Deze had Die Mannschaft ook nog wel gemaakt, intikkertje:

#VanLanschotKempen "loost" niet-beleggende klanten https://t.co/ABMjg7PlHi Daar staat tegenover dat beleggers ook wel eens Lanschot lozen pic.twitter.com/2tZkwB5nrW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2018

Voor de korte tuurders onder ons:

Dan heb jij beter merk grafieken dan ik :-) Was mooie rit, maar nu 12,5% onder top dit jaar pic.twitter.com/ekGnwIRD3G — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2018

Klik even op deze link en lees het zinnige draadje tussen Peter Verhaar en Erik de Vlieger, twee uitgesproken heren. Als ze willen kunnen ze het namelijk wel :-) En heb ik hier ook een punt?

Mensen met tonnen of meer die alleen sparen en niet beleggen, nemen te veel risico door te weinig risico te nemen. Dus mss wel goed rentemeesterschap Lanschot — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 juli 2018

Waar gaat dit nou helemaal over? Juist:

Map

Onderschat nooit het effect van de Van Lanschot map op de salontafel Arend Jan, zei ooit een wijze vermogensbeheerder tegen mij. Verhip, nooit aan gedacht. We hadden discussie over beleggingskosten, vandaar. Duidelijk natuurlijk, even indruk op de visite maken met die map dat u er lekker warmpjes bij zit.

Dat is het mooie aan de markt anno nu, voor elk wat wils: van budget internetbroker tot chique én dure grachtenpandbank, waar u met uw Cohiba in uw mond en al zowat verdrinkt in het hoogpolig. En dat is precies waar Van Lanschot Kempen blijkbaar op inzet, de échte 1%, ofwel de bovenkant van de markt.

Begrijpelijk, DeGiro, Vanguard en iShares bedienen het grauw, plebs en klootjesvolk wel en van die fees kan het dure personeel van Lanschot niet worden betaald. Te duur misschien, zie bovenste grafiek, maar dit terzijde. De bank focust en dat lijkt mij niet verkeerd. Er staat nu ook +1% ook op het bord.

Zo werkt het alleen niet in dit jaloerse land, #ophef en #schande dat de bank saneert. Lozen is een negatief woord. Wat mij betreft is dit juist goede ontwikkeling. Concurrentie en technologie hebben beleggen zo goedkoop gemaakt, dat banken blijkbaar alleen nog een miljonairs kunnen verdienen.

Juist om deze reden - kosten zijn dé rendementsverwoesters bij uitstek - komen er misschien wel meer miljonairs en krijgt Lanschot uiteindelijk toch meer klanten :-) Nu het eigen aandeel nog. Oh ja en hoe snobberig is het eigenlijk het om alleen te sparen bij Van Lanschot? Gegarandeerd negatief rendement.