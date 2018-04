Akzo:



AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel (AS:AKZO) had in het eerste kwartaal last van lagere verkopen. Dat kwam vooral door slechte marktomstandigheden in de scheepvaartsector en de olie- en gasindustrie. Ook wisselkoerseffecten en hoge grondstofprijzen speelden het verfconcern parten.



Randstad:



AMSTERDAM (AFN) - Uitzendconcern Randstad (AS:RAND) heeft in het eerste kwartaal meer winst en omzet behaald, dankzij de aanhoudend sterke vraag naar personeel. Dat blijkt uit het kwartaalbericht van de uitzendorganisatie.