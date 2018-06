'Bouyques Telecom wilde SFR van Altice overnemen'

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: telecommunicatie

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse telecomconcern Bouyques Telecom heeft in april een poging gedaan om zijn Franse rivaal SFR over te nemen van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice. Dat meldde de krant Le Figaro zonder aan te geven waar de informatie vandaan komt.

Volgens Le Figaro werd door Bouyques Telecom contact opgenomen met andere partijen om een bod voor te bereiden, waaronder investeringsmaatschappij CVC Partners. De deal ging echter niet door vanwege de weigering van Altice om SFR van de hand te doen en persoonlijke redenen, aldus het bericht. De waarde van SFR zou geschat worden op 9 miljard euro, met een schuld van 15 miljard euro.