages. Die mogen er toch nog wel zijn. Klik voor groot.

Vraag mij niet of u long of short moet voor een dobbel. Anders zou ik zelf wel meespelen. Zeker voor beleggers die wat langer aandelen aanhouden, heb ik hieronder de waarderingsgrafiek van Alpahbet, die ik gisteren ook al in mijn vooruitblik gaf. U ziet:

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Ja, de lijntjes lopen keurig hand-in-hand omhoog. Helaas geldt dat ook voor de waardering. Toch heb ik op de beurs gekkere dingen voorbij zien komen dan 26 keer de verwachte winst voor zo'n goudmijn als Alphabet. Met ruim $100 miljard cash is ook die EU boete van €4,3 miljard een peulenschil.

Update 15:45 uur: Gezellig, Tesla

Met Tesla hoeft u zich geen dag te vervelen. Het bedrijf stuurde dit weekend een memo naar haar toeleveranciers met een vriendelijk, doch dringend verzoek. Even denken, is dit in feite niet gewoon een soort van omzetwaarschuwing...? Toegegeven, je moet maar durven. Zelden vertoond in ieder geval.

Gelet op de koers ziet de vloer dit ook als een soort van puntje puntje puntje waarschuwing? Er staat nu -5,8% op het bord.

The requests raise further questions about Tesla’s cash position, which has dwindled after it struggled to boost production of its Model 3 https://t.co/WOJctQWbTW — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 juli 2018

Van de fundamentals moet u het natuurlijk ook niet hebben bij Tesla, maar des te meer van de fantasie. Van koersfantasie is het laatste jaar alleen niet zoveel meer te merken. Ik gooi maar een paar autoboeren op een hoop in dollars.

Behoorlijk kluitjesvoetbal, op één na: Fiat Chrysler. Laten daar nou ook net toestanden zijn. Autobouwers, er is altijd wat.

Fiat Chrysler loses another executive after Marchionne illness https://t.co/yEaMjwK0Xt — Reuters Business (@ReutersBiz) 23 juli 2018

Update 14:35 uur: Wessanentranen

Helaas, dit is alle informatie die ik heb. Eén regel in de Reuters feed, meer is er niet. Het meest gewaagde advies van vandaag is:

Wessanen: naar buy van hold en naar € 15,70 van € 17,30 - Kepler Cheuvreux

Hier ziet u alle adviezen uit Reuters. Bijna alle analisten stonden ook op het verkeerde (hold) been vrijdag. Wat zal er gevloekt zijn. Die sell daar rechtsonder is van ING. Die krijgt een lintje van opperhoofd Bob Homan vandaag.

Helaas, ondanks die upgrade is Wessanen vandaag ook het spreekwoordelijke vallende mes. Er kan nog meer af. Bij -30% denkt u onmiddellijk aan overdrijving, maar is dat wel zo? U mag zelf narekenen. De winstverwachting gaat van € 0,56 tot € 0,60 naar € 0,46 per aandeel voor heel 2018. Strikt genomen is -30% te veel.

Maar.

Wessanen was tegen ruim 30 keer de verwachte winst het duurste aandeel van het Damrak. Inderdaad, zelfs duurder dan ASML. Die twee laten zich wel een beetje vergelijken. Die waarderingen van beide aandelen zijn mede gebaseerd op de bijna structurele double digit groei van omzet en winst de laatste jaren.

Het verschil is dat ASML eigenlijk monopolist is en Wessanen hoe langer hoe meer concurrentie tegen het lijf loopt. Of na deze zeperd het aandeel zich nog eens zo'n waardering mag laten smaken is daarom de vraag. Dat maakt de onderneming wel weer een stuk aantrekkelijker als overnamekandidaat.

De board van Wessanen hoeft zich niet te vervelen de komende tijd, buy & hold beleggers zijn een jaar terug in de tijd en de groeiaandeelbeleggers onder u hebben een les geleerd. Dit kan er met een aandeel gebeuren als bij torenhoge waarderingen de double digit groeicijfers uitblijven.

