Waarom Azerion een minderheidsbelang heeft verworven in Eniro

Azerion heeft afgelopen vrijdag aangekondigd een commerciële samenwerking aan te gaan en een minderheidsbelang te verwerven in Eniro Group, een Zweeds beursgenoteerd marketing- en advertentiebedrijf. Sebastiaan Moesman, Chief Strategy Officer bij Azerion, geeft een toelichting op deze acquisitie in een vraaggesprek.

Voordat we specifiek op Eniro ingaan; het verwerven van bedrijven en strategische belangen is iets wat Azerion al jaren op grote schaal doet, meer dan 60 overnames in ongeveer 10 jaar? Wat drijft deze constante stroom van overnames?

Moesman: "Azerion is echt een buy and build-bedrijf met sterk Europees DNA. Die herkomst is belangrijk omdat het Europa waarin wij begonnen zijn al vele decennia lang worstelt om op mondiaal niveau te concurreren, vooral sinds de introductie van wereldwijde en digitale marktplaatsen. Europa is een uiterst gefragmenteerd deel van de wereld waar landen individueel klein en vrijwel niet in staat zijn om te concurreren of grote grensoverschrijdende kwesties aan te pakken.

"Die problematiek van fragmentatie zien we ook terug in de per definitie geglobaliseerde digitale wereld, waar lokale technologie en uitgevers over het algemeen ook te klein en gefragmenteerd zijn om te concurreren met grote wereldwijde platforms zoals Google of Meta.

"Bij Azerion zien we deze versplintering als een kans en zijn we begonnen aan een missie om het digitale landschap van Europa te bundelen door innovatieve lokale technologiebedrijven over te nemen en hun waarde te benutten in meerdere markten. Door deze overnames te integreren in één platform, versterken wij onze concurrentiepositie en bieden we lokale uitgevers zowel heel kostenefficiënte technologie als toegang tot geavanceerde advertentieformaten, waardoor ze toch op lokaal niveau kunnen concurreren met wereldwijde platforms."

Op welke wijze hebben de lokale markten hier voordeel bij?

"Door de krachten te bundelen wordt het voor adverteerders gemakkelijker en goedkoper om de aandacht van consumenten te trekken via een lokaal netwerk van uitgevers, terwijl ook uitgevers er baat bij hebben: ze kunnen zo op een steeds efficiëntere manier meer inkomsten genereren voor hun publicaties.

"Met behulp van de meer dan zestig overnames die we gedaan hebben bouwen we een platform en creëren we een open netwerk van lokale uitgevers die tegelijkertijd concurreren en samenwerken om adverteerders te bieden wat ze nodig hebben: aandacht van consumenten die hun producten willen kopen."

In welk licht kunnen wij de investering in Eniro zien?

"Laten we daarvoor eerst wat dieper ingaan op Eniro zelf; Eniro is een beursgenoteerde Zweedse uitgever die gespecialiseerd is in het helpen van kleine en middelgrote bedrijven, zoals de lokale tandarts of bloemist die gezien en gevonden dient te worden door consumenten die hun diensten of producten nodig hebben. Dat gebeurt door vermeldingen en advertenties op de goudengids-achtige websites en apps van Eniro.

"Daarnaast helpt Eniro deze MKB-bedrijven om op populaire platforms als Google en Facebook gevonden te worden."

Welke kansen ziet Azerion hiervoor in het Europese netwerk?

"Ten eerste bieden hun websites en apps, met meer dan 10 miljoen unieke bezoekers per maand, een uitstekende mogelijkheid voor grotere adverteerders om de aandacht van de consumenten te trekken. Azerion zal zowel de technologie als de verkoop van die advertenties voor Eniro verzorgen in de hele Nordic-regio.

"Ten tweede zal Azerion Eniro helpen om hun huidige infrastructuur over te zetten naar de Azerion cloud-oplossing. De overstap van lokale datacenters naar een meer flexibele cloud helpt Eniro 'toekomstbestendig' te maken; Hosting in de cloud vermindert risico’s en kosten en opent mogelijkheden voor innovatie en kunstmatige intelligentie."

Samen de advertentie-exploitatie en de infrastructuur organiseren klinkt logisch in het licht van jullie strategie, maar biedt de deal met Eniro door die voornamelijk MKB klanten nog extra kansen?

"Jazeker. Eniro bedient meer dan 50.000 MKB-klanten met zijn aanbod. Deze MKB-bedrijven zijn een belangrijke aanjager van de advertentiebudgetten in de regio. Momenteel wordt het uitgeven van deze budgetten deels gedaan op de grote wereldwijde platformen zoals Facebook of Google, die deze MKB bedrijven in staat stellen zeer lokaal doelgroepen te laten bereiken.

"Azerion gaat samen met Eniro de krachten bundelen van de kennis over het MKB-netwerk in de Nordics en de gerichte, lokale advertentiemogelijkheden van Azerion, waardoor er een enorme synergie ontstaat waarmee ook MKB-bedrijven hun doelgroep lokaal kunnen gaan bereiken via advertentiekanalen die voorheen vaak alleen op landelijke schaal beschikbaar waren zoals out of home, radio of connected TV’s."

Hoe moeten wij dat straks voor ons zien in de praktijk?

"Het betekent bijvoorbeeld dat de plaatselijke schoenenwinkel zou kunnen adverteren op digitale ‘out-of-home’ schermen in de stad, maar beperkt tot de directe omgeving van die winkel. Of dat een audio-advertentie op digitale radio alleen wordt afgespeeld wanneer iemand minder dan 5 minuten lopen van die winkel verwijderd is.

"Of een advertentie die alleen op tv verschijnt in huishoudens die zich dicht bij die winkel bevinden. Het aanbieden van deze mogelijkheden aan kleinere bedrijven met een meer lokaal profiel is naar onze mening een zeer effectieve manier van adverteren, en de combinatie van Azerion en Eniro maakt het mogelijk om dit alles in één pakket aan te bieden."

