Weerwolven op Wall Street

Vond u de vorige column al op het randje van bijgeloof? Het kan nog veel gekker. Iemand wees mij op het effect van de maancyclus op beurskoersen.

Lijkt me sterk, was mijn eerste reactie. Maar goed, als je waarde hecht aan zomer/winter seizoenspatronen, waarom dan niet eens kijken naar maancycli. De uitkomst was voor mij verrassend.

De vreemdste beleggingstrategieën

Een collega handelaar wees mij op de website van LunaticTrader.com waar een beleggingsstrategie beschreven werd op basis van de maancyclus. Mijn eerste vermoeden was dat er wat met de gepresenteerde cijfers was gesjoemeld.

De resultaten werden gepresenteerd in punten (zodat latere goed jaren tijdens hogere Nasdaq standen zwaarder telden dan mindere eerdere jaren toen de Nasdaq lager stond), zonder rekening te houden met dividend. De aan- en verkoopdata in de tabel kwamen ook niet overeen met de officiële maancyclusdata.

Maar er was ook ondersteunend wetenschappelijk onderzoek dat wees op een duidelijk effect, voor alle beurzen op de wereld. Rendementen rondom volle maan waren hoger dan gemiddeld en rendementen rondom nieuwe maan waren lager dan gemiddeld.

Groene en rode cyclus

Ik besloot het onderzoek opnieuw te doen, met duidelijke data, rendementen van indexfondsen inclusief dividend en over een iets langere periode. In de volgende tabel staan de resultaten:

X Groene cyclus Rode cyclus S&P 500 (SPY) 7,0% 0,5% Nasdaq 100 (QQQ) 5,8% 3,5% MSCI Europe (EUEA) 2,2% -1,7% Emerging Markets (EEM) 8,1% 1,3%

Tabel 1. Gemiddelde rendementen 2002-2017

De gunstige periode (groene cyclus) loopt van 3 dagen na volle maan tot 3 dagen na nieuwe maan. De ongunstige periode loopt van 3 dagen na nieuwe maan tot 3 dagen na volle maan. Zo wordt het effect rondom de nieuwe en volle maan meegenomen en de maand netjes in twee helften verdeeld.

Nog interessanter wordt het als je het zomer/winter seizoenspatroon combineert met de maancycli. Het verschil tussen de groene en rode maancycli is meer uitgesproken in het relatief zwakke zomerseizoen (juni tot september).

X Groene cyclus Zomerseizoen Rode cyclus Zomerseizoen S&P 500 (SPY) +2,3% -1,8% Nasdaq 100 (QQQ) +3,2% -0,7% MSCI Europe (EUEA) +1,3% -4,9% Emerging Markets (EEM) +4,8% 0,9%

Tabel 2. Gemiddelde rendementen 2002-2017

Toch indexposities in de zomer

Aan het eind van de vorige column schreef ik dat ik (bijna) al mijn indexposities had verkocht. Op basis van de inzichten die het maancyclus onderzoek opleverden heb ik nu een nieuwe strategie voor de zomermaanden.

Onder het mom van “vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan”, ben ik vanaf eind mei long. Tot het weer nieuwe maan is geweest!