En dan is Wessanen wel even een écht bedrijf, met échte producten en business et cetera. Kunnen we zeker niet van alle beursgenoteerde wappie techs zeggen.

Omdat winstverwachting ook met 20% is verlaagd, is aandeel #Wessanen ondanks bijna -30% in twee beursdagen amper goedkoper geworden. Dividendrendement is ook nog laag pic.twitter.com/zCIG8T1of — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 juli 2018

De grafiek nog sinds de u-turn van vette naar gezonde hap. Dit noemen wij een Besi'tje:

Update 13:15 uur: Beleggen met Chic?!

Handelen doet u voor koerswinst, ofwel eenmalige inkomsten en beleggen doet u voor dividend, rente, huur en royalties, ofwel wederkerige opbrengsten. Dat laatste heeft niemand minder dan Nile Rodgers van Chic goed begrepen. Hij houdt vandaag zijn eigen beleggingsfonds ten doop: Hipgnosis.

Muziek is net beleggen. U hebt vast ook wel eens een biografie van een tragische popartiest(e) gelezen die een leuk bedrag ineens kreeg voor een plaat of toer, waar het management gretig de royalties daarop in pikte. Dat tikt pas echt aan op termijn. David Bowie hield ze ook voor zichzelf en werd zo miljardair.

Prince stak zijn geld weer in goud, geloof ik. Doet er niet toe. Goed, die site is in tegenstelling tot Niles's hits gruwelijk ontoegankelijk. U moet zelf uitzoeken voor hoeveel geld u met Rogers kunt meespelen. Maestro muziek! OK, speakers op tien, dit is de vetste remix die ik ken van de beste discohit ooit.

Update 12:25 uur: Bank of Japan

Bij rentestandje 0,11% is er een koper in het boek. Een grote koper zelfs. Eentje met eindeloos diepe zakken ook. Wat u ook van de Bank of Japan (BoJ) vindt, het is zeker de meest originele onder alle centrale banken. Ze durft en doet alles: via trackers de halve Nikkei 225 opkopen tot extreme rentepolitiek.

Vandaag het bericht dat de BoJ er met haar volle gewicht voor gaat liggen in het boek van de Japanse tienjaars staatsobligaties. Tegen 0,11% gaat alles weg. De rente liep op, omdat er speculatie is dat komende donderdag de bank haar monetaire teugels laat vieren, ofwel minder geld gaat pompen.

Eigenlijk laat de BoJ het rentebesluit van donderdag nu al lekken met deze maatregel. Misschien dat ze inderdaad iets minder ruim monetair gaat financieren, maar het zal hooguit een babystapje zijn. Want de rente mag niet te hard stijgen van de bank. Dat is vandaag duidelijk geworden.

BOJ offers unlimited bond buying after yields jump on reports https://t.co/IbkCVF0u7U pic.twitter.com/J26efM7n97 — Bloomberg Markets (@markets) 23 juli 2018

Die plotse rentestijging is goed zichtbaar:

Zelfs op lange termijn vindt u die nog terug:

Geef ik u tenslotte nog letterlijk de moeder van alle Japanse grafieken mee. De bevolking krimpt en uiteindelijk kan zelfs de BoJ hier niet tegenaan spenderen?

Update 11:35 uur: ING en ABN Amro

Vandaag staan ze fier bovenaan de AEX, maar het is een non-jaar voor banken. Iemand trouwens nog iets van ING CEO Ralph Hamers vernomen sinds die salarisrel rond zijn persoontje deze winter? Publieke opinie heeft wellicht schade aangericht bij hem.

— Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 juli 2018

Hamvraag is waarom de EU banken het dit jaar zo slecht doen. Op 28 juni gaf collega Martin een prachtig lijstje bulletpoints:

Economie loopt langzaam maar zeker terug, Duitsland net even harder. Verwachtingen daar zijn verlaagd

Banken floreren in tijden van economische expansie, maar zijn extra kwetsbaar in tijden van laagconjunctuur

Het tijdperk van goedkoop krediet op zijn laatste benen. Het einde van het omstreden quantitative easing programma's komt overal in zicht

Het escalerende handelsconflict tussen de VS en de rest van de wereld raakt indirect banken als financiers van de goederenstromen

De eurozone moet het qua economische groei vooral hebben van gunstige macro-economische omstandigheden in de rest van de wereld. Zit nu ook even tegen

Vrijwel permanente EU onrust

Op 2 augustus komt ING en op 8 augustus ABN Amro met Q2-cijfers. Strikt genomen zitten beide aandelen in een bearmarket.

Update 10:50 uur: Philips

Gezocht en gevonden, de enige fantasie in de cijfers van Philips. Paul van de IEX Beleggersdesk:

De vergelijkbare order intake (+9%) lag, net als vorig kwartaal, ruim boven de omzetgroei. Dat is een goed teken voor de toekomstige omzetontwikkeling en geeft een vleugje fantasie.

Geen doekjes om winden, de cijfers van Philips zijn saai. Dat is op zich een compliment voor een defensief fonds als Philips, dat alles wat cyclisch is zo succesvol heeft verkocht of naar de beurs heeft gebracht. Eigenlijk stelt alleen vooralsnog dochter Signify teleur. Dat komt vrijdag met Q2.

Nu Philips een pure play medische apparatuur is geworden is het mooie aan het fonds dat het minder conjunctuurgevoelig is geworden. Misschien blijkt dat ook uit die Q2's. Fraaie economie en alle meters en indicatoren kleuren groen, maar Philips zit aan de onderkant van de verwachting.

Wel handhaaft ze haar outlook. Daar had de koers niet op gerekend en vandaar die daling vandaag? Defensief aandeel of niet, u wilt natuurlijk beleggen in een bedrijf dat sneller groeit dan peers, markt, economie, inflatie en wat al niet meer en die stelselmatig de verwachtingen verhoogt.

Dat zit er niet in vandaag en dat werd stiekem wel verwacht. Ondanks de rode score nu staat Philips dit jaar nog op ruim +13%. Gisteren schreef ik in mijn vooruitblik dat het aandeel een tikje duur is geworden met al dat gestijg. Geen boter bij de vis in die Q2's in ieder geval.

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Rood: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Update 10:20 uur: Binck

Tik, Binck zet weer € 5 op het bord. Dit is zo'n beetje de draaischijfkoers van de afgelopen drie jaar, waar het aandeel omheen fluctueert. Het is een beetje de macht van de kleine getallen bij Binck. Zo liep in Q2 het beheerd vermogen met nog maar welgeteld - wie van u was het? - € 7500 euro terug tot € 1 miljard euro.

De klanten van Binck legden ook om precies te zijn € 15,8 miljoen in bij de gloednieuwe spaarbank van wat we ooit een pure play internetbroker noemden. Dat de uitstroom bij beheerd vermogen tot staan is gebracht, is goed nieuws na alle debacles rond het intussen opgeheven Alex Vermogensbeheer.

Is dit wat de koers drijft? Verder is er namelijk weinig bijzonders aan de cijfers af te lezen, of het moet die € 0,13 extra dividend zijn door de verkoop van het belang in tracker-uitgever Think! Niettemin vallen de cijfers goed en het aandeel heeft dit jaar een fraaie +14% op de borden gezet. Het dividendrendement is maar liefst 5,4%.

Heb ik deze grafiek nog uit mijn vooruitblik van gisteren, voor wie de cijfers graag in een wat langer perspectief plaatst.

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Rood: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Martin van de IEX Beleggersdesk schrijft dit en vat misschien wel de hele beleggingspropositie in Binck samen: geduld.

BinckBank mikt op meer bank, minder internetbroker en wil daarbij minder afhankelijk zijn van provisiebaten en een stabieler inkomstenstroom halen uit (onder andere) het rentebedrijf. Die verschuiving kost tijd, allicht meer dan beleggers wenselijk achten, maar dat proces neemt jaren in beslag.