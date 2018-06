Grootaandeelhouder Eric Wilborts verkoopt zijn belang van 5,9% in Basic Fit voor €26,75 per stuk. Dat zal hij twee jaar geleden, kort na de IPO op €15, ook niet gedacht hebben.

Het is toch een beetje een rare beurs deze week. Hoewel het overdag sterk lijkt te liggen, zien we in de loop van de dag telkens druk op de Europese indices. Gisteren moest op Wall Street de Nasdaq een stevige veer laten.

De Aziatische beurzen houden het daarmee ook niet droog, Holger rapporteert:

Asia stocks drop as risk sentiment sours on bets that ECB could end it's stimulus program compounded w/ EM crisis in Brazil & uncertainty over trade ahead of G7. Markets are having to rediscover how to price risk amid reduced CenBank buying. Dollar and Yields nearly unchg. pic.twitter.com/vMfsPb7gII — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 8 juni 2018

IMF en Argentinië

Het IMF springt Argentinië te hulp en schiet 50 miljard dollar voor. Een stuk meer dan verwacht, Argentinië krijgt 36 maanden om de zaakjes op orde te krijgen. De inflatie in Argentinië is 28%.

Emerging Market currencies on the back foot:

-Argentina got a $50bn loan from the IMF

-Turkey hiking their interest rates for the umpteenth time

-Brazil trying to defend the Real after the country had a very damaging truck driver strike

-SA seeing no growth and high inflation pic.twitter.com/fAwHaMnUVL — Johann Biermann ???? (@JohannBiermann1) 8 juni 2018

Sowieso liggen een aantal Emerging Markets behoorlijk onder druk door de kracht van de dollar. Veel EM-landen lenen in dollars en zien hun rentelasten behoorlijk oplopen nu én de Amerikaanse rente, én de dollar sterker wordt.

Altice en Altice USA

Vandaag wordt de distributie van de Amerikaanse Altice USA aandelen afgerond. Altice USA zal vanaf vandaag beginnen met een aandeleninkoopprogramma van $2 miljard, om zo de stroom aan verkopen uit Europa op te kunnen vangen.

Het Amerikaanse aandeel, dat u overigens al zonder dividend ontving, ging gisteren in de VS officieel ex-dividend. De berekening van Atlice Package, waar de oude opties en turbo's op gebaseerd zijn wordt nu: Koers Altice + 0.4164 * ATUS/dollar en komt ongeveer uit op €9,50.

Dan staat er nog dit verhaal vandaag in de Franse pers:

Volgens Le Figaro had Bouygues in april interesse om SFR van #Altice over te nemen voor een totaalbedrag van €24 miljard inclusief schuld.https://t.co/IMYYItAvQT — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 8 juni 2018

Het verhaal vertelt helaas niet of Bouygues Altice nog steeds wil overnemen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Analistenadvies:

KPN: naar €1,99 van €2,00 - Jefferies

Takeaway.com: naar €51 (hold) - Jefferies

Aperam: naar €52,50 van €52 - JP Morgan

Shortsellregister:

Agenda

01:50 Japan BBP Q10,2% QoQ

05:00 China handelsbalans mei24,70B

08:00 Duitsland industriële productie apr0,8% MoM

08:00 Duitsland handelsbalans apr19,8B

08:45 Frankrijk industriële productie apr

09:00 Hunter Douglas notering €1,85 ex-dividend

10:30 VK industriële productie apr3,1%

En dan nog even dit...

Argentinië kan nu met een gerust hart afreizen naar Rusland.

Argentina Bailed Out With Biggest Ever Loan In IMF History https://t.co/wL8oj2q4BZ — zerohedge (@zerohedge) 8 juni 2018

Er zouden meer woningvastgoedbedrijven op de beurs moeten komen. Misschien dat we met blockchain daar een oplossing voor kunnen vinden.

Actieve fondsen in Europees vastgoed verslaan zelden hun benchmark. Er is gewoon te weinig keuze. https://t.co/axiT9TXo0B pic.twitter.com/LNdpCmI5E6 — IEXProfs (@IEXProfs) 8 juni 2018

Het is vrijdag, dan mag dit...

F**k You, I Was Only Trying To Help! pic.twitter.com/OtRG00LQLh — Sly Sports News HQ (@SiySportsNews) 7 juni 2018

Er wordt weer eens teveel macht aan de media toegeschreven...

Opzienbarend. De #brexit tabloid Daily Mail kiest een #remainer als nieuwe hoofdredacteur. Krijgt David Cameron toch nog wat ie wil... https://t.co/PS2G6iCrvs — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) 8 juni 2018

Iets met files of zo?

De kans is groot dat jij op dit moment nog onderweg bent naar je werk, terwijl mensen in de bouw al een tijdje bezig zijn. Waarom beginnen bouwvakkers zo vroeg?https://t.co/m43vt2uVka — NRC (@nrc) 8 juni 2018

Klik op het plaatje voor onze real-time koersdata.