Met de straddle optiestrategie inspelen op kwartaalcijfers

De straddle optiestrategie is geschikt voor beleggers die willen profiteren van significante marktbewegingen (of juist niet) rond gebeurtenissen zoals kwartaalcijfers, ongeacht de richting van de beweging.

Deze strategie kan in twee vormen worden toegepast: de long straddle en de short straddle.

Wat is een straddle?

Een straddle houdt in dat een belegger tegelijkertijd een call-optie en een put-optie koopt of verkoopt met dezelfde uitoefenprijs en expiratiedatum. Dit maakt het mogelijk om in te spelen op sterke prijsschommelingen, zonder de juiste richting te hoeven voorspellen. Het kiezen tussen een long of short straddle hangt af van de verwachting van de marktbeweging.

Long straddle optiestrategie

Bij een long straddle koopt de belegger zowel een call- als een putoptie. Deze strategie is bijzonder effectief rond de bekendmaking van kwartaalcijfers, waarbij onverwachte resultaten vaak leiden tot grote koersbewegingen. Het risico is beperkt tot de betaalde premie, terwijl het winstpotentieel in theorie ongelimiteerd is. Het break-even punt wordt bereikt als de koers van de onderliggende waarde bij expiratie buiten de grenzen van de betaalde premie plus of min de uitoefenprijs valt.

Voorbeeld long straddle

Stel, de onderliggende waarde staat op $40 en de premie voor call- als putoptie samen is $4. U betaalt dus $2 voor de call en $2 voor de put. Dit betekent dat u winst gaat maken als de koers tijdens expiratie boven de $44 of onder de $36 eindigt.

Short straddle optiestrategie

Een short straddle daarentegen, betekent het verkopen van zowel een call- als een putoptie. Deze strategie werkt goed wanneer er juist weinig beweging wordt verwacht. Dit kan ook interessant zijn rondom kwartaalcijers, want vaak prijst de markt een grote beweging in, maar deze vind zeker niet te allen tijde plaats. Hierbij is de winst beperkt tot de ontvangen premie, maar het risico op verlies is theoretisch onbegrensd, wat vooral een risico vormt als de marktbeweging groter is dan verwacht.

Voorbeeld short straddle

Bij een prijs van $40 voor zowel de call- als putoptie, en een ontvangen premie van $4, liggen de break-even prijzen op $36 en $44 bij expiratie. De maximale winst is $400 als de onderliggende waarde exact op $40 expireert. Eindigt de koers op $38 dan maakt u dus $200 winst. Maar staat de koers op $30, dan moet u een verlies van $1000 incasseren.

Belang van volatiliteit en tijdswaarde

De effectiviteit van beide strategieën hangt sterk af van veranderingen in volatiliteit en het verloop van tijd. Toename in volatiliteit verhoogt de waarde van een long straddle, terwijl dit nadelig werkt voor een short straddle. De optiegriek theta, ofwel de tijdswaarde, heeft een negatief effect op beide straddles, maar dit is meer uitgesproken bij een long straddle.

Kiezen uitoefenprijs

Voor zowel de long als de short straddle is het gebruikelijk om de uitoefenprijs te kiezen die het dichtst bij de huidige marktprijs van de onderliggende waarde ligt. Dit wordt gedaan omdat at-the-money opties de hoogste vega (gevoeligheid voor veranderingen in volatiliteit) en gamma (snelheid van delta verandering) hebben, wat belangrijk is voor de effectiviteit van straddles.

Bij een long straddle zorgt dit ervoor dat je het meeste kunt profiteren van grote prijsschommelingen.

Bij een short straddle helpen at-the-money opties om potentieel de meeste premie te ontvangen terwijl de koers stabiel blijft.

Kiezen looptijd

Omdat het om twee gekochte opties gaat, is het verlies aan tijdswaarde groot. Des te korter de looptijd van de opties, des te hoger de theta is. Hier staat wel tegenover dat de gamma hoog is bij kortlopende opties, waardoor u snel geld verdient bij een grote beweging. Bent u iets defensiever ingesteld, dan is het wellicht raadzaam om een looptijd te kiezen van minimaal vier weken. Bij dergelijke opties is het verlies aan tijds- en verwachtingswaarde (in het begin) een stuk kleiner. Uiteraard verdient u door de lagere gamma ook minder snel bij een beweging, in vergelijking met een kortere looptijd.

Positiemanagement

Het kopen van een straddle behoort tot de meest risicovolle optiestrategieën. Bij het uitblijven van beweging neemt de waarde van de optiecombinatie snel af naarmate de expiratie dichterbij komt. Het aanhouden van een straddle tot expiratiedatum van de opties zorgt voor een grote blootstelling aan de theta. Het kan rdan ook aadzaam zijn de straddle vroegtijdig te verkopen.

Beide straddle-strategieën vereisen zorgvuldig positiemanagement. Bij een long straddle is het aan te raden de positie vroegtijdig te sluiten om verlies aan tijdswaarde te minimaliseren. Bij winst kan het lonen om tijdig winst te nemen om snelle koersveranderingen van de markt voor te zijn. Vooral bij een short straddle is waakzaamheid geboden vanwege het ongelimiteerde verliespotentieel.

De informatie in deze marketingmededeling vormt geen openbaar aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten of financiële instrumenten te kopen en is geen vervanging voor financieel advies op basis van de individuele omstandigheden en kennis van de belegger. Dit artikel toont gegevens die door LYNX zijn opgesteld voor particulier gebruik door beleggers, maar is niet bedoeld als een persoonlijke aanbeveling van bepaalde financiële instrumenten of strategieën en houdt geen rekening met de specifieke financiële situatie, beleggingskennis en -ervaring, beleggingsdoelstelling en -horizon of risicoprofiel en -voorkeur van de individuele belegger.