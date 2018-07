Als ik jou was zou ik eerst 's kijken wat de AMX de laatste tijd gedaan heeft Swen! :-)

(Ik heb het bepaaldelijk NIET over 1 dag).



Overigens was het tot voor kort normaal, lees, vaste prik dat er dagelijks werd verteld hoe A'dam het gedaan had ten opzichte van de andere beurzen, tegenwoordig, ehhhh, is het soms wel, soms niet.

Mag jij raden wanneer wel, wanneer niet.

Nou, dan vul ik wel 's wat aan, er ZIJN immers personen die werkelijk aan beleggen doen, en dat WEL interessant vinden....