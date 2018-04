IEX Beleggersdag 2018: Komt u ook?

Bent u er al bij? Nee? Meld u dan snel aan of regel een gratis kaart door nu Premium-lid van IEX te worden.

Ik heb het natuurlijk over de IEX Beleggersdag, op vrijdag 1 juni in de Amsterdamse RAI.

Het programma is nu – op misschien een paar late verrassingen na – helemaal bekend en we hebben, al zeg ik het zelf, een indrukwekkende lijst sprekers voor u opgelijnd. Maar beoordeelt u dat vooral zelf.

Zo'n dag hoort op de kalender

Een grote beleggersdag in de late lente; lezers die al wat langer meelopen zullen onwillekeurig terugdenken aan de roemruchte Dag van de Belegger of diens voorganger, de Dag van het Aandeel. Populaire, drukbezochte dagen, waar beleggers uit heel Nederland massaal naar toe kwamen om inspiratie op te doen, andere beleggers te spreken, te luisteren naar CEO's van beursgenoteerde bedrijven en hun beleggingsblik verder te verruimen.

Wij vinden dat zo'n grote beleggersdag deel van de jaarkalender moet uitmaken. Daarom organiseren wij dit jaar voor het eerst de IEX Beleggersdag.

Dat moet natuurlijk wel een interessante dag zijn, waar u als belegger aan het eind van de dag wijzer en beter geïnformeerd naar buiten loopt, met liefst een ruime handvol nieuwe beleggingsideeën.

Daarom zijn we vorig jaar al begonnen met het samenstellen van een programma waarin alles draait om de inhoud. We zochten sprekers die in de unieke positie zijn om van binnenuit inzicht te geven in de belangrijkste beleggingsthema's die wij op dit moment waarnemen.

Ceo's, beursexperts en vakspecialisten

Zomaar een paar namen die we voor u hebben opgelijnd:

Werner Vogels, chief technology officer van Amazon.com, geeft een kijkje achter de schermen van de tech-reus, die al meerdere bedrijfstakken heeft gerevolutionaliseerd - en nog lang niet klaar is.

Ceo's op het podium: Jos Baeten (a.s.r.), Onno van der Stolpe (Galapagos), Sijmen de Vries (Pharming), Vincent van den Boogert (ING Nederland) en Evert Jan van Garderen (Eurocommercial Properties) vertellen over hun strategie en gaan in discussie met analisten.

Inhoudelijke vakspecialisten leggen uit waar nu de kansen liggen binnen actuele beleggingsthema's zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, de energietransitie, biotechnologie, de retail-revolutie en fintech.

Analist Teun Teeuwisse, beroemd geworden toen hij als eerste liet zien dat Imtech zwaar in de problemen zat, geeft een cursus Herkennen van boekhoudkundige manipulaties, oftewel: hoe signaleert u als belegger bijtijds dat een bedrijf zaken mooier voorstelt dan ze zijn?

En natuurljk ziet u de hele dag door een groot aantal beurs- en beleggingsexperts in actie. Een eerste greep, nog verre van compleet: Nico Inberg, Royce Tostrams, Jos Versteeg, Mathijs Bouman, Bob Homan, Corné van Zeijl, Nico Bakker, Martine Hafkamp, Erik Mauritz, Jorik van den Bos, Hans Oudshoorn, Peter Siks, Bas Heijink, Pierino Ursone, Bart Peters, Martijn Rozemuller en Arend Jan Kamp.

Daarnaast is er op de beursvloer ook nog van alles te beleven op de dag zelf. Onze collega's van RTL Z verplaatsen zelfs voor een dag hun studio naar de RAI.

Als u zich niet reeds heeft aangemeld hoop ik u inmiddels een beetje enthousiast te hebben gemaakt. Wij zijn dat zeker en hebben er veel zin in. De ideeën over wat we nog meer zouden kunnen doen op die dag rollen hier nog dagelijks over de redactie.



Of bekijk het hele programma van de Beleggersdag. Ik zie u graag op 1 juni!