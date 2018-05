TA: Koersdoel bereikt?

Het technische beeld van de Nederlandse beurs is de afgelopen dagen niet veel veranderd. De AEX index is nog altijd rustig op weg richting de weerstand rond 572,81.

Toch zouden we op het punt aangekomen kunnen zijn dat de beurs een stapje terug gaat doen voordat een nieuwe aanval op de weerstand wordt ingezet.

AEX Total Return index

De laatste weken hebben meerder aandelen uit de AEX dividend uitgekeerd. Op de dagen dat deze aandelen ex-dividend gaan, drukt dit op de koers. De AEX Total Return index volgt dezelfde aandelen als de AEX index, maar haalt de dividenduitkeringen niet van de koers af.

Deze index geeft hierdoor een goed beeld van de werkelijke koerswinsten. De index loopt in de dividend-periode daarom wat vooruit op de AEX index.



De AEX Total Return index is aanbeland op de weerstand van de top van januari rond 1.849,60 punten. Rond dit niveau zou wat aanbod los kunnen komen en kan de koers wat corrigeren.

Pas wanneer de weerstand overtuigend wordt gebroken, zal er ruimte vrijkomen voor een grotere stijging en worden hogere koersniveaus mogelijk.

CAC 40 index

Ook de Franse beurs is in de weerstandszone aanbeland. Na de sterke stijging van de afgelopen weken, is de CAC 40 index opgelopen tot aan de toppen van november en januari.

Rond dit niveau moeten we rekening houden met een mogelijke terugval. De index zal wat krachten moeten verzamelen om door de weerstand te breken.

Pas wanneer de CAC 40 index boven 5.567,03 punten weet te sluiten, zal er nieuw opwaarts potentieel vrijkomen. Dan zal ook de lange termijn stijgende trend weer worden opgepakt.