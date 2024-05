Private equity: een krachtige hefboom voor investeerders en ondernemers

In de wereld van beleggingen biedt private equity een unieke kans voor zowel investeerders als ondernemers. Door te investeren in private equity-fondsen, kunnen investeerders deelnemen aan de groei en ontwikkeling van niet-beursgenoteerde bedrijven, terwijl ondernemers toegang krijgen tot kapitaal en expertise die essentieel zijn voor hun succes.

Lees hier wat de voordelen van private equity voor beide groepen zijn, met een focus op hoe ondernemers rendement kunnen realiseren door gespreid in mede-ondernemers te investeren.

Door Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Voordelen voor investeerders

Private equity-fondsen bieden investeerders de mogelijkheid om te investeren in een divers portfolio van niet-beursgenoteerde ondernemingen, vaak met een hoger potentieel rendement dan traditionele beleggingsopties. Dit komt doordat private equity zich richt op bedrijven met groeipotentieel, die met de juiste begeleiding, strategische verbeteringen en kapitaalinjecties aanzienlijk in waarde kunnen toenemen.

In tegenstelling tot passieve beleggingen, speelt private equity een belangrijke rol in het stuurproces van de bedrijven waarin zij investeren. Dit kan variëren van strategische besluitvorming tot operationele ondersteuning, waardoor zij direct kunnen bijdragen aan het succes van hun ondernemingen.

Bovendien biedt private equity een vorm van diversificatie die anders is dan traditionele aandelen en obligaties. Door te investeren in verschillende sectoren en regio's, kunnen investeerders hun risico spreiden en hun portefeuille robuuster maken tegen marktvolatiliteit.

Voordelen voor ondernemers

Voor ondernemers betekent samenwerken met een private equity-fonds toegang tot niet alleen kapitaal, maar ook tot een breed netwerk van industrie-experts, operationele ondersteuning en strategische begeleiding. Deze fondsen brengen vaak een schat aan ervaring en kennis mee die essentieel kan zijn voor het schalen en succesvol maken van een bedrijf.

Private equity kan ook dienen als een katalysator voor groei door fusies en overnames, geografische expansie of het versnellen van productontwikkeling. Door samen te werken met private equity-fondsen, kunnen ondernemers hun groeitraject versnellen en hun marktpositie versterken.

Een succesverhaal belicht

De strategische samenwerking tussen A.K. for Pets en de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij, via de overname en de integratie van Altranet, belicht een succesverhaal in de wereld van private equity en ondernemerschap.



Martijn Kluit, de drijvende kracht achter A.K. for Pets, deelt zijn positieve ervaringen met deze samenwerking, waarbij hij de flexibele en ondersteunende aanpak van Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NLMP) benadrukt.

Deze aanpak stelde A.K. for Pets in staat om zich verder te ontwikkelen, met name door de overname van Altranet, wat niet alleen een significante verbreding van het productassortiment met zich meebracht, maar ook het merk Guapas! sterker in de markt zette.

De samenwerking met NLMP wordt gekenmerkt door een constructieve dialoog en een gezamenlijke visie op groei, waarbij de identiteit en de strategische doelen van A.K. for Pets behouden blijven. Deze case illustreert de kracht van samenwerking en strategische overnames in het realiseren van bedrijfsgroei en het verkennen van nieuwe markten, terwijl de kernwaarden en de ondernemersgeest worden gerespecteerd en versterkt.

Gespreid investeren in mede-ondernemers

Voor ondernemers die zelf willen investeren, biedt private equity een aantrekkelijke optie om gespreid te investeren in mede-ondernemers. Dit stelt hen in staat om deel te nemen aan de successen van andere ondernemingen en tegelijkertijd hun eigen investeringsportfolio te diversifiëren.

Door te investeren in een private equity-fonds, kunnen zij profiteren van het collectieve succes van meerdere ondernemingen, terwijl het risico wordt beperkt door de spreiding over verschillende bedrijven en sectoren.

Conclusie

Private equity biedt zowel voor investeerders als voor ondernemers significante voordelen. Investeerders krijgen de kans op hogere rendementen en actieve betrokkenheid, terwijl ondernemers toegang krijgen tot kapitaal, expertise en netwerken die cruciaal zijn voor hun groei.

Voor ondernemers die zelf willen investeren, biedt private equity een weg om gespreid in het succes van mede-ondernemers te delen, wat resulteert in een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Let op: geen AFM-toezicht. Heeft u interesse om in een private equity fonds te investeren, dan zijn Fixed Income Participaties een interessante mogelijkheid. De fixed Income Participaties bieden een aantrekkelijk rendement vanaf 7% tot 9% op jaarbasis. Daarnaast deelt u mee in het gerealiseerd resultaat. De winstdeling bedraagt 75% tot 85% op jaarbasis. Klik hier voor meer informatie over Fixed Income Participaties.