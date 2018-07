Beleg eenvoudig in crypto’s met het CopyFund van eToro

- advertorial -

Iedereen heeft erover, maar het onderwerp wordt toch vooral omgeven door veel onduidelijkheid en mysterie. We hebben het natuurlijk over cryptovaluta, oftewel crypto’s. Bent u ook nieuwsgierig naar beleggen in crypto’s maar heeft u nog geen idee hoe? Dan kan het Crypto-Currencies CopyFund van eToro uitkomst bieden.

eToro is hét sociale handelsnetwerk voor beleggers die graag willen profiteren van de kennis en kunde van collegabeleggers wereldwijd. Met de CopyTrader™-technologie van eToro kunnen klanten namelijk de portefeuilles en transacties van andere beleggers kopiëren.

Met een Top Trader CopyFund laat u handelaren voor u beleggen

Yoni Assia, CEO en oprichter van eToro, beschrijft het alsof er duizenden handelaren zijn, die allemaal voor u werken. In een Top Trader CopyFund worden succesvolle eToro-beleggers namelijk gegroepeerd.

Het fonds is samengesteld en wordt beheerd door het eToro-investeringsteam. De assetallocatie wordt regelmatig automatisch geherbalanceerd, u hoeft daar zelf niets voor te doen.

Drie soorten CopyFunds

eToro biedt drie soorten CopyFunds. Naast de Top Trader CopyFunds, biedt eToro zogenaamde Market CopyFunds en Partner CopyFunds. De Market CopyFunds bestaan uitsluitend uit financiële activa en niet uit handelaren. Dit kunnen aandelen, ETF's, indexen, grondstoffen of valuta zijn die gegroepeerd worden op basis van hetzelfde thema.

De Partner CopyFunds zijn samengesteld door partners van eToro. Als onderdeel van de bedrijfsvisie van eToro om de financiële markten voor iedereen te openen, hebben zij strategische partners uitgenodigd om hun eigen CopyFunds aan te maken.

Dit geeft u de mogelijkheid om te investeren als vooraanstaande financiële instellingen. Bekijk bijvoorbeeld de pagina’s van OutSmartNSDQ en GainersQtr, twee bekende Partner CopyFunds. Een overzicht van alle fondsen vindt u hier.

Crypto CopyFund geeft exposure naar tien verschillende crypto’s

Speciaal voor beleggers die geïnteresseerd zijn in cryptovaluta heeft eToro het Crypto CopyFund ontwikkeld. Dit Market CopyFund biedt een oplossing voor beleggers die graag exposure willen naar bijvoorbeeld bitcoin, ethereum en litecoin.

In totaal belegt het fonds in tien cryptovaluta en behaalde het in de afgelopen twaalf maanden een rendement van 108%. Een overzicht en de actuele verdeling vindt u hier.

Nieuwsgierig geworden? Word lid van de eToro-community en investeer in het Crypto-Currencies CopyFund!

Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Deze inhoud is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen beleggingsadvies.

De prijzen van cryptovaluta kunnen sterk fluctueren. Daarom passen cryptovaluta niet bij alle beleggers. De handel in cryptovaluta staat niet onder toezicht van enige regelgevende EU-instantie.